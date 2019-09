Kiran Badloe voor het eerst wereldkampioen windsurfen, strijd om olympisch ticket wordt ‘broedermoord’

Kiran Badloe Beeld torble rsx

Er zijn geen betere windsurfers op de wereld dan twee goedgemutste Nederlanders, vrienden, kompanen, trainingsgenoten, erkende toppers. De namen: Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe.

Badloe werd zaterdag op het Gardameer in Noord-Italië voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen. De Almeerder van 1 meter 96, een uiterst relaxte vogel, werd op het WK in de RS:X-klasse op de voet gevolgd door de uittredende wereldkampioen, de onverslijtbare Dorian van Rijsselberghe.

De tweevoudig olympisch kampioen uit Texel, de surfkoning van Londen 2012 en Rio 2016, maakte een diepe buiging voor het succes van ‘Kir’, zijn maat. Hij noemde de eigen plek van runner-up ‘de mooiste tweede plaats’ uit zijn intussen met erepodia geplaveide loopbaan.

Van Rijsselberghe deed die vaststelling met zijn bekende lach. Vorig jaar, in Denemarken, was de volgorde precies andersom. Toen was het nog in zekere zin de oude rangorde van leermeester en leerling. Nu was de student, deze zomer ook al Europees kampioen, zijn geliefde professor voorbij.

Door de WK-uitslag is de kwestie wie van de twee volgend jaar het enige olympische startbewijs krijgt (en als olympisch titelfavoriet zal starten in Tokio) nog steeds niet beslecht. Vorig jaar besloten Van Rijsselberghe, Badloe en coach Aaron McIntosh de selectie uit te smeren over drie WK-regatta’s, die van 2018 (Aarhus), 2019 (Garda) en 2020 (Auckland). Wie de meeste punten vergaart bij die wedstrijden gaat naar Tokio.

Het gaat om pieken, legde de wereldkampioen eerder uit. ‘We willen de selectie niet over te veel evenementen uitsmeren. Het gaat erom als het ware een replica maken van de Spelen. Dan gaat het ook om dat ene moment, die ene regatta, per jaar. Op dat moment moet je het kunnen. Die vaardigheid moet beloond worden. Kijk, derde kunnen wij overal worden. Zo constant zijn wij wel. Maar het gaat erom dat je in dat ene jaar dat ene evenement kunt winnen.’

Aan de haven van Torbole, het surfoord aan de noordzijde van het Gardameer, kon zaterdag worden vastgesteld dat de stand na twee van de drie WK’s exact gelijk staat. De strijd om Tokio gaat nu beslist worden in Nieuw-Zeeland. Eind februari varen de RS:X-surfers tegen de coulissen van havenstad Auckland hun beslissende wedstrijd. Het is een ware finale. De windsurfmannen moeten elkaar scherp houden.

Zelfs als het olympische startbewijs is toegewezen, zal de verliezende man van het tweetal zijn kopman blijven bijstaan. Die procedure is van kracht tot enkele dagen voor de start van de olympische regatta van Enoshima. Zo deed Badloe het in Rio. Hij vloog naar huis op de dag van de openingsceremonie. Het was het geheim achter het succes van Van Rijsselberghe.

Badloe, als uitleg: ‘Onze trainingen zijn als afgeleide wedstrijden. Je kunt jezelf pushen om beter te worden. Maar het is echt beter als je iemand hebt in je team die net zo goed is of op momenten zelfs beter. Dan moet er steeds een stapje bij. Bovendien hebben we dezelfde vaarstijl. Dat maakt het gemakkelijker analyseren. We kunnen snel zien waardoor een bepaalde afstelling goed werkt en ons sneller maakt.’

De beslissing in de Nederlandse ‘broedermoord’ gaat vallen op bekend terrein. De windsurfers verblijven in de zomer van het zuidelijk halfrond voor lange trainingskampen in Nieuw-Zeeland. Er wordt veel gefietst, op de mountainbike. De zee rond havenstad Auckland is bekend terrein. Badloe voorspelde eerder al een nieuwe aflevering van de Nederlandse dominantie. ‘Het noordereiland kent daar door de vele eilanden veel stromingen en de wind is instabiel. Dat is ons voordeel. Omdat we vaak op die plek komen en de trends in het weer herkennen.’

Wie daar gaat winnen, is ongewis. Badloe, die vorige maand met een zere rug de olympische testwedstrijd na één dag verliet, lijkt dit jaar iets constanter dan Van Rijsselberghe die deze zomer anderhalve maand met een tenniselleboog kampte. Voor de camera van de NOS was Badloe ook het stelligst over wie er naar de Spelen zal gaan. ‘Ik natuurlijk.’