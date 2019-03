Kirsten Wild is eerste vrouw die Gent-Wevelgem tweemaal wint

Kirsten Wild op het podium na het winnen van Gent-Wevelgem. Beeld AFP

Het was voor Wild de tweede overwinning van de week: donderdag kwam ze in de Driedaagse Brugge-De Panne als eerste over de streep. ‘Dit geeft een heel goed gevoel. Alle topsprinters zijn hier. Als je dan op de goede plek zit en wint, is dat heel leuk’, zei Wild na afloop van de koers, die op een groepssprint uitliep. De harde tegenwind op weg naar finishplaats ­Wevelgem maakte het aanvallers onmogelijk om weg te blijven. De sterke sprinters, met naast Wild en Wiebes ook Amy Pieters en Marianne Vos, konden zich daardoor in de voorste groep handhaven.

Wild had wel wat geluk, zei ze. ‘Ik rijd bij een kleine ploeg. Andere teams moeten de gaten dichtrijden. Dat geeft ook wel een ontspannen gevoel. Wij moeten vooral volgen.’ De renster van WNT-Rotor wist dat ze goed genoeg was om te winnen, na haar overwinning van donderdag in De Panne. ‘Maar het is altijd weer spannend, als je de laatste kilometers ingaat. Als sprinter verlies je vaker dan je wint.’

De pas 20-jarige Wiebes eindigde achter de ongenaakbare Wild als tweede, net als in De Panne, maar was daar heel tevreden mee. ‘Ik zat nu weer bij Kirsten in het wiel, net als afgelopen donderdag. Zij heeft zo veel inhoud, dat moet ik nog zien te ontwikkelen. Ik ben nu nog wat onrustig, in zo’n sprint’, aldus ­Wiebes. Wild kon het verschil tussen de twee wel verklaren. ‘Ik heb in mijn carrière meer sprints gereden dan Lorena. Dat zie je dan terug op de streep.’

Wild veroverde vorige maand nog twee wereldtitels op de wielerbaan. Ze krijgt van haar ploeg de vrijheid om haar programma op de baan met de wegwedstrijden te combineren. ‘Ik merk wel dat de baantraining zwaar is geweest. Ik ben heel moe. De ploegleiding wilde graag dat ik hier zou starten. Met deze twee overwinningen bewijs ik dat ik goed met die vrijheid kan omgaan en kan ik de ploeg terugbetalen.’

Voor Wild was Gent-Wevelgem het hoofddoel van dit voorjaar. Ze is de eerste vrouw die de rit tweemaal heeft gewonnen. Volgende week rijdt ze nog de Ronde van Vlaanderen, maar daar heeft ze minder vertrouwen in. ‘De Oude Kwaremont en de Paterberg zijn wel heel steil’, verwijst Wild naar de belangrijkste obstakels in de Ronde. Vlakke wedstrijden liggen haar het best. ‘Dat bewijs ik hier en in de De Panne. In deze twee wedstrijden ben ik de snelste.’