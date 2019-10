Kiki Bertens tennist om recordbedrag bij WTA Finals

Kiki Bertens tijdens de wedstrijd tegen Ashleigh Barty. Beeld AP

Bij de WTA Finals voor de beste acht tennissters van 2019 worden recordbedragen verdiend. Bertens verdiende met één partij veel meer dan een jaarsalaris voor de meeste Nederlandse topsporters. ‘Tennis is een mondiale sport. Blijkbaar zijn wij al dat geld waard’, zegt Bertens.

De afgelopen vijf jaar werden de WTA Finals in Singapore gespeeld, met een prijzenpot van 7 miljoen dollar. Het bidbook van Shenzhen, met als hoofdsponsor cosmeticaconcern Shiseido, overtrof de aanbiedingen vanuit Singapore, het Russische St.-Petersburg, Manchester en Praag. De komende tien jaar wordt in Shenzhen, de stad van de technologie en het Silicon Valley van China, om 14 miljoen dollar gespeeld. ‘De WTA heeft een fantastische deal gesloten’, aldus Bertens.

Het vrouwentennis draait nog steeds om Serena Williams en Maria Sjarapova, vertelde IMG-manager Olivier van Lindonk deze zomer op Wimbledon. ‘Zij verkopen de kaarten, ze zijn de wereldsterren van de WTA Tour.’ Beide speelsters ontbreken in Shenzhen, de toptien bestaat uit veelal onbekende namen. En toch hebben de tennissters hun mannelijke collega’s bij het officieuze WK voor de beste acht spelers van het jaar royaal overtroffen.

Bij de ATP Finals in de Londense O2 Arena kan de ongeslagen winnaar bijna 2,9 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro) bijschrijven. Per ronde levert een zege voor de mannen 193 duizend euro op. Het totale prijzengeld in Londen is 8,1 miljoen euro, aanzienlijk minder dan bij de vrouwen. Bij de grandslamtoernooien krijgen mannen en vrouwen hetzelfde prijzengeld, in de reguliere circuits is de ongelijkheid nog lang niet opgeheven.

De tennissters zijn nu trendsetter in Shenzhen, waar de WTA Finals de komende tien jaar worden gehouden. Daarmee haalde WTA-directeur Micky Lawler een van de grootste contracten ooit in de vrouwensport binnen. De mannen verhuizen vanaf 2021 naar Turijn, over twee jaar wordt het prijzengeld bij de ATP Finals verhoogd van 9 naar 14,5 miljoen dollar, een half miljoen meer dan bij het vrouwenevenement.

‘In het spoor van de vrouwen kunnen straks ook de mannen meer verdienen bij de ATP Finals’, zegt Bertens, telefonisch vanuit Shenzhen. ‘Ik vind het goed voor de sport dat we om zulke bedragen kunnen spelen.’ Bertens verdiende vorige week al bijna 300 duizend euro bij de WTA Elite Trophy in Zhuhai, het toernooi voor de nummers 9 tot en met 19 van 2019.

Via de achterdeur naar de jackpot; dat zou voor Bertens het bizarre scenario kunnen zijn in Shenzhen, waar ze zich al met de rol van reserve had verzoend. Tot Naomi Osaka zich na haar zege op Petra Kvitova met een schouderblessure terugtrok en Bertens haar plaats in de Rode Groep mocht innemen. ‘Pas op het laatste moment kreeg ik te horen dat Osaka zich terugtrok.

‘Ik had in de ochtend nog getraind, met het idee: je weet maar nooit. Maandag had Andreescu last van haar rug, de afmelding van Osaka kwam als een verrassing. Ik voelde me na een dag rust al een stuk frisser, maar de baan in Shenzhen is langzamer dan in Zhuhai. Ik had tijd nodig om te wennen aan de omstandigheden.’

In haar vierde duel met Ashleigh Barty dit jaar kende Bertens een stroeve start, vanaf de tweede set bewoog ze beter en durfde ze vaker het initiatief te nemen. ‘Ik speelde agressief, ging meer naar voren en Barty begon meer fouten te maken.’ In Beijing verspeelde Bertens nog een kostbaar matchpoint tegen Barty, bij een zege had ze zich rechtstreeks geplaatst voor de WTA Finals.

Zondag biechtte Bertens na de nederlaag in de finale van de WTA Elite Trophy tegen Sabalenka op dat de ‘tank leeg was’ na 26 toernooien, veel meer dan haar concurrenten in de toptien. Bertens, lachend: ‘Ik weet ook niet waar ik de energie nog vandaan haal, er zit blijkbaar nog iets in de tank. Ik schraap alle restjes bij elkaar. De WTA Finals is voor mij een bonus, ik had niet verwacht dat ik hier nog zou spelen.’

Het is zeker ook een financiële bonus, donderdag kan Bertens in haar tweede groepsduel met Belinda Bencic opnieuw 275 duizend euro bijschrijven. Bij een nederlaag vertrekt ze met een hogere premie dan voor haar halve finale op Roland Garros in 2016. Wanneer Bertens zich evenals in 2018 bij de laatste vier voegt, kan haar hoofdprijs op de WTA Finals bijna 4 miljoen euro bedragen. En dat als invaller met een partij minder dan de andere deelnemers in Shenzhen.