Klein Zwitserland terug in de hoofdklasse en gaat er meteen vandoor met de winst

Klein Zwitserland was de club van Ties Kruize en Maarten van Grimbergen en de toonaangevende rol in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Na een kommervolle periode zijn de Haagse hockeyers terug in de hoofdklasse. Om daarin meteen het eerste duel met SCHC te winnen.

Martijn van Grimbergen (nr 11 en zoon van Maarten van Grimbergen die in de jaren ’80 topschutter was bij KZ en Oranje ) heeft binnen een minuut al de 1-0 gescoord voor Klein Zwitserland en zit in de dug-out te praten met Nico Keenan. Foto Klaas Jan van der Weij

De belangrijkste man op het veld bij hockeyclub Klein Zwitserland (HCKZ) staat zondag tijdens de wedstrijd tegen SCHC niet binnen de lijnen. De Argentijnse coach Carlos Castaño zit tijdens de eerste wedstrijd van het hockeyseizoen vrijwel de gehele zeventig minuten gehurkt voor de dug-out. Hij ziet zijn ploeg twee minuten voor tijd de beslissende treffer maken en zo met 3-2 winnen. De ontlading is groot op het sportpark vlakbij het Scheveningse strand. Negen jaar speelde het eerste van HCKZ niet op het hoogste niveau.

Onder leiding van Castaño promoveerde de voormalige topclub uit Den Haag in twee jaar vanuit de eerste klasse, via de overgangsklasse, naar de hoofdklasse. De invloed van de Argentijn is onmiskenbaar als Ruben Versteeg twee minuten voor het laatste fluitsignaal de winnende goal maakt.

Opvallend scherp

Klein Zwitserland is het laatste kwart nog opvallend scherp. Nadat de ploeg op een 2-1-achterstand is gekomen, blijft KZ zoeken naar een goal. Eerder heeft het bijna gescoord uit een strafcorner. De 3-2 van Versteeg valt uit een counter.

‘Daar hebben we de afgelopen weken veel op getraind’, zegt Castaño - het hoofd kaal, een kleine grijs sikje onder de lip. De kleine Argentijn wandelt na de wedstrijd rustig van de dug-out richting het clubhuis. Om hem heen kunnen de KZ-spelers nog maar moeilijk geloven dat de terugkeer in de hoofdklasse is bekroond met een overwinning.

Bedachtzaam, de handen op de rug, blikt Castaño terug op de eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Zijn idioom bestaat uit Spaanse, Engelse en Nederlandse woorden. Om te overleven in de hoofdklasse heeft Castaño een plan bedacht: ‘We moeten onze plek kennen We waren de afgelopen twee jaar een dominante ploeg. Een team dat vanuit balbezit speelde. Zo gingen we op zoek naar de goals. Nu zullen we ons moeten focussen op de counter. Zo simpel is het.’

Castaño introduceerde deze zomer nieuwe oefeningen. ‘Om beter te worden in de snelle tegenaanval. Waar we ook nog beter in moeten worden: de scoops. Lange ballen naar voren van achteruit. Dat betekent dus dat we dat de komende tijd gewoon heel vaak gaan doen tijdens de training.’

Fysiek in topvorm

De wedstrijd begint met een goal uit een snelle uitbraak. Een halve minuut, veel meer heeft Klein Zwitserland-aanvaller Martijn van Grimbergen niet nodig om het eerste doelpunt te maken. De bal valt binnen door een backhand uit een onmogelijke hoek. Ongeloof op het veld en op de tribune. Want was de Haagse hockeyclub wel klaar voor de hoofdklasse? Dat was de grote vraag nadat vorig jaar verrassend voor het tweede jaar op rij werd gepromoveerd.

Daar durft Van Grimbergen geen antwoord op te geven. Maar aan de voorbereiding zal het niet liggen, zegt hij. ‘Fysiek hoeven we het niet te verliezen. Van niemand. We hebben ook bijna de hele zomer getraind. Drie weken vakantie, dat was het. We zijn alweer vanaf 24 juli volle bak bezig. We zijn topfit. Daarom zijn we ook in de laatste minuten nog scherp. Daarom winnen we deze wedstrijd.’

Aad Van der Zalm, 73 jaar en al 35 jaar vrijwilliger bij Hockeyclub Klein Zwitserland. Nu als scheidsrechter en scheidsrechtercoordinator voor de jeugd. Foto Klaas Jan van der Weij

Van Grimbergen is de zoon van Maarten van Grimbergen, topschutter van Klein Zwitserland tijdens de succesvolle jaren zeventig en tachtig. Het waren de jaren ook van Ties Kruize, de befaamde strafcornerspecialist. Vanaf 1977 won Klein Zwitserland acht landstitels op rij. Onverslaanbaar waren de Steenbokken, zoals de bijnaam luidt van de Haagse hockeyclub.

Van Grimbergen kent de gloriejaren alleen uit de verhalen van zijn vader. Vooral eind jaren nul had de Haagse ploeg het lastig. Niet alleen sportief ging het slecht. In 2009 moest er flink gesneden worden in de begroting. Onvermijdelijke bezuinigingen volgden. Daarmee werd ook een flinke hap genomen uit het budget voor tophockey.

Kan beter

Langs de lijn staat Leo Brand, tot twee jaar geleden voorzitter van de club. Onder zijn leiding klom de club uit het diepe dal. Hij geniet zichtbaar van de drukte om hem heen. Op dit niveau hoort de club thuis, vindt hij. Ook hij is vol lof over de coach, die naar Klein Zwitserland kwam op aanraden van bondscoach Max Caldas. ‘Toen hij drie jaar geleden begon, wist hij het al: we gaan richting de hoofdklasse. Stond KZ met 4-0 of 5-0 voor tegen mindere tegenstanders in de eerste klasse, dan was hij nog niet tevreden.’

Is Castaño na de 3-2 overwinning op SCHC wel tevreden? Hij is even stil. ‘Het spel was aardig. Maar het kan beter. Het moet ook beter. Vooral de voeten aan de grond houden. Volgende week kun je net zo makkelijk verliezen. En de week daarop ook. Laten we zeggen: ik kan verder bouwen met wat ik heb gezien.’