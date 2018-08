Kjell Scherpen, keeper Emmen, valt van voetstuk na matig optreden tegen AZ

Na ADO werd Kjell Scherpen, 2.02 meter lange doelman van Emmen, zaligverklaard. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen AZ, is hij minder fortuinlijk. Zo gaat dat met talenten.

Kjell Scherpen is kansloos op de rebound van Oussama Idrisi, het staat 1-2 voor AZ.

‘Nou lange, je staat weer met beide beentjes op de grond, hè?’ Anco Jansen, stamoudste bij Emmen, is na Emmen - AZ (1-4) in de kleedkamer mild kritisch voor Kjell Scherpen, het 18-jarige talent dat afgelopen week, na zijn sterke optreden tegen ADO Den Haag, op een voetstuk was geslingerd.

Gertjan Verbeek, analyticus van FOX Sports, had in de 18-jarige doelman met zijn katachtige reflexen misschien wel de toekomstige keeper van Oranje gezien, De Telegraaf kwam met een bijnaam op de proppen (‘de portier van 2.04 meter’) en liefst twintig zaakwaarnemers hingen afgelopen week aan de lijn om hem bij hun bureau binnen te hengelen.

Voorzitter Ronald Lubbers had zelfs gehoord dat voor Scherpen zondag een scout van Manchester United op de tribune van de uitverkochte Oude Meerdijk zat. ‘Maar weet je, dat is gewoon Roy Beukenkamp, een oud-keeper, die scout voor United. Hij woont hier in de buurt en komt wel vaker kijken. Misschien wel voor een speler van AZ, weet jij veel? Zo gaan die dingen een heel eigen leven leiden.’

Scherpen zelf sprak van ‘een hectisch weekje’. Niet alleen door al die zaakwaarnemers, ook door de vele interviewverzoeken die bij de club waren binnengekomen. ‘In het begin vond ik het nog wel leuk, die aandacht. Maar naarmate de week vorderde wilde ik me focussen op het duel met AZ. Dat ging lastig.’

Scherpen keepte tegen AZ pas zijn derde wedstrijd voor Emmen, nadat beoogd eerste doelman Dennis Telgenkamp in de voorbereiding geblesseerd was geraakt. Zijn vader Herman voetbalde begin jaren negentig bij Emmen, zijn moeder stond enige tijd onder de lat bij het Nederlands handbalteam. Hij gaat mits het niet regent op de fiets naar het stadion, zo dichtbij woont hij bij De Oude Meerdijk.

Volgens Wikipedia meet Scherpen 2.02 meter. ‘Maar dat is achterhaald’, zegt hij. ‘Ik groei nog steeds.’ De verwachting is dat hij de 2.06 meter gaat halen. ‘Daarna vind ik het wel mooi geweest eigenlijk.’ Want zo imposant als hij door zijn postuur ook mag zijn, het is ook onhandig: ‘Het ziet er vaak een beetje lomp uit. Bovendien is de juiste kleding vinden ook niet makkelijk als je mijn lengte hebt.’

In aanloop naar het allereerste duel van Emmen in de eredivisie had Anco Jansen, aanvoerder van het team, Scherpen maar eens apart genomen. ‘Om uit te leggen hoe de voetbalwereld in elkaar steekt’, zegt hij. ‘Er zijn niet zo veel talentvolle keepers van zijn leeftijd. Dan keept hij een goede wedstrijd in Den Haag en, ja, dan komen er mensen die geld in hem zien. Die denken heel simpel: stel dat hij aan het einde van het seizoen voor anderhalf miljoen wordt verkocht, dan pik ik 20 procent mee. Makkelijk verdiend hoor.’

Geen sterke wedstrijd

Of het door alle loftuitingen kwam, durfde Jansen niet te zeggen, maar Scherpen keepte geen sterke wedstrijd. Aan twee van de vier doelpunten was hij debet. Eerst werd hij verrast door een dwarrelbal van Thomas Ouwejan (‘Ik deed een stapje naar rechts, daardoor kon ik er niet meer bij’), later kreeg hij een inzet van Mats Seuntjens niet goed onder controle, waardoor Oussama Idrissi simpel de 3-1 kon intikken. Schuldbewust: ‘Die bal had ik harder naar de zijkant moeten stompen.’

Zo liep het eredivisiedebuut in eigen huis voor Emmen uit op een anticlimax. Speciaal voor de gelegenheid had de club een nieuwe goaltune laten opnemen, maar die kon zondag maar één keer worden ingestart, nadat Nick Bakker in de eerste helft een doorgekopte corner achter doelman Marco Bizot werkte. AZ raakte er niet van in de war. Makkelijk combinerend liep de ploeg uit naar 1-4. De Alkmaarders zijn na twee duels lijstaanvoerder in de eredivisie met al negen doelpunten voor.

Na afloop is Scherpen terug op aarde. Voorzitter Lubbers noemt zijn optreden ‘ niet vlekkeloos’. Aanvoerder Jansen spreekt van ‘een mindere wedstrijd’ van het talent, dat door tv-commentator Evert ten Napel al werd vergeleken met Jan van Beveren, de legendarische oud-doelman uit Emmen, naar wie een tribune is vernoemd in het stadion.

Jansen: ‘Maar, weet je, een mindere wedstrijd is helemaal niet erg voor een jongen van 18, het is nu vooral de vraag hoe hij omgaat met alles wat over hem wordt geroepen. Ik maak me daar overigens totaal geen zorgen over. Kjell raakt niet snel in de war.’

Komend weekend gaat Emmen op bezoek bij Ajax. ‘Dat zijn niet de wedstrijden waar wij normaal gesproken de punten gaan halen’, beseft Jansen. Voor Scherpen wordt het in elk geval een rustig weekje. Emmen heeft voor hem een mediastop ingelast.