Kjeld Nuis verliest van de jeugd, maar wint het eindklassement van de wereldbeker

Kjeld Nuis (33) in zijn rit tegen Jordan Stolz (18). Beeld Getty

5 jaar oud was Jordan Stolz toen Kjeld Nuis, in november 2009, zijn wereldbekerdebuut maakte. Van schaatsen wist de Amerikaan nog niets. Dat zou pas een paar maanden later gebeuren, tijdens de Spelen van Vancouver, toen hij de Amerikaanse shorttracker Apolo Anton Ohno op televisie zag. Met zijn zus veegde hij een baantje in de achtertuin van hun huis in Wisconsin, waar de winters streng zijn en ijs gegarandeerd.

In de jaren daarna bleek Stolz een groot talent op schaatsen. Niet op ­vaste ijzers zoals Ohno, maar op klapschaatsen. En in diezelfde periode ontpopte Kjeld Nuis zich tot een grootmacht op de 1.000 en 1.500 meter, met in totaal drie olympische ­titels.

Vrijdagmiddag troffen de twee elkaar bij de wereldbeker in Polen, de een regerend olympisch kampioen, de ander sinds afgelopen weekend vijfvoudig wereldkampioen junioren. Een ervaren vedette tegenover een jong talent. En het was de jeugd die zegevierde.

Baanrecord

Stolz noteerde met 1.45,44 een nieuw baanrecord in Tomaszów Mazowiecki. Het oude stond met 1.45,76 op naam van Thomas Krol, die in Polen terugkeerde in de wereldbeker na een trainingsperiode. Veel indruk maakte hij niet. Met 1.47,03 werd de wereldkampioen van 2021 slechts achtste.

Stolz dankte zijn snelle tijd zonder twijfel aan de weerstand die Nuis hem bood. In een fascinerende rit leek de Nederlander op weg naar de zege. Hij kwam met een behoorlijke voorsprong langs bij de bel voor de laatste ronde. Stolz leek zijn inspanningen van de WK voor junioren van vorige week, waar hij de 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, het allroundklassement en de massastart won, te moeten bekopen. Zijn verval tussen de tweede en derde ronde – van 25,5 naar 27,4 – leek te fors om nog goed te maken.

Op de kruising in de laatste omloop bleek Stolz toch nog heel wat energie in zijn lijf te hebben. Snel gleed hij op Nuis af en met de laatste binnenbocht kwam hij onderdoor. Nuis op zijn beurt verloor snelheid. In de slotronde kende hij een verval van bijna 3 seconden en moest hij op de streep 0,72 seconde toegeven op zijn jonge tegenstrever.

Eindklassement

Half december had Nuis, ook al in een direct duel, Stolz nog verslagen. Nu reikte hij met 1.46,16 tot de tweede plaats. Dat was wel genoeg om het wereldbekerklassement over 1.500 meter op zijn naam te schrijven. Daarmee was de dag voor Nuis grotendeels geslaagd. Vanwege dat klassement was hij in Polen gebleven, terwijl een deel van zijn ploeg al terug naar Nederland was gereisd.

Achter Nuis eindigde de Noor Sander Eitrem als derde in 1.46,30. Hij is pas 21. De strijd op de 1.500 meter was er vrijdag sowieso eentje tussen de ouden en de jongen. Het merendeel van de mannen op de startlijst heeft de 25 jaar nog niet bereikt. En juist zij nemen het op tegen de dertigers. Niet alleen mannen als Nuis, maar ook Krol (30) en de Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu (30), die verraste met de vijfde plek en net voor Bart Swings (32) eindigde.

De eind-twintigers hadden een stuk minder inbreng. Wesly Dijs (27), die met 1.46,47 net naast het podium eindigde, was de enige uit die leeftijdscategorie. Dat is opvallend, want een jaar of 28 gold lang als de ideale leeftijd om te presteren: ervaring genoeg en nog explosief genoeg.

25 tot 29

In het vorige na-olympische seizoen waren het precies de 25- tot 29-jarigen die de eerste vier posities bezetten bij de wereldbekerfinale. Naast Nuis en Krol haalde de Rus Denis Joeskov het podium. De toenmalige 30-plussers kwamen er niet aan te pas. En de jonkies moesten het toen doen met de plaatsen vijf en verder.

Helemaal eerlijk is het misschien niet om aan deze laatste wereldbeker van het seizoen de conclusie te verbinden dat de tussengeneratie de aansluiting verloren heeft. Een aantal rijders, onder wie de 27-jarige Roest, slaat de tweede wedstrijd in Polen over ten faveure van een trainingskamp op weg naar de WK afstanden.

Vorige week was Roest, achter Nuis, nog tweede op het 1.500-meterpodium. Samen met de 21-jarige Noor Peder Kongshaug was die top-3 juist heel divers.

Maar ook als Roest er wel zou zijn geweest, is duidelijk dat de jeugd, ­onder aanvoering van Stolz, eraan komt.