Klassementsambities voor Kelderman verkeken: ‘allemaal net te zwaar’

Als Wilco Kelderman (Sunweb) zondag op vier minuten van de Franse etappewinnaar Thibaut Pinot over de finish komt boven op de Lagos de Covadonga, heeft hij niet veel woorden nodig: ‘Ik ben gewoon niet goed genoeg. Het is allemaal net te zwaar.’

Wilco Kelderman. Foto Getty

Kelderman staat elfde in het algemeen klassement. Zijn achterstand op leider Simon Yates (Mitchelton-Scott) is bijna zeven minuten. Een goed klassement zit er niet meer in. Hij heeft er wel een verklaring voor: ‘Ik heb vrijwel geen wedstrijden gereden door blessures. Ik hoopte dat mijn voorbereiding goed genoeg zou zijn, maar ik mis koershardheid. Tijdens wedstrijden rijd je soms dagen achter elkaar op je limiet. Dat is in een training niet na te bootsen.’

De teleurstelling klinkt door in de woorden van Kelderman. De Vuelta moest de revanche worden voor een seizoen vol pech voor de 27-jarige Sunweb-kopman. Het begon met een zware valpartij in de Tirreno-Adriatico in mei. Aanvankelijk leek het een simpele sleutelbeenbreuk, maar de pijn werd steeds heviger. Tot haast ondraaglijke zenuwpijnen.

Toen hij daarna langzaam in vorm raakte om Tom Dumoulin bij te kunnen staan tijdens de Tour de France, ging hij nog een keer onderuit. Tijdens het NK wielrennen, vlak voor de Tour, beschadigde hij zijn sleutelbeen, dat met een plaatje zat vastgeschroefd, opnieuw.

Tijdverlies

Pijnvrij verscheen hij aan de start in Malaga. En ondanks het gebrek aan koersdagen was het vertrouwen van de ploeg groot in een herhaling van vorig jaar, toen hij vierde werd. Zelfs na het tijdverlies in de eerste week, waarin hij bijna twee minuten verloor, was er de hoop dat hij die tijd goed zou kunnen maken in de tijdrit.

Ploegleider Aike Visbeek roemde afgelopen week de veerkracht van zijn kopman. ‘We wisten pas een paar dagen voor de Vuelta zeker dat hij zou kunnen starten. De voorbereiding heeft hij goeddeels zelf ingevuld. Hij is alleen op hoogtestage gegaan. De vorm leek goed.’

Het bleek niet genoeg. Of Kelderman nog kansen ziet om de tijdrit te winnen? Vorig jaar was alleen Chris Froome sneller op een soortgelijk parcours. ‘Het zou kunnen. Nu ben ik leeg. Misschien voel ik me na de rustdag beter. De Vuelta duurt nog een week, dus ik zal sowieso door moeten.’