Kimberley Bos zoekt nog naar de perfectie op de baan van Yanqing

Kimberley Bos kort na de start van haar tweede run. Beeld AP

Het is nog geen innige relatie, die tussen skeletonster Kimberley Bos (28) en de baan van het Yanqing National Sliding Center, in de bergen 90 kilometer buiten Beijing. Eerst mopperde ze wat over bocht 13, het is alsof je daar tegen een muur op moet. Later zei ze dat juist bocht 4 en 16, de allerlaatste, extra aandacht opeisen. In bocht 2 is het trouwens meteen al oppassen. De slee glijdt er zo hoog dat het dak angstig dichtbij komt.

Het is sowieso een traject waarop het vinden van een lekker ritme lastig is, hoewel de Edese de plattegrond eerst heeft getekend en vervolgens in haar hoofd heeft geprent: eerst een afwisseling van links en rechts, gevolgd door een serie alleen maar rechts en afgesloten met vier keer links. ‘Een beetje tricky, niet heel technisch, een beetje raar’, luidde haar omschrijving voordat ze naar China vertrok.

Dit is het resultaat, nadat ze vrijdag twee van de vier runs voltooit; de beslissende helft volgt zaterdag. In de eerste heat maakt ze drie fouten en eindigt ze met een tijd van 1.02,51 als tiende. Zo’n klassering is onder het niveau van de winnares van de wereldbeker in het afgelopen seizoen.

Maar in de tweede afdaling etaleert ze dat ze de baan wel degelijk kan doorgronden. Ze is drie tienden sneller en schuift in het voorlopige klassement op naar de zesde plaats, op 0,39 seconden van de nummer één, de Australische Jaclyn Narracott. Daarmee houdt ze zicht op het podium. Het verschil met de derde in de rangschikking, de Duitse Tina Hermann, bedraagt 16 honderdsten. Op plek twee heeft Hannah Neise op haar landgenote slechts een voorsprong van twee honderdsten.

Voor de camera van de NOS verklaart Bos dat ze zich tijdens de heats heeft moeten aanpassen. Doordat bobsleeërs intussen ook gebruik zijn gaan maken van de baan was volgens haar het ijs anders van structuur geworden. ‘Je zag dat niemand perfect was.’ In de trainingen eerder deze week waren de tijden een fractie beter geweest, hoewel ze zich ook toen niet tussen de allersnelsten nestelde.

Ze ziet vrijdag ook haar concurrenten worstelen. De Canadese Mirela Rahneva klokt eerst af op 1.02,03, goed voor de eerste plek, om in de tweede run ver terug te vallen naar de negende plek. ‘Dit is een baan die vrijwel niemand goed kent. Het is zaak van je fouten te leren.’ Ze vindt het opvallend dat de twee Chinese deelneemsters ‘niet iedereen naar huis sleeën’. ‘Die hebben hier al zoveel runs gemaakt.’ Dan Zhao staat vierde, Yuxi Li tiende.

Bos toont zich tevreden met het resultaat van de eerste dag. ‘Van de drie fouten heb ik er nu twee kunnen corrigeren. Ik heb progressie gemaakt. En dat is de bedoeling.’