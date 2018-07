Kiki Bertens kan op gravel toveren met zware spinballen, maar op het gras moet ze haar belangrijkste wapen inleveren

Als een schoolmeisje dat op de rector wacht, zit Kiki Bertens woensdag op een stoel voor de perskamer op Wimbledon. Nerveus gebaren de medewerkers ook haar om opzij te gaan voor kampioen Roger Federer. Giechelend erkent Bertens de hiërarchie op het grandslamtoernooi, waarop ze ook als nummer 20 van de wereld nog een figurant is. Het zal wellicht veranderen wanneer Bertens in de derde ronde afrekent met Venus Williams, de 38-jarige diva die de eeuwige jeugd verbeeldt.

Foto Ben Stansall

Een ideale loting brengt de 26-jarige Bertens pas voor de tweede keer in haar carrière bij de beste 32 tennissters op Wimbledon. De ver afgegleden qualifier Stefkova in de eerste ronde en lucky loser Anna Blinkova in ronde 2 waren de perfecte tegenstanders voor een vrouw die niet van gras houdt. Blinkova kent op baan 18 een bliksemstart, al draagt Bertens daar met drie dubbele fouten in de tweede game aardig aan bij. ‘Ik was toch weer een tikje onrustig.’

Bertens behoort op gravel tot de topvijf van de wereld, daar kan ze toveren met haar zware spinballen. Op gras voelt het telkens alsof ze haar belangrijkste wapen moet inleveren, ook als de banen door het warme weer in Londen harder zijn en de bal hoger opkomt. ‘Toch doet mijn favoriete bal nog steeds niet veel. Het blijft lastig om dat te accepteren. Ik moet tegen mijn natuur in spelen, gras zal nooit mijn beste vriend worden.’

Net zo fris en aanvallend tennissen op gras als op gravel in de wetenschap dat het haar wellicht nooit zal lukken; dat is het grootste dilemma van Bertens. Het is hoog tijd om die klaagzang te beëindigen, aldus coach Raemon Sluiter. ‘Kiki speelt inmiddels al zeven jaar op gras, ze vervult haar eigen voorspelling. We kunnen blijven zeuren dat het niet haar favoriete baansoort is. Maar we werken er juist hard aan om Kiki ook op hardcourt en gras aanvallender te laten spelen.’

Na zes games wekt de 19-jarige Blinkova de indruk dat ze een marathon heeft gelopen. ‘Na de wissel was ze nog helemaal buiten adem’, zegt Bertens. Na 0-3 maakt de Russin nog één game: 6-4, 6-0. ‘Het duurde anderhalve set voor ik mijn ritme vond’, zegt Bertens.

En Sluiter: ‘Op gras krijgt Kiki geen tijd om drie, vier ballen te wachten tot ze het initiatief kan nemen. Meiden als Halep, Wozniacki en Kerber kunnen dat wel met hun bizarre voetenwerk. Kiki is anders gebouwd, ze moet eerder uitdelen met de service of de return. Ze moet durven investeren in dat agressieve spel, in die zin was de tweede set tegen Blinkova heel waardevol.’

Nieuw wapen

Zodra de opslag van Bertens begint te draaien, heeft ze het onbruikbare wapen van de zware spin verruild voor een mitrailleur. En daarmee kan ze ook Venus Williams pijnigen. Bertens deed het al bij de Masters in Miami, toen ze de oudste van de zusjes Williams na drie matchpoints liet ontsnappen.

Het aura van Venus Williams blijft onweerstaanbaar, ze zit met een koddige hoedje op het hoofd als de mysterieuze versie van zichzelf achter de microfoons. Venus Williams worstelt zich plichtmatig door de vragen. Toch is ook zij op zoek naar de gracieuze atleet van weleer, de heerser op Wimbledon die vorig jaar de finale verloor van Garbine Muguruza.

Venus verslaan?

Dit seizoen wil het niet zo vlotten met Venus Williams. Op Wimbledon verliest de nummer 9 van de wereld tegen Johanna Larsson en Alexandra Dulgheru de eerste set om ze daarna te vermorzelen. Venus is de vedette op haar retour, die de tijd soms nog kan terugdraaien. En voor wie Sluiter een diepe buiging maakt. ‘Je kunt slechts respect hebben voor een grootheid, die al zolang meedraait. Maar Kiki moet de baan opgaan met het idee om Wimbledon te winnen.’

Natuurlijk weet Sluiter dat Bertens hard begint te lachen als hij dat tegen haar zegt. De volgende horde is al zwaar genoeg, maar niet onneembaar. Bertens: ‘Ik speelde in Miami goed genoeg om matchpoints te creëren. Als Venus de kans krijgt om uit te delen met de service en de forehand doet ze dat. Maar bewegen is niet meer haar sterkste punt. Daarvan zal ik moeten profiteren.’

De vijfvoudig kampioene verslaan in haar huiskamer op Wimbledon, zal ze het gras dan haar eeuwige liefde verklaren? Bertens, lachend: ‘Ik denk niet dat één partij mijn relatie met gras zal veranderen. Ik weet dat ik Venus kan verslaan. Ik besef ook dat mijn spel op gras zo kan wegvallen.’