Kiki Bertens: ‘Tennis zit in mijn hart, maar ik moet er niet aan denken om weer elke dag te trainen’

2020. Kiki Bertens viert haar overwinning op de Tsjechische Katerina Siniakova in de derde ronde van de open Franse kampiornschappen op Roland Garros. Beeld AP

Bertens wordt de assistent van captain Elise Tamaëla bij het Billie Jean King Cup-team, gaat met enige regelmaat trainen met een groep jonge speelsters op het nationaal tenniscentrum in Amstelveen en reist een aantal weken per jaar met ze mee naar toernooien. ‘Vooral op mentaal vlak denk ik echt een grote rol te kunnen spelen. Ik weet bijvoorbeeld hoe het is om spanning te hebben voor een wedstrijd.’

Voor velen komt het als een verrassing dat je nu al terugkeert in de tennissport. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan?

‘Ik heb de afgelopen maanden enorm genoten van de geboorte van onze zoon Mats, maar miste de uitdaging en een doel om naartoe te werken. Ik had zelf ook niet verwacht dat ik zo snel de behoefte zou voelen om weer op de tennisbaan te staan. Maar soms lopen dingen anders.

‘Door even afstand te nemen, is voor mij veel duidelijk geworden. Ik ben erachter gekomen dat tennis in mijn hart zit, maar dat ik mijn eigen carrière niet mis. Ik moet er niet aan denken om zelf weer elke dag te trainen, maar vind het leuk om anderen te helpen en mijn kennis en ervaring te delen.’

Je bent als speelster altijd open geweest over jouw interne worstelingen op de baan. Hoe kun jij andere speelsters hierbij helpen?

‘Ik zou het als jonge speelster heel fijn hebben gevonden als ik iemand had gehad die het allemaal al had meegemaakt. Die mij bijvoorbeeld had kunnen vertellen dat spanningen voor een wedstrijd heel normaal zijn. Het is belangrijk om dat bespreekbaar te maken, zodat je er als speelster beter mee kunt omgaan.

‘Tennis is een lastige sport, waarbij het mentale aspect een grote rol speelt. Je slaat altijd een paar ballen fout, hoe goed je ook speelt. Je moet het op de baan zelf zien op te lossen, want er zijn niet tien anderen die het voor je doen. Als ik de jonge speelsters tijdens de training handvatten kan meegeven waar ze in de wedstrijden iets aan hebben, zou dat heel mooi zijn.’

In de anderhalf jaar dat Bertens als speelster van het podium verdween, werd pijnlijk duidelijk hoe groot het gat is dat ze achterliet bij het Nederlandse vrouwentennis. De tennisster uit Wateringen behoorde vier jaar lang tot de beste tien speelsters van de wereld, won tien WTA-titels en bereikte in 2016 de halve finales op Roland Garros. De 31-jarige Arantxa Rus is als nummer 115 van de wereld op dit moment de hooggeplaatste Nederlandse tennisster. Ze wordt op bijna honderd plaatsen gevolgd door de 23-jarige Suzan Lamens (WTA-203).

‘Ik besef dat ik iets speciaals heb neergezet, dat niet zomaar geëvenaard zal worden’, zegt Bertens. ‘Als coach wil ik graag mijn steentje bijdragen en de nieuwe generatie laten ervaren wat ervoor nodig is om de top te bereiken. Het is leuk om een goede wedstrijd te spelen, maar het gaat erom dat je dat niveau elke training haalt.’

Zelf ervoer Bertens begin oktober weer even hoe dat voelde. Als speelster maakte ze op een invitatietoernooi in Luxemburg na veertien maanden haar rentree op de tennisbaan. In iets meer dan een uur verloor ze in twee sets van de 42-jarige Martina Hingis, de voormalige Zwitserse nummer één van de wereld. ‘Ik had geen flauw idee hoe ik er na mijn zwangerschap voor stond. Conditioneel was het zwaar, maar de bal slaan verleer je niet zomaar.’

Bestaat er een kans dat je het tennis weer serieus gaat oppakken?

‘Nee, die intentie heb ik zeker niet. In aanloop naar de wedstrijd tegen Hingis was ik weer de hele dag misselijk en zenuwachtig. Dat gevoel heb ik echt niet gemist. Ik wist dat het nergens om ging, maar wilde niet falen. Ik vind het leuk om één of twee van dit soort wedstrijden per jaar te spelen, maar richt me verder volledig op mijn nieuwe carrière als coach. Daar heb ik heel veel zin in.’