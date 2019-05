Kiki Bertens schrijft geschiedenis door winst in Madrid

Kiki Bertens viert haar overwinning in Madrid. Beeld AP Photo/Bernat Armangue

Bertens blijft haar grenzen verleggen sinds ze vorig jaar doordrong tot de toptien. Dit seizoen durft ze de lat nog hoger te leggen: een grandslamtitel is haar doel. Met een indrukwekkende zegereeks in Madrid bevestigde Bertens in dubbel opzicht haar nieuwe status. Op gravel behoort ze al enkele jaren tot de absolute wereldtop. Door juist op die ondergrond in Madrid Roland Garros-kampioene Halep te overklassen, zette Bertens een uitroepteken achter haar naam.

Vorig jaar durfden Bertens en coach Raemon Sluiter nog niet zover te gaan, nu is er geen weg terug. Bertens is meer dan een voorname titelkandidaat op Roland Garros, ze heeft met haar zware spinballen met de forehand en een moordende service het ideale spel om het grandslamtoernooi in Parijs te winnen.

Bij haar veldtocht in Madrid stond Bertens geen set af, niet eerder won een Nederlandse tennisster in het proftijdperk zo’n sterk bezet toernooi. In 1927 veroverde Kea Bouman de grandslamtitel op Roland Garros, toen tennis nog een kleine amateursport was.

En kijk wie Bertens bij haar veldtocht opzij zette zonder een set te verliezen. Ze versloeg met Ostapenko, Kvitova, Stephens en Halep maar liefst vier grandslamwinnaars. Bertens lijkt klaar om zichzelf in dat illustere rijtje te plaatsen.

Jarenlang werd Bertens gekweld door faalangst, het kan nog altijd stormen in haar hoofd als de druk toeneemt. Ze heeft de mentale begeleiding opgeschroefd, maar ontwikkelde ook andere wapens om stabieler te worden. De service was altijd al een bonus voor Bertens, maar zodra de twijfels toesloegen kon de opslag ook een last zijn.

Dit seizoen sloeg Bertens bij het graveltoernooi in Stuttgart al eens 20 aces tegen Bencic, in Madrid maakte ze geregeld het verschil met de opslag. Vrijdagavond redde Bertens zich in de halve finales tegen Stephens, toen ze drie setpoints voor de Amerikaanse in de tweede set wegsloeg. In de grillige finale tegen Halep toverde Bertens ook vele mokerslagen uit het racket, toen de kleine Roemeense haar het mes op de keel zette.

Na een valse start won Bertens bij een 4-2 achterstand zes games op rij, waarna Halep zich terugvocht. Halep zou bij een eindzege in Madrid wederom nummer 1 van de wereld zijn geworden. Maar de titelhouder op Roland Garros had net een antibioticakuur voltooid en voelde de energie uit haar benen vloeien.

Alles zat ook mee voor Bertens. Bij een 4-3 voorsprong en 15-30 in haar opslagbeurt miste ze een simpele smash, maar Halep kon de bal na die afzwaaier niet ontwijken. En dus ging het punt naar Bertens. Vorig jaar verloor ze de finale van Kvitova, dit jaar heeft Bertens op haar geliefde baansoort de topvorm al weer gevonden. ‘Je brengt altijd het beste in mij naar boven’, zei Bertens.

Het graveltoernooi in Madrid behoort na de grandslams tot de hoogste categorie in het vrouwencircuit. Sinds de oprichting van de Women’s Tennis Association in 1973 bereikte alleen Betty Stöve namens Nederland een grandslamfinale. Ze speelde in 1997 zelfs drie finales op Wimbledon en verloor ze allemaal. In dat jaar stond Stöve vijfde op de wereldranglijst, pas na 42 jaar werd haar record verbroken.

Vorig jaar had Bertens in Cincinnati al een toptoernooi op haar naam geschreven, ook toen had Halep geen antwoord op het aanvallende spel van Bertens. ‘Je hebt nu twee trofeeën van me gepakt’, grapte Halep, zaterdagavond in Caja Magica in Madrid. ‘Maar je verdiende de finale te winnen, je speelde de gehele week geweldig.’

De glazen bokaal oogde bescheiden, ook al is die ruim een miljoen euro waard. De beker stond echter model voor de ongekende progressie van Bertens, sinds haar halve finale op Roland Garros in 2016. Tegen wil en dank werd ze een wereldtopper, niet langer kan ze de anonimiteit koesteren. Doe mij maar baan 9 op Roland Garros is het adagium van Bertens.

Maar ze leerde ook te schitteren op de grootste podia van de WTA Tour. Maandag is Bertens nummer 4 van de wereld, waar zal haar opmars eindigen? Ze rolde zelf de rode loper uit naar Roland Garros. Een grandslamtitel zal definitief een wereldster maken van de bescheiden vrouw uit het Westland, die eind 2017 vanwege de eeuwige worsteling met zichzelf nog overwoog om te stoppen.