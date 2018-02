Kjeld Nuis pakt tweede olympische titel met overwinning op 1.000 meter

Nuis won doordat hij na een valse start (schaats over de lijn) toch de koelbloedigheid bewaarde om zijn opdrachten uit te voeren. Hij heeft de laatste jaren vooral aan die mentale kracht gewerkt. Als pupil van succescoach Jac Orie bleek hij in Korea in grote vorm. Voor het team van Orie, Lotto-Jumbo, was het de vierde gouden medaille. Eerder won Carlijn Achtereekte de 3 kilometer en Sven Kramer de 5.



De dubbelslag was voor de man die op deze Spelen debuteerde. Tweemaal ontbrak Nuis, terwijl hij al tot de wereldtop behoorde. Dat gemis maakte hij in één editie van de Olympische Spelen goed. Voor Nuis, die vanaf zijn 7de elk verloren moment in het skatepark was te vinden, wacht de titel van sportman van het jaar. Hij was de beste van de wereld op de lastigste schaatsnummers die er bestaan. De wereld kon er vrijdag opnieuw getuige van zijn.