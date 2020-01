Kjeld Nuis wint NK sprint, maar vraag niet hoe

KIjeld Nuis in actie op de 500 meter. Beeld Jiri Büller

Kjeld Nuis had iets te bewijzen na zes weken zonder wedstrijd, een periode waarin hij andere schaatsers hardop hoorde twijfelen aan zijn capaciteiten. Hij kon alleen vertrouwen op zijn reputatie als olympisch kampioen en wereldrecordhouder.

Nuis wilde iets rechtzetten bij de NK sprint, maar slaagde daar niet in. Hij greep weliswaar voor het eerst in zijn loopbaan de nationale titel sprint (en het felbegeerde laatste ticket voor de WK sprint in Hamar), maar hij wist met zijn tijden niet de indruk te wekken dat hij bij de WK afstanden om de titel kan strijden. Voor dat toernooi kon hij zich wegens ziekte niet plaatsen: hij kreeg een veel bekritiseerde aanwijsplaats.

Nuis hield gemengde gevoelens over aan zijn terugkeer op het ijs. ‘Je wilt niet op deze manier winnen.’ Hij doelde vooral op de valpartij van Ronald Mulder in de tweede 500 meter. Zijn grootste concurrent in het klassement schoot te ver uit de binnenbocht en stapte op een blokje. Mulder was opnieuw op weg naar een snelle tijd: in de eerste 500 meter was hij met 34,86 ruim een halve seconde sneller dan Nuis (35,47).

Ultieme rit

Met tranen in zijn ooghoeken verliet Mulder het ijs, wetend dat hij Nuis op een onoverbrugbare achterstand had kunnen zetten. Zijn seizoen was definitief verloren, dat van zijn belangrijkste rivaal juist nieuw leven ingeblazen. Mulder verborg zijn teleurstelling niet in de catacomben van Thialf. Hij vroeg zich hardop af of Nuis de titel wel verdiende met twee keer een trage 35,4 op de 500 meter. ‘De pijn na de val is vooral mentaal. Ik wilde het Nuis onmogelijk maken op de afsluitende afstand. Het was de ultieme rit, maar daar heb je niets aan als je op je snufferd gaat.’

De olympisch kampioen van Pyeongchang (1.000 en 1.500 meter) baalde van zijn vorm en moest zijn best doen om blij te zijn met de overwinning. Hij weet het aan de naweeën van de griep die hem wekenlang uit de roulatie hield. ‘Het hele weekend was te wisselvallig, maar dat zijn de gevolgen van zes weken geen wedstrijden rijden. Dit moet en kan echt veel harder. De opening op de tweede 1.000 meter reed ik al toen ik 14 jaar oud was. Alleen de eerste volle ronde was prima.’

Over de hoge koorts en het gedonderjaag over de voorkeursbehandeling voor het WK afstanden wilde Nuis in Thialf weinig zeggen. ‘Het was stressvol’, zei de specialist op de middellange afstanden op vrijdag tegen de NOS. ‘Je kunt als sporter beter aan de start staan en daar zenuwen van hebben dan niet meedoen en wachten op een uitspraak van een commissie. Dat is echt niet fijn. Als kampioen word ik er nog liever in een vol Thialf af gereden. Het was een vervelende tijd.’

Ronald Mulder komt ten val. Beeld Jiri Büller

Onderlinge strijd

In het weekend moesten de gesprekken over schaatsen gaan, vond hij, over de onderlinge strijd met Ronald Mulder voor het ticket voor de WK sprint in het Noorse Hamar. Na de afstanden van zaterdag sprak de schaatser van Jumbo-Visma kritisch over zijn tijden. De 500 meter (35,47) vond hij slecht, de 1.000 meter (1.08,88) dramatisch. De achterstand op Mulder was groot. Op de tweede dag was de 500 meter van Nuis nagenoeg identiek aan de eerste: 35,46. Zijn eindtijd op de 1000 meter (1.08,63) was wederom onder de maat.

In de rit op zaterdag had Nuis nog het excuus dat directe tegenstander Hein Otterspeer, een andere titelkandidaat, werd gediskwalificeerd na twee valse starts. Bij de tweede 1.000 meter kon hij alleen maar naar zichzelf kijken. Hij wist dat in voorgaande jaren in Thialf vrijwel al zijn 1.000 meters sneller waren dan in dit weekend. Met deze tijden was hij twee keer buiten het podium gevallen bij de EK afstanden twee weken geleden in Heerenveen.

Hoewel Ronald Mulder net als Nuis liever niet over de aanwijsplekken sprak, ging het aan het einde van de kampioenstrijd toch over de eventuele aanwijsplek voor het WK sprint. Zijn werkgever, Team Reggeborgh, deed na de NK afstanden, waarbij Mulder met materiaalpech de 500 meter reed, een poging om de voormalige Europees kampioen op die afstand nog naar de wereldbekerwedstrijden te krijgen. ‘Het is niet aan mij om daar iets over te melden’, zei Mulder. ‘Ik had gewoon Nederlands kampioen moeten worden, dan was er geen discussie.’

Ook Nuis onthield zich van uitspraken. ‘Ik heb er niet over nagedacht, wil er niet over nadenken en ga er niet over nadenken. Ik ga daar niet over.’ De verse kampioen ziet geen nut in een aanwijsplek voor het WK sprint. ‘Als Pavel Koelizjnikov straks twee keer 34,4 en 1.07 noteert, rijden we daar allemaal voor Jan Lul rond. We doen allemaal alleen maar mee voor plek twee. Waar hebben we het dan over?’