Kirsten Wild kroont zich koningin van WK baanwielrennen met derde goud

Olympische droom

Dat de goudkraan na één wereldtitel op de scratch in 2015 in Parijs nu ineens was opengedraaid, verbaast hem nauwelijks. Mondiaal waren er al meer podiumplekken gehaald. 'Als je dat kunt, wil dat ook zeggen dat je kunt winnen. De winst op de scratch op woensdag heeft haar een enorme boost gegeven.'



Hij noemt het uitzonderlijk dat zij het rijden op kracht kan combineren met een niet kapot te krijgen conditie. 'Daar zijn er niet veel van.' Op details is meer winst geboekt. De afgelopen winter is getraind op het rijden met een iets lichter verzet en een hogere trapfrequentie. Volgens Schep wisselt het tempo in vrouwenwedstrijden nogal eens. 'Je rijdt lang niet altijd op topsnelheid. Dan kun je maar beter variabel zijn. Daar hebben we hard aan gewerkt.' Dat ze ruim zes kilo is kwijtgeraakt, zou nauwelijks een rol hebben gespeeld. Ze wilde flatteuzer op de foto's staan; de vermogensmeters bleven dezelfde waarden aangeven.



Ze had zelf niet durven denken aan deze oogst. Van tevoren had ze het nog tegen haar vriend Bas gezegd: het zou zo tof zijn om één trui mee naar huis te nemen, terug naar Zwolle. Maar drie keer goud, één keer zilver? 'Apart, wel.' Ze wil nog niet speculeren over deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo over ruim twee jaar, waar het omnium en de koppelkoers op het programma staan. 'Ik had echt een streep achter dit toernooi gezet. Dit was mijn doel.' Ze ziet het wel. 'Zo lang ik het leuk vind, blijf ik het doen.' Schep, even later: 'Dan gaan wij wel zorgen dat ze het leuk blijft vinden.'



Durft ze na deze successen nu wel de video van de sprint in Qatar terug te kijken? Dat is niet meer nodig, zei ze, Apeldoorn is ook vastgelegd. 'Ik heb nou deze.'