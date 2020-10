Kitata beëindigt heerschappij Kipchoge op marathon van Londen

Eliud Kipchoge komt in Londen als achtste over de streep. Beeld AP

Kipchoge werd achtste en sprak daarna wijze woorden, zoals we van hem gewend zijn. ‘De ene dag voel je je goed, de andere dag niet. Als je van sport wil genieten, accepteer je de resultaten. Dit is niet het einde van de wereld.’

Kitata, die al een keer tweede werd in Londen, voelde zich wel goed in de druilerige omstandigheden. Hij streed in de laatste meters samen met de Keniaan Vincent Kipchumba om de winst en kwam net een seconde eerder over de finish. 2.05,41 tegen 2.05,42. Sisay Lemma uit Ethiopië werd derde in 2.05,45. kwam ruim een minuut later aan: 2.06,49.

Rondjes door park

De 35-jarige Keniaan Kipchoge kreeg last van kramp en zijn heup in het barre Britse weer. Na 25 kilometer raakte ook zijn oor dicht, een kwaal waar hij last van bleef houden op het alternatieve parcours van de marathon. De wedstrijd over 42,195 meter ging vanwege het virus niet door de drukke straten van Londen, maar over een afgesloten parcours in het St James Park met rondes van iets meer dan 2 kilometer.

De route was al een keer bedacht voor de recordpoging van Kipchoge om een marathon onder de twee uur te lopen. Uiteindelijk werd er gekozen voor het Wiener Prater park in Wenen, waar de Keniaan met hulp van tempomakers en hypermoderne schoenen een jaar geleden voor het eerst onder de twee uur dook. Hij liep toen 1.59,40, een officieus record omdat het geen wedstrijd was.

In 2018 verbrak Kipchoge het officiële wereldrecord met een tijd van 2.01,39. De marathon van Londen had een titanenduel moeten worden tussen de twee beste marathonlopers van dit moment, Kipchoge en Kenenisa Bekele uit Ethiopië. Bekele liep in 2019 in Berlijn slechts 2 seconden langzamer dan het wereldrecord van Kipchoge: 2.01,41. Het duel kwam er niet van omdat de 38-jarige Bekele zich een dag voor de wedstrijd geblesseerd afmeldde.

Kipchoge bleef tijdens zijn eerste marathon in bijna een jaar lang lopen in de grote kopgroep van negen man. Toen Kitata het tempo begon op te voeren, kon de onverslaanbaar geachte Keniaan het niet bijhouden. De toplopers in de kopgroep keken verbaast opzij en gingen er daarna vandoor. Voor de 24-jarige Kitata is het zijn eerste overwinning in een grote stadsmarathon.

Kipchoge, die in 2015, 2016, 2018 en 2019 de beste was in Londen, beloofde dat zijn tijd nog niet voorbij is. De Keniaan groeide in de afgelopen jaren uit tot het boegbeeld van Nike. Het schoenmerk zorgde voor een revolutie in het marathonlopen door de introductie van de veelbesproken en omstreden Vaporfly hardloopschoen. Op die schoen, met verend schuim in combinatie met een carbonplaat, werden vele wereldrecords gebroken. De inhaalslag door andere merken lijkt nu te zijn gemaakt. Ook atleten met andere sponsoren, lopen nu op vergelijkbare schoenen.