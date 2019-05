Kiki Bertens overleeft eerste ronde, maar moet nog wennen aan favorietenrol in Parijs

Nadal, Bertens, Federer was de volgorde vrijdag, maandag vertelt Bertens in het Engels hoe ze de eerste ronde tegen Pauline Parmentier overleefde.

In The New York Times werd Bertens na haar toernooizege in Madrid en de halve finale in Rome geprezen als de nieuwe gravelkoningin, die op Roland Garros haar eerste grandslamtitel kan winnen. Toch blijft Bertens ook als nummer 4 van de wereld onder de radar. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft haar nog niet omarmd. De aanbiedingen stromen niet binnen.

‘Dat valt tegen’, zegt ze, lachend. Bertens is te nuchter, misschien wel te Hollands om een glamourgirl te zijn. Je zult haar geen badpak zien aanprijzen als de oud-hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog. Bertens is geen wereldster als Serena Williams of Maria Sjarapova, de tennisiconen die hun sport zijn ontstegen en een merk werden.

Bertens behoort evenmin tot de categorie ‘tennisbabes’ als de Canadese Eugenie Bouchard, die op Instagram vaker in een bikini dan in een tennisjurk te zien is. ‘Ik zoek het niet op, ik vind mijn vrijheid naast de tennisbaan ook belangrijk.’

En coach Raemon Sluiter: ‘Je ziet Kiki niet in strakke sportkleding op de sociale media, ook niet als er een zak geld tegenover staat. Dat past niet bij haar.’

Het is al heel wat om Bertens in de nieuwe kledinglijn van Fila te zien tennissen. Ze draagt op Roland Garros een even decent als klassiek tennisjurkje. ‘Ik had de keuze tussen een rokje of een jurkje. Het werd een blauw jurkje, prettig om in te spelen.’

De WTA Tour heeft Bertens nadrukkelijk in de etalage gezet. Ze is in juli het uithangbord van het nieuwe graveltoernooi in Palermo, dat slechts één toptienspeelster mocht vastleggen. Startgeld en een toernooi op haar favoriete ondergrond; daarvoor keert Bertens na Wimbledon graag even terug naar gravel. ‘Het gaat nu om grotere bedragen, maar het past ook in mijn programma.’

Vergrootglas

Ook Sluiter ligt meer onder een vergrootglas, nu zijn pupil een andere status heeft gekregen. In Madrid adviseerde Bertens hem tijdens een onderhoud op de baan een kauwgommetje te nemen tegen de slechte adem. Dat hilarische gesprekje werd meteen een tophit op sociale media. Sluiter, lachend: ‘Het hielp om de spanning te doorbreken. Ik heb ook tegenover Kiki gezeten als er niets uitkwam. En als ik uit mijn bek stink, moet ze dat zeker zeggen.’

En Feyenoord-fan Sluiter zou de besloten trainingen bij de profvoetballers soms ook willen invoeren in het tennis. ‘Op Roland Garros keken plotseling bijna driehonderd mensen naar een training van Kiki. Als ik er even hard in wil gaan, moet ik me drie keer bedenken wat ik zeg. Stel dat iemand filmt hoe ik uit mijn dak ga, dan gooi ik zelf een bommetje.’

De 27-jarige Bertens heeft met die groeiende aandacht moeten leren omgaan. ‘Nee, ik geniet er niet van. Maar ik moet het accepteren.’ Maandag loopt Court Suzanne Lenglen langzaam vol voor haar partij tegen Parmentier. ‘Ik voel me nog steeds niet comfortabel in die grote stadions, al raak ik er aan gewend. Ik geef nog altijd de voorkeur aan een buitenbaan. Maar dat zal op Roland Garros niet meer gebeuren. Ik moet leren omgaan met de druk.’

De 33-jarige Parmentier heeft drie partijen tegen Bertens op hardcourt gewonnen. Nu treft de Franse baseliner de nieuwe Kiki, de wereldtopper op gravel. En die Kiki weet dipjes veel gemakkelijker te overwinnen dan in het verleden. Toch moet ze ook een innerlijke horde nemen, aanvallend tennissen zit niet automatisch in haar systeem. ‘Het tennis was niet goed, mijn performance wel.’

Metamorfose

Indirect illustreert ze daarmee volgens Sluiter haar metamorfose. ‘De spanning blijft voelbaar bij Kiki. Het is ook niet niks. In vier weken gaat ze van de speelster die eerst haar punten op gravel van vorig jaar moet zien te verdedigen naar, pats boem, titelkandidaat nummer één of twee in Parijs. Het is ook zo, ik ontken het niet. Het geeft aan dat we snel moeten schakelen.’

Een grandslamtitel zal Bertens pas echt tot de elite verheffen. Hoe zal ze dan door het leven gaan? ‘Ik wil er niet aan denken, het lijkt me verschrikkelijk om constant in de schijnwerpers te staan. Ik weet hoe het werkt. Doe je het goed, zijn alle ogen op je gericht. Had ik vandaag verloren, was iedereen mijn goede weken in Madrid en Rome alweer vergeten.’

In de tweede ronde treft Bertens de Slowaakse Viktoria Kuzmova, tegen wie ze al twee zware partijen heeft gespeeld. Ze kan zich niet langer verschuilen, beseft coach Sluiter. Maar Bertens kent haar plaats. ‘Ik weet dat ik Roland Garros kan winnen, maar ik kan ook in de volgende ronde verliezen.’