Klassement voorbij voor Dumoulin – heeft verdergaan nog zin? ‘Ik slaap er nog een nachtje over’

Tom Dumoulin bij de finish, met de rest van team Sunweb. Beeld AFP

Het was een treurig beeld stemmend van de renner die in 2017 nog de trotse winnaar was van de roze trui in de door hem zo geliefde Giro d’Italia. Omringd door ploegnoten, grimassend van de pijn en het onderbeen druipend van het bloed, fietste Tom Dumoulin dinsdag aan het eind van de dag in Frascati, iets zuidoostelijk van Rome, over de finish.

De Ronde van Italië is voor Il Bello uitgelopen op een deceptie. Hij kwam in de slotfase van de vierde etappe ten val en blesseerde daarbij zijn linkerknie. In de rangschikking is hij ver weggezakt, hij staat nu 56-ste, op vier minuten en dertig seconden van de leider, de Sloveen Primoz Roglic, de kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Het zal erom spannen of hij nog wel in Italië blijft. Nadat hij eerst trekkebenend de teambus had opgezocht, ging hij kort daarop bij de mobiele ziekenpost van de Giro langs. Foto’s wezen uit dat er geen sprake was van breuken.

Dumoulin legde uiterlijk gelaten voor de camera van de NOS een korte verklaring af. Hij vermoedde dat een pees een flinke klap heeft gehad: ‘Daar zit een flink ei op. Ik slaap er nog een nachtje over en dan zien we wel hoe de vlag erbij hangt. Dan zal blijken of ik erop kan steunen. Maar het klassement is in elk geval voorbij.’

Met die gelatenheid probeerde hij de teleurstelling te verbergen. Het had niets minder dan winst moeten worden. De nummer twee van vorig jaar, achter vijfvoudig Tourwinnaar Chris Froome, had dit seizoen na lang twijfelen al zijn kaarten op een nieuwe roze trui gezet. Aanvankelijk zou hij vol voor de Tour de France gaan. Hij was vorig jaar in Frankrijk al tweede geworden, na Geraint Thomas maar voor Froome. Maar het uitgestippelde parcours in Italië bracht hem, terwijl hij nog op huwelijksreis was in Nepal, tot inkeer. Het grotere aantal tijdritkilometers, de hogere winstkansen die werden gestut door minutieuze berekeningen van KPMG, zijn liefde voor het land en de hartstochtelijke beleving van de tifosi, verleidden hem tot zijn vierde deelname aan de Giro – in 2016 moest hij na de elfde etappe opgeven wegens een blessure aan het zitvlak.

Gloriemoment uit zicht

Het liep al niet naar geheel naar wens, dit voorjaar. In de openingstijdrit van de Giro, afgelopen zaterdag in Bologna, moest hij 28 seconden prijsgeven op zijn grootste concurrent, Roglic. Hij verloor ook wat terrein op andere favorieten: Simon Yates, Vincenzo Nibali en Miguel Andres López. Tijdens de twee voorbereidende etappekoersen, de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico, haalde hij niet het podium en trok voor zichzelf de conclusie dat ‘het nog wat beter moest’.

Het ging dinsdag mis op 6 kilometer van de aankomst. De Italiaan Salvatore Puccio, rijdend voor Team Ineos, het voormalige Team Sky, keek even om, rijdend in de voorste gelederen van het peloton. Dat jakkerde naar een afdaling die aan de finish voorafging. Omkijken geldt in de wielrennerij in zo’n fase als een doodzonde. Puccio raakte met zijn voorwiel een voorganger, een renner van Mitchelton-Scott, en ging onderuit. Achter hem tuimelden verschillende renners tegen de vlakte, onder wie Dumoulin. Hij stapte snel weer op de fiets, maar ontdekte dat hij met zijn linkerbeen geen kracht meer kon zetten. Op 4.04 van de winnaar, de Ecuadoriaan Richard Carapaz, bolde hij gehavend over de streep.

Ongeacht de vraag of de blessure verder fietsen nog wel mogelijk maakt, zullen de renner en zijn ploeg ook gaan afwegen wat Dumoulin nog in de Giro te zoeken heeft. Er was maar één plek die telde en dat was de roze trui, eind juni op te halen in de slagschaduw van het Romeinse amfitheater in Verona. Nu dat gloriemoment definitief uit het zicht is en een mogelijke zege in een tijdrit of een zware bergetappe in de laatste week de ziel niet meer zal kunnen balsemen, komt de optie van opgave erg dichtbij. In die beslissing zal ook meewegen dat er zo meer ruimte ontstaat voor het toewerken naar de ronde die hij aanvankelijk en tot verbazing en teleurstelling van veel wielerliefhebbers tot een ondergeschikt doel had verklaard, de Tour de France.

De valpartij in Frascati leidde dinsdag ook tot enige averij bij andere klassementsrenners in de Giro – in tijd en bij sommigen ook aan het lijf- maar die was veel beperkter dan de schade die Dumoulin opliep. Rozetruidrager Roglic bleef zelfs geheel ongeschonden. Hij kwam kort na Carapaz als zesde over de finish en bouwde zijn voorsprong nog iets verder uit. Simon Yates staat nu op 35 seconden, Vincenzo Nibali op 39. Bauke Mollema is op de zevende plek nu de best geklasseerde Nederlander, op 55 seconden van Roglic.