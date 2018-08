Kiki Bertens wint de Cincinnati Masters na spannende finale tegen de nummer 1 van de wereld: ‘Niet bang zijn en de bal slaan’

Met de tranen in de ogen bedankte Kiki Bertens zondagavond coach Raemon Sluiter na de mooiste overwinning uit haar carrière. In Cincinnati behaalde de 26-jarige Bertens niet alleen haar eerste titel op hardcourt, ze versloeg in de finale de nummer 1 van de wereld. Een matchpoint voor Simona Halep in de tiebreak van de tweede set? ‘Niet bang zijn en de bal slaan’, dat is het motto van Kiki Bertens nieuwe stijl.

Kiki Bertens reageert na winst op nummer 1 van de wereld Simona Halep. Foto AFP

Bertens liep achter de sterke Halep aan in set 1 (2-6), verspeelde in set 2 een 4-1-voorsprong en werd door coach Sluiter vermanend op de vingers getikt. Hij citeerde een bekende term van voetbalcoach Co Adriaanse en verweet zijn pupil ‘scorebordjournalistiek’ te bedrijven. ‘Kiki klaagde dat Halep veel beter was, terwijl het verschil in werkelijkheid veel kleiner was.’

Bertens heeft geleerd te incasseren. 1-4 achter in de kwartfinale tegen Svitolina? Ze bleef rustig en won vijf games op rij. Een setje weggetikt door Kvitova in de halve finales? Geen paniek, blijf de rally aangaan met de tweevoudig Wimbledonkampioen tot ze kraakt. Ook Halep moest passen in de moordende hitte. ‘Laten we niet vergeten dat Kvitova twee partijen op een dag had gespeeld en Halep vorige week het toernooi in Montreal had gewonnen’, aldus Sluiter. ‘Het had ook anders kunnen lopen als die meiden fit waren.’

Kiki Bertens slaat een bal terug tijdens de finale tegen Simona Halep. Foto Getty Images

Het was een kleine kanttekening bij een formidabel toernooi voor Bertens, die een uur na de finale nog op een wolk van geluk zat. ‘Ik versla de nummer 1 van de wereld, behaal in zo’n sterk toernooi mijn eerste titel op hardcourt en bereik met een dertiende plaats mijn hoogste ranking.’

En lachend: ‘Of 13 geluksgetal is? Nee, wel van Sluiter. Ik denk nog niet aan de toptien, ik probeer me dagelijks te verbeteren. De ranking is geen doel op zichzelf.’

Bertens noemde haar kwartfinale op het gras van Wimbledon ‘een ommekeer’. Ze is niet langer de gravelspecialist die toernooien op andere baansoorten een hinderlijke onderbreking van het seizoen vindt. ‘Ik durf nu aanvallender te spelen, al blijft het een uitdaging voor me’, vertelt ze telefonisch vanuit Mason, Ohio.

Kiki Bertens (rechts) en Simona Halep (links). Foto EPA

‘Ik heb veel fysieke trainingen gedaan, dat betaalt zich uit. Ik ben topfit en breng meer ballen terug. Het was mooi om te zien dat ik ook tegen Halep de partij nog kon omdraaien. Soms komen de frustraties er nog uit, in de tweede set had ik het even moeilijk. Maar ik wist ook dat ik van Halep kon winnen. Niet duwen, slaan! Dat was de opdracht die Raemon meegaf. Op matchpoint voor Halep durfde ik ervoor te gaan. Dat is vroeger wel anders geweest.’

Maandag is Bertens naar New Haven gevlogen, al zal ze op dat toernooi vermoedelijk niet spelen om zich te sparen voor de US Open. Nu moet Bertens zich opnieuw wapenen tegen de verwachtingen, na vier zeges op rij in Cincinnati tegen speelsters uit de toptien.