Klaas-Jan Huntelaar, Nederlands laatste pure goalgetter, kondigt zijn afscheid aan

Klaas-Jan Huntelaarscoort de 1-0 tegen PEC Zwolle. Beeld ANP

Na zeven minuten spelen zet hij Ajax op voorsprong tegen PEC Zwolle, door een afgemeten voorzet van uitblinker Antony achter doelman Michael Zetterer te koppen. Het blijkt de opmaat voor een gemakkelijke avond voor de Amsterdammers (4-0), nadat het de drie voorgaande duels had verloren.

Maar na afloop gaat het maar over één man: Huntelaar. The Hunter. De 37-jarige spits kondigt zichtbaar ontroerd zijn afscheid aan. Daarmee raakt het Nederlands voetbal aanstaande zomer zijn laatste pure goalgetter kwijt.

Club van 150

Huntelaars treffer tegen PEC geeft hem toegang tot een van de meest exclusiefste gezelschappen in het vaderlands voetbal: hij is de vijftiende speler in de eredivisiegeschiedenis die de magische grens van 150 gemaakte goals heeft bereikt. Zo voegt de Ajacied zich bij Willy van der Kuijlen (311 goals), Ruud Geels (265), Johan Cruijff (215), Kees Kist (212), Tonny van der Linden (204), Henk Groot (194), Peter Houtman (178), Sjaak Swart (175), Leo van Veen (175), Cor van der Gijp (162), Wim Kieft (158), Dirk Kuijt (153), Henk Bosveld (152) en Hallvar Thoresen (152).

Huntelaar is het toonbeeld van efficiëntie. Zelfs wanneer je hem vergelijkt met Nederlands grootste doelpuntenkanonnen. Huntelaar heeft slechts 230 eredivisiewedstrijden nodig gehad om tot zijn 150 goals te komen. Hij speelde immers negen jaar in buitenlandse competities. Daarmee is hij het lid van de club van 150 met de minste duels achter zijn naam. Zijn moyenne van 1,53 gespeelde eredivisiewedstrijd per gemaakte goal wordt door slechts vier spelers uit dit gezelschap overtroffen: Groot (1,39), Van der Gijp (1,42), Cruijff (1,43) en Geels (1,48).

Twee pieken

Huntelaars loopbaan kent qua productiviteit twee flinke uitschieters naar boven. Tussen de zomers van 2005 en 2008 laat hij drie seizoenen op rij noteren waarin hij tot minstens 36 doelpunten komt. Met zijn topscorerstitels in de seizoenen 2005/06 (bij Heerenveen en Ajax) en 2007/08 (Ajax) is hij nog altijd de laatste eredivisiespeler die twee keer tot topschutter werd gekroond.

Maar Huntelaars allerbeste seizoen bewaart hij voor Schalke 04, de club waar hij de meeste wedstrijden voor speelde (240). In 2011/12 staat er geen maat op The Hunter. Hij scoort 48 keer in 48 officiële duels. In Gelsenkirchen groeit hij uit tot clublegende. Tussen 2010 en 2017 zijn er slechts vier spelers die tot meer Duitse competitiegoals komen. Met 82 goals hoeft Huntelaar alleen Robert Lewandowski (151), Thomas Müller (85), Pierre-Emerick Aubameyang (85) en Marco Reus (84) voor zich te dulden, en behoort hij tot de Bundesliga-royalty.

Afbouwen in stijl

Huntelaar keert in 2017 terug bij Ajax. Als veteraan blijft hij productief. Sterker, sinds zijn terugkeer naar de eredivisie maakten alleen Steven Berghuis (55 keer), Dusan Tadic (47) en Bryan Linssen (43) meer competitiedoelpunten dan Huntelaar (41). In zijn tweede periode bij Ajax scoort hij gemiddeld eens per 122 speelminuten, en schiet hij 21 procent van zijn doelpogingen raak. Want doelpunten maken verleert een ware specialist als Huntelaar niet.