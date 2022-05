‘King Erik’ Ten Hag voelt zich bij presentatie meteen thuis op Old Trafford

Erik ten Hag zondag voor het stadion van Crystal Palace waar zijn nieuwe club Manchester United de laatste wedstrijd van het seizoen speelde. Beeld Action Images via Reuters

‘Hello!’ Met een opgewekte groet betreedt Erik ten Hag het zaaltje op Old Trafford waar hij als nieuwe manager van Manchester United aan de pers wordt gepresenteerd. ‘Hello!’ roepen de dertig journalisten in koor terug. De Tukker, die voor het stadion op foto’s ging met United-fans, begint meteen met een charmeoffensief door elke journalist persoonlijk de hand te schudden. ‘Nice to meet you!’ klinkt het na elke handdruk. Na twee rijen is het genoeg, de rest van het journaille moet het doen met een algemene groet. ‘Happy to meet you all!’

Het is een opmerkelijk verschil met de entree van Louis van Gaal, een kleine acht jaar geleden. Indertijd betrad Van Gaal, net terug van een succesvol WK, met bravoure en gevoel voor show de grote Europa Suite van het Theatre of Dreams. Ten Hag wilde het kleinschaliger houden, persoonlijker. ‘Dit is mijn thuis en ik wil hier succes boeken,’ stelt de 52-jarige manager vast. Met Van Gaal heeft hij, zo vertelt hij later tijdens de persconferentie, informeel contact gehad over de Mancunians. ‘Bij de première van zijn film.’

De roemruchte club, al jaren de favoriete Engelse club van Ten Hag, had aan de huiselijke sfeer bijgedragen door stroopwafels neer te leggen en de ijskast vol te stoppen met flesjes Heineken, al is het tijdstip wat te vroeg voor een pilsje. Ten Hag wacht een nog zwaardere klus dan Van Gaal. Toen laatstgenoemde aantrad, in 2014, was het slechts een jaar nadat United landskampioen was geworden. De wachttijd is inmiddels opgelopen naar negen jaar. Afgelopen seizoen was ook nog eens het slechtste in dertig jaar. De zesde plek was flatteus.

Geen contact gehad met spelers

Een dag voor zijn onthulling was Ten Hag ooggetuige geweest van een 1-0- nederlaag van zijn nieuwe club bij Crystal Palace. Met een pokerface zat hij op de tribunes van Selhurst Park, vergezeld door zijn assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren, alsmede voetbaldirecteur John Murtough. De enige lach op zijn gezicht verscheen toen hij op de foto ging voor selfies. Met de spelers heeft hij geen contact gehad en scheidend interim-manager Ralf Rangnick bleek niet eens te weten dat zijn opvolger in Zuid-Londen aanwezig was.

Met dezelfde pokerface beantwoordde hij vragen over individuele spelers. ‘Ik ben nog aan het analyseren,’ verklaarde hij herhaaldelijk. En ja, natuurlijk is hij blij met de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo. ‘Hij maakt de doelpunten! Maar ik wil eerst met hem praten voordat ik met jou over hem spreek.’ Desgevraagd zei hij zich te verheugen op de hereniging met Donny van de Beek, die een dag eerder met een doelpunt afscheid had genomen van Everton. ‘Ik had een goede band met Donny en zie ernaar uit om weer met hem op het veld te staan.’

Ten Hag zal de komende weken zijn handen vol hebben aan het schoon schip maken van de selectie, die vol zit met spelers die door vijf verschillende managers zijn gehaald, Vervolgens moet hij de selectie versterken. Over zijn boodschappenlijst zegt hij niets. De namen van Frenkie de Jong, Jurriën Timber, Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez worden vaak genoemd. Pas aan het einde van komende maand zal hij kennis maken met de spelers, voor de sportief-commerciële tour naar Thailand en Australië waar Liverpool de eerste opponent zal zijn.

Geen garanties

Ten Hag sprak, tactisch, zijn lof uit over aanvoerder Harry Maguire, de meest bekritiseerde speler van het voorbije seizoen, maar gaf geen garanties dat de centrale verdediger onder zijn leiding opnieuw aanvoerder gaat worden. Ten Hag beloofde dat de club, die een identiteitscrisis doormaakt, weer ‘dominant’ en ‘fantastisch voetbal’ gaat spelen, zoals onder Sir Alex Ferguson, of zoals zijn eigen Ajax. Over doelstellingen bleef ‘King Erik’ op de vlakte. ‘Dat bekijken we van dag tot dag. Hard werken en een team bouwen, dat staat voorop.’

‘Goed is niet goed genoeg,’ zo waarschuwde hij zijn spelers, die hij bij terugkomst van vakantie eerst topfit wil gaan maken, nodig om weer echt mee te kunnen doen in wat hij omschreef als ‘de zwaarste competitie van de wereld’. Over de gigantische achterstand op Guardiola’s Manchester City en Klopp’s Liverpool, de twee grootste rivalen, maakte hij zich geen illusie. ‘Ik waardeer beide managers. Ze laten hun teams werkelijk fantastisch voetbal spelen, maar je zult altijd zien dat grote tijdperken tot een einde komen.’

Gevraagd of dat kan einde kan plaatsvinden voor zijn grote rivalen het eiland verlaten toont hij zich optimistisch. ‘Yeah, dat denk ik.’