Klaassen is terug en hij scoort meteen: Ajax - Heerenveen eindigt in 5-1

Mohammed Kudus feleciteert Antony met zijn goal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met Klaassen (27) heeft Ajax weer een kompas, een loper, een man die deuren kan openen en dichtgooien. Hij is vastberaden ook, want Antony staat al klaar met de bal, om de strafschop voor 4-1 te nemen. Dan herinnert Klaassen de Braziliaan aan het lijstje, aan de afspraken. Dusan Tadic is al gewisseld, dan is hij aan de beurt. Nu al, op zijn eerste wedstrijddag. Hij legt de bal neer en bam, hard, onhoudbaar. ‘Die zat er lekker in ja.’

Hij is geen Hakim Ziyech, geen man van buitenkant voet, van passes als hyperbolen over 50 meter of van een schalks balletje tussen de benen door. Hij lijkt al iets meer op Donny van de Beek, al is zelfs die wat sierlijker. Klaassen is kalend en hij loopt een beetje schokkend. Het is niet spectaculair, hoe hij beweegt over het veld. Hij is een voetballende kameleon, die zich aanpast aan de situatie. Hij is bruikbaar op alle posities op het middenveld, zeker na zijn tijd bij Werder Bremen, waar de nadruk veel meer lag op verdedigen.

‘Het is klote als er geen supporters mogen zijn’, kijkt hij terug, hoewel hij dat al ruime tijd meemaakte in Duitsland, waar ze de vorige competitie wel voltooiden. Hij is blij doch kritisch: ‘Aan de bal waren we goed. Zonder bal was het niet altijd geweldig. Heerenveen speelde zich daar iets te makkelijk doorheen. Dat kon vandaag wel, maar woensdag kan dat absoluut niet.’ Woensdag opent Ajax zijn avontuur in de Champions League tegen Liverpool.

Mohammed Kudus is sterker in een duel met Joey Veerman. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ja, er was scepsis bij menig supporter bij zijn rentree, na drie jaar buitenland. Hij is geen dribbelaar, geen man van hakjes. Hij doet niets geks. Hij loopt meestal op de goede plek. Dat is al een kunst op zich in voetbal. Hij kan scoren. Verdedigen. Aanvallen. Met hem valt het middenveld in elkaar als een puzzeltje, althans, zondag. Dat is geen garantie voor de toekomst, zelfs niet voor de nabije toekomst. Voetbal is een voortdurende zaak van puzzeltjes oplossen.

Zondag voetbalt hij controlerend, meestal als rechtshalf. Mohammed Kudus, de op papier meest aanvallende middenvelder, plus Ryan Gravenberch, zijn de andere middenvelders. Zelfs de tiener Gravenberch heeft ogenschijnlijk baat bij de aanwezigheid van Klaassen, al wijst trainer Erik ten Hag er op dat Gravenberch met name in de voorbereiding erg goed was, en toen was Klaassen er nog niet. Promes en Alvarez zitten op de bank zondag.

‘Zijn spel was goed’, oordeelt Ten Hag over Klaassen. ‘Hij is ook goed voor de binding in het elftal en zijn communicatie. Nog afgezien van zijn individuele kwaliteiten.’ Voetbal is een voortdurende zoektocht naar een beter elftal, naar de ideale opstelling. Niet dat alles is gevonden nu, want Ajax heeft bijvoorbeeld geen topspits. Zakaria Labyad is net vader geworden. Hij ontbreekt. Anders had hij trouwens ook niet gespeeld.

Het is verleidelijk om Tadic in de spits te zetten, maar dat doet Ten Hag niet. Lassina Traoré is middenvoor, een stevige kerel uit Burkina Faso, snel en sterk, maar nog bijna nooit overtuigend. Tadic blijft linksbuiten. Bij de 1-0 krijgt hij de bal in de linkerhoek van het strafschopgebied. Hij kapt en schiet met rechts raak. Bij de 2-0 zet hij voor van links, waarna Floranus hands maakt, niet meteen gezien door scheidsrechter Kuipers, wel door de VAR. En de 3-0 is van Kudus, de heerlijke middenvelder, fysiek van beton en van fluweel met zijn aanrakingen. Alleen al de dieptebal van de Ghanees voor 5-1 is een hoogtepunt, diep in de tweede helft op invaller Antony, wiens afwerking glorieus is.

Immens is het verschil tussen het verrassende Heerenveen, dat zelfs met een punt meer aan de aftrap verschijnt dan Ajax. Ajax verloor zijn vorige wedstrijd in Groningen. Ten Hag: ‘Bij Groningen was de mentaliteit verkeerd. Vandaag was die goed. En je ziet het overal. Real Madrid verliest, Barcelona verliest. Waarom zou Ajax niet eens verliezen? Maar het heeft alles te maken met mentaliteit.’ Heerenveen probeert het met dezelfde tactiek als Groningen, met vijf verdedigers, maar de snelle 1-0 verpest die tactiek meteen.

Pas na de 3-0 scoort Heerenveen, uit een razendsnelle counter, afgerond door natuurlijk Henk Veerman. Daarna is er weer een strafschop na ingrijpen van de VAR, vanwege een overtreding van Kongolo. En die is dus voor Klaassen.