Kitesurfster Annelous Lammerts is Nederlands hoop op olympisch goud: ‘Ik krijg een shortcut naar de top’

Annelous Lammerts op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Lelystad. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Kitesurfster Annelous Lammerts scheert met een noodgang langs de Bataviahaven op het water bij de kust van Lelystad. Het is dat je haar ziet, want horen doe je haar niet.

Het vertrouwde geluid van klotsend water ontbreekt, ook al gaat de nieuwe olympische discipline kitefoilen zo hard dat de deelnemers een helm moeten dragen. Door de foil, de vin onder de plank, worden surfers zo’n anderhalve meter uit het water omhoog geduwd. Daardoor hebben ze bijna geen weerstand en surfen ze geruisloos voorbij met de kite hoog in de lucht.

Van de tien olympische zeildisciplines zijn er nu vijf ‘vliegend’. Ook de RS:X-plank, waarop Nederland met Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe de afgelopen drie Zomerspelen goud won, is vervangen door een exemplaar met foil. Naast windsurfers zijn er over twee jaar op de Spelen voor het eerst ook kitesurfers bij, op de foilplank dus. De kitesurfers moeten zo snel mogelijk een parcours afleggen op het water rondom boeien.

Het was niet makkelijk om deelnemers enthousiast te maken voor een olympisch avontuur, ondanks de grote interesse in Nederland voor kitesurfen. Recreanten zijn er genoeg, profs ook, maar die doen allemaal aan freestylen. Daarbij gaat het om de hoge sprongen in de lucht waarbij trucs worden uitgevoerd. Snelheid is niet van belang.

‘Op een dag dat er goede wind staat, zie je zo’n tienduizend kitesurfers in Nederland op het water’, zegt bondscoach zeilen Jaap Zielhuis, die anderhalf jaar geleden is begonnen met het verzamelen van potentiële talenten. ‘Kitesurfers zijn er dus wel. Hoe vind je mensen die het course-racen ook leuk vinden? We hebben ze gewoon van het strand geplukt.’

Zielhuis is blij dat het freestylen niet olympisch is geworden. Hij is geen fan van jurysporten. ‘Ik heb het niet zo op die stunts. Het is moeilijk te meten wie dan de winnaar is. Ga maar gewoon om de baan racen. Degene die het eerste over de finish komt, wint. Dan heb je tenminste het spel met de wind, waar het bij alle zeildisciplines om gaat.’

Alleskunner

In de zoektocht naar nieuwe kampioenen viel het oog snel op de 28-jarige Annelous Lammerts, die er al een hele carrière op heeft zitten als professioneel kitesurfster. De Zeeuwse surfster kon leven van haar sport via verschillende sponsordeals. Onder de vlieger, op een board, kan ze ongeveer alles.

Lammerts won internationale prijzen in verschillende disciplines. Ze werd Europees kampioen freestyle, waar ze uitblonk het met spring- en vliegwerk in de lucht. Ze won tweemaal de World League op het onderdeel park, waarbij de surfers met hun board over een schans in het water gaan en trucs uitvoeren.

Hard varen over een parcours zonder sprongen, wat het meest lijkt op olympisch kitesurfen, kan ze ook. Lammerts is vicewereldkampioen op het onderdeel slalom, waarbij deelnemers zonder sprongen zo hard mogelijk van A naar B moeten varen.

Lammerts sleutelt aan haar foil in Lelystad. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Aftasten

Op de wereldbekerwedstrijden in Lelystad liet ze afgelopen week zien het nieuwe foilen ook onder de knie te hebben. Lammerts vaart nagenoeg de hele week op kop en pakt eenvoudig het goud. Toch was het anderhalf jaar geleden geen zekerheid dat ze zich zomaar bij de nationale ploeg zou voegen. Voormalig windsurfer Casper Bouman, die nu haar coach is, haalde haar over. ‘Ik kon niet zomaar stoppen met freestylen. Ik had ook verplichtingen naar mijn sponsoren’, zegt Lammerts.

Toch was ze nieuwsgierig. Bij de eerste wedstrijden was het nog aftasten. Moest Lammerts ineens met de vloot klaarstaan in een rijtje bij de start. ‘Daar was ik helemaal niet aan gewend, andere meiden waren daar juist sterk in. Ik was weer beter met het bedienen van de kite.’

Inmiddels behoort ze ook in deze discipline bij de wereldtop. Ze stelde onlangs haar A-status veilig. Wat haar huidige niveau zegt voor de Spelen in Parijs, weet nog niemand. ‘Deze sport is enorm in ontwikkeling. Ik ben zelf ook nog van alles aan het testen.’

In Lelystad probeerde ze voor het eerst een hartslagmeter uit, om te kijken op welke momenten in de wedstrijd ze het fysiek het zwaarst heeft. Wat het ideale gewicht is voor kitefoilen, weet Lammerts ook nog niet precies. Zelf kwam ze een paar kilo aan toen ze merkte dat ze iets te licht was. ‘Ik zag steeds dat ik werd ingehaald door die meiden die net wat zwaarder waren. Nu weeg ik rond de 65 kilo, dat lijkt voor mij nu ideaal.’

Lammerts kijkt hoe de wind staat als ze het water ingaat. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hulp

Lammerts hoeft niet meer alles alleen uit te vogelen, zoals ze voorheen gewend was. ‘Er is zoveel hulp vanuit Nederland. Vroeger zat ik soms maandenlang in het buitenland, waar concurrenten elkaar filmden en tips gaven. Nu vertellen de beste mensen die er zijn hoe ik het moet doen, ook op het gebied van krachttraining en voeding. Je krijgt zo een shortcut naar de top.’

Ze verlangt niet meer terug naar het freestylen. Trainen op ingewikkelde trucs is definitief verleden tijd. ‘Ik krijg hier dezelfde kick van. Vroeger kreeg ik die adrenalinestoot als ik een vette truc had uitgevoerd, of een heel hoge sprong had gemaakt. Nu heb ik dat als ik tactisch een slimme beslissing maak waardoor ik de wedstrijd win.’

In haar nieuwe sport zijn de lange dagen wachten tot het gaat waaien voorbij. Foilen kan ook als het amper waait. Omdat de boards worden opgestuwd uit het water, is de weerstand minimaal en kan er ook worden gevaren met weinig wind. ‘Als je omhoog komt, voelt het alsof je vliegt. Elke keer is het alsof je hart even stopt, dat gevoel is geweldig. Je gaat in no time het hele Markermeer over. Als we in Scheveningen zijn, kunnen we zo op en neer cruisen naar Hoek van Holland.’

Lammerts voelt zich nu thuis onder de zwarte kite met witte stip. Waar concurrenten nog klungelen om overeind te blijven, komt zij na een van haar gewonnen wedstrijden voor de show nog even omhoog uit het water. Twee meter komt ze de lucht in, terwijl ze met haar rechterhand de punt van de plank vasthoudt. Een trucje van de stuntvrouw van weleer.