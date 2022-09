Kipchoge loopt opnieuw wereldrecord mede dankzij ingenieuze zolen

Eliud Kipchoge wint de marathon van Berlijn en verbetert zijn eigen wereldrecord: 2:01.09. Beeld ANP / EPA

Met nog een dikke vier kilometer af te leggen wist Eliud Kipchoge al dat hij zijn eigen wereldrecord op de marathon scherper zou stellen. Hij had op dat moment op Potsdamer Platz een kleine minuut speling en ondanks een paar eenzame en moeizame laatste kilometers dook hij met 2.01.09 exact een halve minuut onder zijn oude record.

Vanaf de start in Berlijn liet de 37-jarige Kipchoge geen twijfel over zijn ambities bestaan. Hij nam, geholpen door drie tempomakers, onmiddellijk een voorsprong op het wereldrecordschema dat hem in 2018 eveneens in de Duitse hoofdstad naar 2.01,39 bracht. De omstandigheden waren ideaal voor een snelle tijd: nagenoeg windstil, droog en een graad of 13.

Van tevoren was de olympisch kampioen van 2016 en 2021 nog bescheiden geweest over de mogelijkheden op zondagochtend. Hij wilde een ‘goede race’ lopen, zei hij. En het publiek na jaren van coronabeperkingen vreugde brengen met een mooie wedstrijd. Zich committeren aan een wereldrecord of een tijd onder de twee uur weigerde hij.

Vlak parcours

Hij hoefde het niet uit te spreken. Iedereen wist dat hij er rekening mee zou houden dat hij zichzelf zou verbeteren. Dat bleek al uit zijn keuze om in Berlijn te lopen en wederom het WK te mijden. Hij weet dat het vlakke parcours tussen Tiergarten en de Brandenburger Tor ideaal is voor een rappe race en dat hij met tempomakers de beste kans heeft op wat hij nastreeft: records. En een extra reden: in de stadsmarathons krijgt een wereldster als hij een fikse startpremie en bonussen bij goede prestaties.

Lang lag Kipchoge op koers voor een tijd onder de twee uur, een grens die hij in 2019 al eens slechtte. Dat deed hij toen in Wenen in een speciaal voor hem georganiseerde race waarbij hij uit de wind werd gehouden door steeds weer verse uitgeruste tempomakers. De tijd 1.59.40 is daarom niet officieel erkend.

Aanvankelijk gingen de Ehtiopiërs Andamlak Belihu en Guye Adola mee in het tempo van Kipchoge. Adola was de eerste die het kopgroepje moest laten gaan, na zo’n 15 kilometer. Iets voorbij de helft van de 42.195 meter waren de tempomakers opgebrand en kon alleen Belihu nog even met Kipchoge mee. Maar uiteindelijk moest de wereldrecordhouder het de laatste 17 kilometer alleen rooien.

De statistieken van Kipchoge zijn indrukwekkend. Van de 19 marathons die hij sinds 2003 liep won hij er 17. En vier van de vijf snelste marathons ooit gelopen staan op zijn naam. Alleen de Ethiopiër Kenenisa Bekele zit er met zijn 2.01.41 uit 2019 nog tussen. Sowieso zijn de tijden de laatste vier jaar flink scherper geworden, niet alleen bij Kipchoge.

Ontwikkeling van de hardloopschoenen

De enorme vooruitgang op de marathon is voor een groot deel te danken aan de ontwikkeling van de hardloopschoenen. Met fabrikant Nike voorop zijn de zolen van het schoeisel steeds ingenieuzer geworden, met een schuimlaag en koolstofvezelplaat die voor extra vering zorgen. Sindsdien zijn over de hele linie van lopers persoonlijk records met minuten verbrijzeld.

In Berlijn liep Kipchoge op de nieuwste Nikes: de Alphafly Next% 2. Toch wilde hij de snelle tijden van de laatste jaren niet direct aan zijn schoenen toeschrijven, wel indirect. Volgens hem geven de moderne dikke zolen de loper geen duwtje mee tijdens de wedstrijd, maar verzachten ze de impact van een marathon en de trainingen die eraan voorafgaan. ‘Ze laten je beter herstellen.’ En wie beter herstelt kan nog harder trainen, is de gedachte.

Hij is ervan overtuigd dat op die manier de grens van de twee uur in een normale marathon in de komende jaren verbroken zal worden. Door hem of door iemand anders. Maar behalve dat heeft hij zijn vizier ook op de Spelen van 2024 gericht. Daar wil Kipchoge zijn derde marathontitel op rij veroveren. ‘Dat is voor mij cruciaal. Ik wil daar geschiedenis schrijven.’