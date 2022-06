Kira Toussaint eindigt buiten het podium op de 100 meter rugslag, ze blijft sleutelen aan haar techniek

Kira Toussaint op de rugslag. Beeld AFP

Zet Kira Toussaint vooral niet te lang op dezelfde plek. De 28-jarige rugslagspecialiste heeft verandering nodig. Nieuwe impulsen en inzichten om zichzelf te blijven verbeteren. Ze verruilde Eindhoven al eens voor Amerika, waar ze ook weer van universiteit veranderde, kwam daarna terug in Amsterdam en zat in de aanloop naar de wereldkampioenschappen zwemmen opnieuw in Knoxville, Tennessee.

Bij de Amerikaanse trainer Matt Kredich vond ze haar plezier in het zwemmen terug, nadat ze na de Spelen van Tokio verzadigd was geraakt bij bondscoach Mark Faber. Het team van Kredich kwam met een opmerkelijke constatering. ‘Ik kreeg meteen in de eerste week te horen dat ik niet goed ademhaal. Door vier verschillende coaches’, zegt Toussaint.

De zwemster had dat nog nooit eerder gehoord. En dat bij de zwemslag waarbij je het grootste gedeelte van de baan de mond boven water hebt, waardoor het juist makkelijker zou moeten zijn om zuurstof in te nemen. Toussaint dook naar eigen zeggen meteen ‘een beetje obsessief’ in de nieuwe materie. De motivatie was meteen terug. ‘Ik doe nu allemaal ademhalingsoefeningen. Een kwartiertje per dag heb ik train ik het diafragma, de ademhalingsspier. Dat moet uiteindelijk voor ontspanning zorgen in de rest van mijn lichaam, en ook in het water.’

Verkrampen van haar lichaam

Wat er precies mis was, vindt de dochter van olympisch rugslagkampioene Jolanda de Rover moeilijk uit te leggen. Het had iets te maken met het verkrampen van haar lichaam. ‘Ik heb altijd heel veel spanning in mijn lijf als ik zwem. Dat doe ik dus ook met mijn ademhaling. Ik zet alles vast, en dan ga ik zwemmen. Maar je hebt ook ontspanning nodig om hard te kunnen zwemmen.’

Een paar weken voor de mondiale titelstrijd lukte het eindelijk om te zwemmen op de manier zoals de coaches in Amerika het graag zien. ‘Er was me wel tien keer uitgelegd hoe mijn lichaamspositie precies moest zijn in het water. Elke keer dacht ik dat ik het begreep, maar het klopte nog niet. Ineens klikte het, toen had ik echt zo’n eurekamomentje. Ik heb meteen het thuisfront gebeld om het te delen. Uit dat leerproces in het zwemmen haal ik heel veel plezier.’

Nu is het zaak ontspannen te blijven op de mondiale titelstrijd in Hongarije. In de series en halve finales van de 100 meter rugslag lukte dat goed. In de finale was er toch weer de verkramping. Toussaint tikte als zesde aan in 59,99 seconden, een fractie langzamer dan haar tijd in de halve finale van 59,69 seconden en ruim boven haar persoonlijke record van 58,65. De Amerikaanse Regan Smith pakte de wereldtitel in 58,22 seconden. Kylie Masse uit Canada won zilver in 58,40. Claire Curzan uit Amerika werd derde in 58,67.

Niet zoveel keerpunten

In de olympische finale in Tokio werd Toussaint met een snellere race (59,11) zevende. Daarna won ze een veelvoud aan internationale medailles op de kortebaan, waaronder drie Europese titels op de 50, 100 en 200 meter rugslag. Het 25-meterbad ligt haar beter vanwege haar goede onderwaterfase. Daar profiteert ze op de langebaan minder van, omdat daar niet zoveel keerpunten zijn.

Om in de buurt te komen van de absolute wereldtop in het lange bad blijft Toussaint sleutelen aan de techniek op de rugslag. De zwemster veranderde al eens de manier waarop ze na de onderwaterfase bij de start en het keerpunt bovenkomt, door bij de laatste vlinderslagkicks op haar zij te draaien.

Trainer Kredich merkte ook op dat Toussaint rugslag zwom alsof ze borstcrawl deed. Hij doelde op haar borstbeen dat volgens de Amerikaan veel te ver naar voren uitstak. Sindsdien probeert ze van haar lijf een kano te maken door het borstbeen naar binnen te trekken en haar rug bol in plaats van hol te maken, zodat haar schouders naar voren steken. ‘Je lichaam is dan iets meer compact, waardoor je meer gestroomlijnd door het water gaat. Je kunt in die houding ook iets meer je kracht uit je armen halen’, aldus Toussaint in 2019.

Als een kano, met krachtige vlinderslagkicks onder water, in een ontspannen lijf met de juiste ademhaling, hoopt Toussaint dat het gat met het podium kleiner wordt. Op de 50 meter rugslag heeft ze nog een kans in Boedapest. Maar eigenlijk kijkt Toussaint al voorzichtig vooruit naar de EK in Rome. Daar hoopt ze de nieuwe techniek helemaal onder de knie te hebben.