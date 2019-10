Kirsten Wild is toch gewoon weer de sterkste in Apeldoorn

Kirsten Wild (oranje, links) wint de afvalkoers en wordt Europees kampioen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Heeft ze soms iets recht te zetten? Op de openingsavond van de EK liet ze het liggen op de scratch, het onderdeel waarin de renners na 10 kilometer moeten sprinten om de zege. Ze werd zevende, ze liet zich verrassen door een late uitval van de Britse Emily Nelson. Beroerde timing, was haar eigen oordeel. De vorm was goed, ze reed op het laatst drie rijen dik en kon zich toch voorin handhaven.

Een dag later blijkt dat haar gevoel juist is. Als ze in de afvalkoers alleen nog met dezelfde Nelson over is, houdt ze haar overtuigend op afstand en wordt ze, geheel overeenkomstig met haar status als de koningin van Apeldoorn, Europees kampioen. Adel verplicht.

Nee, zegt ze, meteen na de huldiging uitrijdend op de rollers, ze had niets recht te zetten. Maar ze had de beelden van de scratch wel teruggekeken. ‘Dat was wel een wake up call. Ik dacht: waarom doe je niks? Hoe kan het dat je zo'n verkeerde keuze maakt? Nee, ik voelde geen druk, maar ik vind het ook leuk om in eigen huis te winnen en met een prijs naar huis te gaan.’ Dan bekent ze dat er toch twijfel was geweest. ‘Je denkt: kan ik het nog wel? Zijn er nog andere Engelsen die misschien wel beter zijn?’

Ze weet ook: als ze iets verprutst en daarna een nieuw rugnummer opspeldt, is er ook weer vertrouwen. Dat manifesteert zich donderdag in de race. Als de groep donderdag wat is uitgedund, zakt ze zelfs wat terug in het veld en belandt enkele ronden wat hoger in de baan. Het is een opzettelijke keuze. ‘Zo blijf je wat uit het gedrang. Je kunt wel weer naar voren als iedereen wat moe wordt. Dan wordt er achteraan gesprint.’

Ze etaleert vervolgens haar kracht, ze versnelt om weer voorin terug te keren en van daaruit controleert ze haar tegenstanders. Ze komt even uit het zadel om een versnelling van een rivaal te pareren. Ze kijkt even om te zien wie er denkt aan te dringen. Er is één hachelijk moment, als ze nog maar met vier in de baan rijden en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri haar op de streep voorbij lijkt te steken. Wild maakte zich daarover geen zorgen, blijkt achteraf. ‘Ze ging onderdoor. Dat mag niet.’ Dat ze daarna tegen haar gewoonte niet het wiel van de laatst overgeblevene kiest, maakt deel uit van een nieuwe strategie. ‘Ik wilde nu zelf het initiatief nemen.’

Voorspel

Het goud van donderdag is het voorspel voor het veiligstellen van de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Later op de EK volgen de onderdelen die voor haar in Tokio op het programma staan, het omnium en de koppelkoers met Amy Pieters. Ze heeft een beslissing over een derde deelname aan de Olympische Spelen lang voor zich uit geschoven. Ze bewaart geen goede herinneringen aan het evenement. In Londen, 2012, werd ze op zowel de ploegenachtervolging als het omnium zesde. Dezelfde plek was er vier jaar later op het omnium in Rio de Janeiro. Begin maart van dit jaar, na een succesvol WK in Polen, hakte ze de knoop door. Het hoge niveau was er nog, de droom van een olympische medaille ook.

Ze weet dat het niet vanzelf zal gaan. Vooraf zei ze: ‘Ik heb nu twee keer een cyclus meegemaakt en op een of andere manier kan iedereen dan toch weer net wat harder.’ Ze volgt geregeld wat haar rivalen uitspoken. ‘Dan kijk ik op Instagram en dan denk ik: getsie, die doen ook veel. Mijn vriend zegt dan: volg het gewoon niet als je er onrustig van wordt. Het is ook een nepwereld. Alleen als je iets bijzonders hebt gedaan, zet je het erop.’

Maar dat Wild donderdagavond alweer op het hoogste podium staat, dit keer in de trui van de Europees kampioen, is toch echt niets minder dan de realiteit.