Kiki Bertens: net geen vrouw van 1 miljoen euro, maar de trots overheerst

Na een doorwaakte nacht overheerste bij Kiki Bertens de trots dat ze ondanks de verloren finale bij het tennistoernooi in Madrid opnieuw haar hoogste ranking heeft verbeterd. Ze is vandaag de nummer 15 van de wereld en op gravel behoort ze zelfs tot de elite. Toch spookten de beelden van de grillige driesetter tegen Petra Kvitova (7-6, 4-6, 6-3) nog door haar hoofd. ‘Het doet pijn, soms is het gemakkelijker te accepteren als je dik verliest.’

Bertens en Kvitova speelden in feite twee partijen in Manolo Santana, het centrecourt van Caja Magica dat naar de 80-jarige oud-speler en scheidende directeur is vernoemd. Tijdens de eerste set was de wind een verraderlijke factor en verzuimde Bertens door te drukken, toen ze een punt voor 5-2 kreeg. In de tiebreak werkte ze op 6-4 twee setpoints voor Kvitova weg, maar de linkshandige Tsjechische ontsnapte met 8-6 na een forehandwinner.

Vanwege de regen werd vanaf de tweede set onder een gesloten dak gespeeld. ‘En waren de omstandigheden totaal anders’, aldus Bertens, telefonisch vanuit Madrid. De baan werd nog sneller, een voordeel voor tweevoudig Wimbledonkampioen Kvitova die graag kortere punten speelt. Opnieuw wist Bertens een hoger niveau te bereiken. Kvitova had geen antwoord op de zware spinballen van Bertens, die ook excelleerde met de dubbelhandige backhand.

Met haar dubbelhandige backhand excelleerde Bertens tegen de Tsjechische Kvitova. Foto AFP

Zelfredzame speelster

In 2015 speelde Bertens op het centre court van Wimbledon voor het eerst tegen Kvitova. Ze bevroor bij de gedachte dat ze een kampioene mocht uitdagen. In welgeteld 35 minuten won Bertens één game: 6-0, 6-1. Die partij stond model voor de bange en in zichzelf gekeerde Kiki, op een ondergrond waarop ze zich hulpeloos voelde. Bertens is nu een speelster ‘die het maximale uit zichzelf haalt’, vertelde coach Raemon Sluiter. En al helemaal op gravel.

De zelfredzaamheid van Bertens maakt dit seizoen het verschil. Zonder Sluiter en met interim-coach Elise Tamaela aan haar zijde behaalde Bertens vorige maand haar vijfde titel op het groene gravel van Charleston. Het was haar grootste toernooizege, maar ze verlegt haar grenzen snel. ‘Ik heb veel meer overzicht, kan nu de juiste keuzes maken. Ik had niet gedacht dat ik mijn beste ranking van 18 nog zou verbeteren.’

Kiki Bertens baalt van een verloren punt tegen Kvitova. Foto Reuters

Minder chaos

Vele gesprekken met Bertens eindigden vorig jaar met tranen, als ze de chaos en de onrust in haar hoofd beschreef. Ze overwoog zelfs met tennis te stoppen als ze zichzelf niet beter onder controle kreeg. Sereen zal Bertens nooit worden, maar ze lijkt de balans te hebben gevonden. Zeker op haar favoriete ondergrond is het nieuwe zelfbewustzijn tastbaar. Vuur en passie hebben de angst verdrongen en dat zonder hulp van haar psycholoog.

Bertens: ‘Ik heb begin dit jaar besloten om mezelf minder druk op te leggen voor partijen. Ik ben niet bezig met winnen, de aandacht ligt nu meer bij de trainingen. Ik bezoek de psycholoog niet langer, al heeft ze diverse handvatten gegeven om de druk en de spanning weg te houden. De bewustwording kwam uit mezelf, ik sta veel positiever op de baan. Alles valt nu op zijn plek en dat betaalt zich uit. Het is een wereld van verschil met vorig seizoen.’

Bertens luistert naar coach Raemon Sluiter. Foto AFP

Even keerde de stress terug in de derde set, toen Kvitova met een meesterlijke, crosscourt geslagen forehand het initiatief in de rally had overgenomen. Coach Sluiter leek verbaasd toen hij de scherpe zelfreflectie bij Bertens moest nuanceren. Ze kan nog steeds te kritisch zijn, alsof die ene wereldbal van Kvitova haar in het hart had getroffen. Prompt leverde Bertens bij een 3-2 achterstand haar opslag in, al knokte ze zich nog een keer terug.

Bertens: ‘Ik voelde me fitter dan Kvitova, ik zag dat ze het moeilijk had en toch kwam ze met belachelijke ballen. Toen kwam de frustratie er even uit bij mij. Maar winst of verlies heeft geen invloed meer op onze rituelen. We toen telkens hetzelfde, morgen is weer een kans om mezelf te verbeteren. Ik haal er mijn kracht en plezier uit. Zo wil ik mijn sport blijven beleven.’

'Hulplijn', geen alarmnummer

Bertens had in Madrid de vrouw van 1 miljoen euro kunnen zijn, maar ook die wetenschap zorgde niet voor onrust. De waanzinnige hoofdprijs was voor Kvitova, Bertens incasseerde de helft. ‘Een paar ballen meer goed raken en je verdubbelt je prijzengeld, ik wilde er niet te lang bij stilstaan. De vreugde over de mooie resultaten afgelopen week wint het bij mij van het geld.’

Tranen bij Kiki Bertens tijdens het ontvangen van haar prijs. Foto Reuters

Met de tranen in de ogen bedankte Bertens haar coach. En wees op de schaal voor de verliezer: ‘Deze is ook voor jou.’ Ze hadden elkaar een herkansing gegeven, nadat eind vorig jaar een breuk dreigde. Ook in Madrid was de harmonie tussen coach en speler perfect. De ‘hulplijn’, zoals Sluiter zichzelf omschreef, is geen alarmnummer meer. Bertens voert nu zelf de regie over haar carrière.

Sluiter: ‘Het is lang geleden dat een Nederlandse tennisster zulke prestaties leverde en daar word ik emotioneel van. Madrid is na de grandslams één van de grootste toernooien in de WTA Tour. Daar stond Kiki toch mooi in de finale. En als je de namen ziet van de speelsters die ze heeft verslagen, mag je concluderen dat Kiki het Nederlandse tennis weer op de kaart heeft gezet.’