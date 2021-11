Kira Toussaint bewijst met titel op 200 meter rugslag dat ze meer kan dan alleen sprinten

Kira Toussaint viert haar Europese titel op de 200 meter rugslag kortebaan. Beeld AP

Daarmee dook ze ruim onder haar eigen nationale record van 2.02,09, dat ze in oktober in Boedapest had gezwommen. Margherita Panziera uit Italië werd tweede in 2.02,05. Lena Grabowski uit Oostenrijk won brons in 2.04,74.

Het goud van Toussaint is de derde Europese titel voor de Nederlandse zwemploeg in Kazan na de zege van Luc Kroon op de 400 meter vrijeslag en de winst van de mannen op de 4x50 vrij.

Voor Toussaint is het haar eerste grote titel in het korte bad op de afstand waarop haar moeder Jolanda de Rover op de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 goud won.

Twee jaar geleden verbaasde Toussaint zichzelf nog met brons op de 200 meter rugslag op de EK kortebaan in Glasgow. In Schotland beleefde ze op de EK kortebaan in 2019 haar internationale doorbraak met twee Europese titels op de 50 en 100 meter rugslag.

Toussaint is, in tegenstelling tot haar moeder, een sprintster pur sang. Ze had plezier in het zwemmen van de 50 en 100 meter rugslag en wordt ook regelmatig ingezet op de vrijeslag estafettes. Maar een 200 meter? Dat was niks voor haar. Veel te lang.

Die gedachte heeft Toussaint uit haar hoofd moeten zetten, want ze rijgt in de zeges aaneen op het door haar ooit verfoeide zwemnummer. Veel topzwemmers nemen een pauze na de Olympische Spelen, dus er zijn momenteel grote medaillekansen in het bad. Toussaint won de 200 meter rugslag in de aanloop naar de EK ook op de wereldbekerwedstrijden in Berlijn, Boedapest Doha en Kazan.

In de EK- finale dook Toussaint donderdagavond onder haar eigen Nederlandse record. Ze profiteerde van haar goede onderwaterwerk, wat extra voordeel oplevert op de niet olympische kortebaan waar ze op de 200 meter maar liefst zeven keerpunten maakt.

De 27-jarige zwemster heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt onder Mark Faber in Amsterdam. Na haar Europese titels uit 2019, won Toussaint dit jaar ook haar eerste internationale titel op de langebaan. Op de EK in Boedapest won ze in mei goud op de 50 meter rugslag, een niet olympisch nummer. In olympisch Tokio haalde ze op de 100 meter rugslag de finale, waar ze zevende werd.

Brons voor Kamminga

Ook Arno Kamminga maakte grote stappen onder coach Faber, die hem naar de internationale top bracht. Na de twee zilveren medailles uit Tokio, op de 100 en 200 meter schoolslag, lukte het Kamminga donderdag niet zijn Europese titel te prolongeren. Kamminga moest de Italiaan Nicolò Martinenghi, de bronzen winnaar van Tokio op de 100 meter schoolslag, voorbij laten gaan in de EK- finale. Martinenghi won in 55,63 seconden. Wereldrecordhouder op de kortebaan, Ilja Sjymanovitsj uit Belarus, werd tweede in 55,77. Kamminga won brons in een tijd van 55,79. Daarmee was hij 0,03 seconde sneller dan zijn eigen Nederlandse record.

Kamminga maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door op de schoolslag. Hij bleef zijn persoonlijke records verbeteren en werd een serieuze uitdager voor de Brit Adam Peaty, een klasse apart op de schoolslag. Op de Spelen in Tokio was Peaty nog net sneller. Kamminga was met twee zilveren plakken wel de beste zwemmer van de Nederlandse ploeg.

Kamminga heeft een overvol programma tot en met de feestdagen. De 26-jarige zwemmer deed mee aan alle World Cups. De lucratieve zwemcompetitie International Swimming League staat ook nog op zijn programma, en hij zwemt de WK kortebaan in december in Abu Dhabi die vanwege het coronavirus een jaar werden uitgesteld.