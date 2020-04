Kjeld Nuis verruilt trainer Jac Orie voor team Reggeborgh

Kjeld Nuis Beeld BSR Agency

De overstap is opvallend. Afgelopen oktober had Nuis zijn contract bij Jumbo-Visma nog met twee seizoenen, tot en met de Winterspelen van 2022, verlengd. Daar is hij nu op teruggekomen. Die optie was in de overeenkomst ingebouwd en dus zijn er geen afkoopsommen of andere consequenties mee gemoeid, zegt zijn zaakwaarnemer André Boskamp. ‘Hij kon net als alle Nederlanders met een dienstverband zijn contract opzeggen. Er geldt alleen een maand opzegtermijn. 31 mei is feitelijk zijn laatste werkdag bij Jumbo-Visma.’

Door die opzegtermijn kan Nuis weinig over de redenen van zijn vertrek los kan laten. Volgens Boskamp laat de gedragscode van Jumbo-Visma niet meer ruimte dan slechts de bevestiging van zijn vertrek. De schaatser heeft zich daarover laten adviseren door zijn advocaat. Nuis laat het daarom bij twee zinnen in het persbericht dat zijn toekomstige ploeg woensdag verzond. ‘Ik ben na tien jaar toe aan een nieuwe trainingsimpuls en die denk ik bij Gerard van Velde en zijn team te vinden. Na tien jaar is het tijd voor nieuwe uitdagingen.’

Zijn overstap betekent het einde van een, vooral de laatste vier seizoenen, zeer succesvolle samenwerking. Orie maakte Nuis van een soms ongericht projectiel tot een 1.000 en 1.500-meterspecialist van wereldfaam. In 2017 werd hij wereldkampioen op beide afstanden en een jaar later volgden twee olympische gouden medailles.

En ook na de Spelen leek de wetenschappelijke succesformule van Orie nog niet uitgewerkt. Nuis reed in het na-olympisch seizoen twee wereldrecords en afgelopen winter was er wederom succes: de wereldtitel op de 1.500 meter. Ondanks dat denkt Nuis bij Van Velde, die als een intuïtievere trainer bekend staat, een grotere kans op olympische titelprolongatie te hebben.

Het is nog de vraag met wie hij zal gaan trainen, want Jumbo-Visma heeft al eerder een aanbod aan Dai Dai Ntab gedaan en deed na het vertrek van Nuis ook een voorstel aan Kai Verbij. Beiden zijn nu nog in dienst bij Reggeborgh. Mochten ze op de avances van Orie ingaan, dan bewandelen beide 25-jarige sprinters de route van Nuis in tegenovergestelde richting.

Henk Schra, manager van team Reggeborgh, hoopt dat zowel Ntab als Verbij voor de ploeg van Van Velde behouden blijven. ‘We zullen er alles aan doen.’

Nuis zal ook graag zien dat beide mannen op hun plek blijven zodat hij verzekerd is van trainingsmaten van wereldklasse. Zonder Verbij, die in 2019 wereldkampioen op de 1.000 meter werd, en Ntab is de spoeling bij Van Velde dun. Dan blijft alleen Ronald Mulder over als man met internationale wedstrijdervaring.

Omdat Nuis niet in detail kan treden over zijn transfer blijft het gissen naar zijn precieze overwegingen. Duidelijk is wel dat hij ontevreden was over het afgelopen schaatsseizoen. Hij werd dan wel wereldkampioen op de 1.500 meter, maar dat was meer een meevaller na een rommelig seizoen dan de kroon op een sterke winter. Vooral het gebrek aan een explosieve opening baarde hem zorgen.

Bij Van Velde draait alles om explosiviteit. Hij leidt al jaren een echte sprintersploeg, waar de 1.500 meter zo ongeveer als een stayersafstand geldt. En daar wordt niet snel aan getornd. Toen Ireen Wüst een maand geleden bekendmaakte naar Reggeborgh te gaan, liet ze ook meteen weten zich op de 1.000 en 1.500 meter te richten en minder op de 3 kilometer.

Een andere reden voor de breuk tussen Orie en Nuis zou kunnen liggen in hun verschillende opvattingen over het belang van mentale training. De coach doet soms geringschattend over de geestelijke kant van topsport. ‘We zijn geen praatgroep’, zei hij eens. Hij is ervan overtuigd dat een fit lijf zorgt voor een scherpe geest en dus dat er naast een goed trainingsprogramma geen psychologische begeleiding noodzakelijk is.

Nuis daarentegen heeft ervaren hoe hij met hulp van een sportpsycholoog, die hij op eigen initiatief in 2017 inschakelde, zijn zenuwen onder controle kreeg. Het was de sleutel naar zijn wereldtitels, zijn kwalificatie voor de Spelen en de dubbelslag die hij daar sloeg.

Orie, die in 2012 al eens Mark Tuitert na tien jaar samenwerking naar Van Velde zag vertrekken, was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Boskamp had de Haagse coach ‘netjes’ op het besluit van zijn pupil gereageerd. ‘Hij zei dat hij het jammer vond en ervan baalde, maar dat het ieders goed recht is om eigen keuzes in het leven te maken.’