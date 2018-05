Kitesurfen wordt eindelijk olympisch, maar niet met het onderdeel waarop Nederlanders excelleren

Zes jaar geleden werd het kitesurfen al eens een plek beloofd op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Maar een half jaar later kwam de wereldzeilbond terug op dat besluit, mede door een sterke lobby van de windsurfers die destijds plaats dienden te maken. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ze het nog een keer terugdraaien’, zegt kitesurfster Katja Roose. ‘Dan staan ze flink voor paal.’

De 37-jarige Roose, tweevoudig wereldkampioen op de slalom, stippelde in 2012 een route uit die haar olympisch goud moest brengen in Rio. Ze kreeg een A-status van NOCNSF, maar zag haar droom dus gedwarsboomd worden. Nu twijfelt ze over deelname in 2024.

‘Het liefst sta ik aan de start in Parijs, maar ik moet het nog goed overdenken’, zegt de houdster van het Nederlands snelheidsrecord (82 kilometer per uur). ‘Ik ben kort geleden bevallen van een dochter, dus ik heb momenteel andere dingen aan mijn hoofd. Maar ik ben er sowieso bij, en dan het liefst als sporter.’

Een andere optie is een rol als coach. Vanuit de bond is er geen nationaal trainingsprogramma en ook een bondscoach voor de kitesurfers ontbreekt. ‘Kiters trainen voornamelijk in hun eentje, bijgestaan door een eigen team’, aldus Roose. ’Ik verwacht dat er in aanloop naar de Spelen wel iets wordt georganiseerd vanuit de bond. Dat was in 2012 ook het geval.’

Foto ANP

Het toevoegen van de spectaculaire sport, met in Nederland zo'n vijftienduizend beoefenaars, past in het straatje van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de Spelen aantrekkelijker wil maken voor een groter en jonger publiek. Ook de dinghy-zeilklasse is toegevoegd.

Omdat het totale aantal van tien zeilmedailles niet mag groeien, zijn de zeilklassen Finn en 470 van het programma geschrapt; disciplines waarin Nederland in het verleden goed presteerde. Het duo Afrodite Zegers-Kyranakou en Anneloes van Veen (470) eindigde in 2016 net naast het podium. Pieter-Jan Postma (Finn) werd – na een vierde plaats in 2012 – in Rio de Janeiro teleurstellend tiende.

Voor de kitesurfers is in Parijs plaats voor één wedstrijd: een snelheidsonderdeel. Hoe deze discipline vorm krijgt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal er in gemengde teams een soort aflossingsrace gevaren worden.

‘Het IOC is voorstander van mixed events, maar bij deze invulling zet ik mijn vraagtekens’, zegt Jaap Zielhuis, hoofdcoach van het Nederlandse Watersportverbond. ‘Vooropgesteld, we zijn blij dat kitesurfen olympisch wordt, dat is een mooie opsteker voor de sport. Maar het lijkt alsof de zeilbond allerlei compromissen sluit, omdat ze zo veel mogelijk klassen op de Spelen willen.’

Voor het bekendere freestyle, waarbij tijdens grote sprongen trucs worden uitgevoerd, is geen plek. In die discipline beschikt Nederland over wereldtoppers. De 24-jarige Annabel van Westerop staat momenteel tweede in het wereldbekerklassement. Kevin Langeree (29) en Youri Zoon (26) werden allebei al eens wereldkampioen.

Op de snelheidsonderdelen speelt Nederland geen prominente rol op mondiaal niveau, nadat Roose in 2016 besloot er in ieder geval tijdelijk mee te stoppen.