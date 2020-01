Kiki Bertens naar vierde ronde Australian Open

Kiki Bertens zaterdag in Melbourne. Beeld AP

Het is de eerste keer voor Bertens dat ze bij het grandslamtoernooi van Melbourne de tweede week haalt. Haar volgende tegenstandster is Garbiñe Muguruza. De Spaanse voormalig nummer 1 van de wereld maakte zaterdag indruk door de als vijfde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in twee sets uit te schakelen.

Liefst zes speelsters uit de top 10 van de plaatsingslijst strandden in de derde ronde, behalve Svitolina onder anderen ook Naomi Osaka, Karolina Pliskova en Serena Williams. Van de hoogst geplaatste speelsters zijn nu nog Ashleigh Barty, Simona Halep, Petra Kvitova en Bertens over.

‘Het betekent heel veel voor me dat ik hier de tweede week heb bereikt. Ik heb er hard voor gewerkt deze winter’, vertelde Bertens in de Margaret Court Arena na de partij die ruim anderhalf uur duurde. ‘Het was zwaar. In de tweede set ging ze beter spelen en maakte ze minder fouten. Ik moest blijven vechten, ook al omdat ik in het begin van de tweede set kansen miste om afstand te nemen.’

Bertens (28) kende in de eerste set weinig problemen met Diyas, de nummer 73 van de wereld. Twee breaks leverden haar een snelle 6-2 op. Bij een 3-2-achterstand in de tweede set werd het penibel voor de Nederlandse. Ze leverde voor het eerst haar service in, maar pakte meteen de break terug. In de tiebreak kwam ze niet meer op achterstand en bij 6-3 benutte ze haar eerste wedstrijdpunt.

Met Muguruza treft ze maandag in de vierde ronde een tegenstandster van een ander kaliber. Kort voordat Bertens de baan op moest had de Spaanse Svitolina met indrukwekkend tennis naar huis geslagen. ‘Dat wist ik nog niet, maar ze was hier goed bezig’, vertelde Bertens. ‘Ik ga nu eerst even uitrusten en genieten en me dan voorbereiden.’