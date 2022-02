Kjeld Nuis goud, Krol zilver op de 1.500 meter

Kjeld Nuis na afloop van zijn rit. Beeld ANP

Een dag voor de olympische 1.500 meter vertelde Nuis hoe het eruit ziet als hij een goede race rijdt. Alsof hij meer zijn best moet doen. En zo zag het er inderdaad uit. Bijna loom ging de 32-jarige schaatser over het ijs. Snel ging het ook. Zijn 1.43,21 was ruim voldoende voor het goud.

Een rit voor de zijne had Thomas Krol de lat voor Nuis hoog gelegd. De regerend wereldkampioen ging knalhard weg, opende 23,1 en knoopte daar een ronde van 25,0 aan vast. Bij de bel voor de laatste ronde ging het er moeizamer uitzien bij Krol. Dat is nu eenmaal zo op die afstand, vertelde hij een dag eerder. Het is doorrijden en dan maar kijken of je de slotronde nog doorkomt. Dat lukte behoorlijk goed. Na 1.43,55 passeerde hij de finish, maar hij bleek in de slotronde (28,8) te veel ruimte gelaten te hebben voor Nuis.

Nuis reed op zijn beurt kalmpjes met de armen op de rug. Dat was een tip van Ireen Wüst, die maandag de olympische titel op dezelfde afstand bij de vrouwen pakte. Op die manier blijft de slag krachtig en stabiel, had ze uitgelegd. En dus koerste hij keurig in die houding over de finish. Het bleek de sleutel naar het goud, want hij pakte er vier tienden op Krol, die uiteindelijk op 0,34 tweede werd.

Sprintspieren

Ook op de WK’s ging de titel de afgelopen jaren telkens naar een schaatser met sprintspieren. En ook steeds naar een Nederlander. Vorig jaar was het Krol, in 2020 Nuis en daarvoor weer Krol. Dat zij het in Beijing weer onderling uit zouden maken was niet van tevoren duidelijk, want in de wereldbekerwedstrijden kwamen de Nederlanders helemaal niet zo goed voor de dag. Ze wonnen geen enkele keer. Krol was de enige die het podium haalde met de derde plek in Salt Lake City.

Nu kwamen juist de buitenlandse schaatsers tekort. Joey Mantia, die twee wereldbekerwedstrijden won, kwam bij lange na niet in de buurt van de tijden van Nuis en Krol. De Amerikaan eindigde teleurstellend op de zesde plaats 1.45,26. Ook Ning Zhongyan, winnaar van de tweede wereldbeker in Stavanger viel tegen met de zevende tijd: 1.45,28.

De enige die nog enigszins in het spoor van de Nederlanders kon blijven was de Koreaan Kim Min-seok, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen won. Hij behaalde het olympisch brons in 1.44,24.

Bosker

De 1.500 meter is de laatste jaren steeds meer het terrein geworden van de sprinters en minder van de allrounders. Zbigniew Brodka, de kampioen van 2014, deed nog mee aan WK’s allround, net als de runner-up van toen, Koen Verweij. In 2018 was de rappe Nuis, die nooit een allroundtoernooi reed, de beste. Toen werd Patrick Roest, veel meer stayer dan sprinter, tweede. Dit keer bestond het podium volledig uit mannen die het van de start moeten hebben en niet van een vlak schema of een sterk slot.

Dat werd ook onderstreept door Marcel Bosker, die dinsdag als eerste Nederlander in actie kwam. Hij kreeg vanwege zijn rol in de ploegenachtervolging de voorkeur boven Tijmen Snel en is van het allroundtype. Zijn tijd, 1.45,42, was de beste voor de dweil, maar erna was dat snel voorbij. Hij eindigde als negende.