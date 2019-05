Kiki Bertens: ‘Het moet nog steeds tot me doordringen dat ik nu de beste Nederlandse tennisster ben’

Kiki Bertens met haar trofee. Beeld REUTERS

Bertens won het elitetoernooi in Madrid zonder een set te verliezen en verdiende het welhaast absurde bedrag van 1,2 miljoen euro. En ze staat maandag vierde op de wereldranglijst, de hoogste ranking ooit voor een Nederlandse tennisster. Komende week zou de 27-jarige Bertens bij het toernooi in Rome nog een plaats kunnen stijgen.

Realiseer jij je al dat je geschiedenis hebt geschreven?

Bertens, telefonisch vanuit Madrid: ‘Ik hoorde na de finale dat ik nu nummer 4 van de wereld ben. Het is heel gaaf, ik heb in Madrid absoluut de grootste overwinning uit mijn carrière behaald. Die vierde plaats is een bonus na een mooie week.’

Betty Stöve was alweer 42 jaar geleden de beste met een vijfde plaats. Zij is blij dat jij haar record hebt verbroken.

‘Het moet nog steeds tot me doordringen dat ik nu de beste Nederlandse tennisster ben. Ik heb hier al die jaren keihard voor gewerkt. Ik hoop dat er nog mooie dingen volgen.’

Je had een moeizame start in de finale tegen Halep en kwam met 4-2 achter in de eerste set. Wanneer voelde je de partij kantelen?

‘Ik was in het begin nog even aan het zoeken hoe ik Halep moest bestrijden. Ik moest ook de zenuwen zien weg te spelen. Daarna vond ik de juiste balans en viel alles op zijn plek. Ik speel graag tegen Halep, het is tegen haar ook een kwestie van geduld. Ik moest in de rally blijven hangen, me niet laten verleiden om te geforceerd voor het punt te gaan. En mijn kansen pakken wanneer dat kon. Dat heb ik slim gedaan.’

Vorig jaar haalde je al de finale in Madrid, de omstandigheden op deze hooggelegen baan zijn in je voordeel?

‘Ik vind het fijn om hier te spelen. Gravel blijft nu eenmaal mijn favoriete ondergrond, ik voel me thuis op het rode gravel in Europa. In Madrid komen mijn spinballen nog zwaarder door dan op een gewone gravelbaan. En ik profiteer ook van mijn service. Ik speelde niet goed in de halve finale tegen Sloane Stephens, maar met die opslag kon ik drie setpoints wegwerken. Ook in de finale tegen Halep was het belangrijk om op de juiste momenten scherp te serveren. Ik heb optimaal gebruik gemaakt van de fantastische omstandigheden.’

Je toont sinds je vorig jaar de top-10 bereikte een nieuw zelfbewustzijn. Je hebt de zenuwen nu beter onder controle?

‘Ik probeer nu elke partij het beste uit mezelf te halen. Ik speel met veel vertrouwen, al komt de stress nog wel eens bovendrijven. Maar over het algemeen ben ik vrij rustig. Ik weet wat ik moet doen op de baan, daar houd ik me aan vast. Ik speelde in Madrid echt niet elke partij op topniveau, het was soms wisselvallig. Maar ik was solide en mentaal sterk op de belangrijke momenten.’

Is het ook niet bizar om een cheque van 1,2 miljoen euro te mogen ontvangen?

Bertens, lachend: ‘Lekker toch zo’n bedrag? Ik zeg er geen nee tegen. Over mijn huwelijksreis dit jaar hoef ik me geen zorgen te maken. Ik probeer niet teveel aan het geld te denken. Ik heb geen idee waar het eindigt. Als tennisster heb je nauwelijks tijd om te genieten. Ik reis meteen door naar Rome voor het volgende graveltoernooi. Ik voel me goed, ik heb in Madrid niet teveel energie verspeeld.’

Je hebt jezelf dit jaar ten doel gesteld om een grandslamtitel te winnen. Ben je nu favoriet voor Roland Garros?

‘Dat zou kunnen, ik weet niet waar het eindigt. Ik ga er alles aan doen om maximaal te presteren op Roland Garros. Een grandslamtitel is de volgende stap, we zullen zien of het lukt. Het veld is breed in het vrouwentennis. Er lopen veel goede meiden rond. Elke dag de juiste dingen doen, dat blijft de basis.’