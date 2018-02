Kjeld Nuis wint met overmacht goud op 1.500 meter; Roest verrast en pakt zilver

Naast zich op het podium vond Nuis de pas 22-jarige Patrick Roest. Hij verraste met zilver. Roest kwam al in de vierde rit in actie. De Zuid-Hollander, die zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi onverwacht had geplaatst, was door ploeggenoot Nuis al getipt als kanshebber voor de medailles. Hij had het goed gezien.



Roest vertrok ambitieus, maar hield het tempo goed vast. Hij kwam uit op 1.44,86, een persoonlijk record. 'Als ik op het podium zou komen, zou dat mooi zijn. Ik heb het niet meer in de hand', zei de verraste Roest bij de NOS voordat hij zich op de tribune bij de meegereisde fans uit Lekkerkerk voegde. Daar moest hij meer dan een uur afwachten wat zijn tijd waard zou zijn. 'Ik dacht eindelijk van de zenuwen af te zijn, maar nu komen ze weer.' Na de laatste rit kwam de ontlading en viel hij zijn ouders in de armen terwijl Nuis en Orie op het middenterrein feestvierden.