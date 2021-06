Kiki Bertens, beste Nederlandse tennisster ooit, stopt

Kik Bertens in actie tijdens het toernooi van Rosmalen in 2019. Beeld Jiri Büller

Bertens, op 10 december 1991 geboren in Wateringen, liet de afgelopen jaren al blijken dat ze geen belangstelling had voor een decennialang profleven zoals dat van Martina Navratilova, die een maand voor haar 50ste verjaardag met haar laatste partij nog een grandslamtitel won. Dat klonk ook door in wat ze voorlas van haar handgeschreven brief op een multomapvelletje. Door corona waren er geen wedstrijden, geen doelen meer. ‘Ik had geen pijn, genoot van de rust en van het feit dat ik niet altijd maar het gaatje hoefde op te zoeken in alles wat ik deed.’

Daarnaast is er een fysieke reden om te stoppen, vertelde Bertens woensdag. In oktober vorig jaar was er een operatie aan haar linker achillespees, ingrijpend voor nagenoeg elke sporter. In april vertelde ze na haar eerste winstpartij sinds die operatie, tegen de 19-jarige Chinese Xinyu Wang in het kader van de landenwedstrijd de Billie Jean King Cup, met trillende stem hoezeer de periode na de ingreep haar was tegengevallen. ‘Het is keihard werken geweest en ik heb echt onderschat hoe zwaar dat is, terugkomen.’

Glimp

Na Bertens’ veegpartij tegen Wang (6-2, 6-0), waarbij de Nederlandse af een toe een glimp liet zien van haar oude toptennis op gravel, reageerde haar lichaam toch weer afwijzend op de inspanning en trok Bertens zich terug voor het vervolg van de landenwedstrijd tegen China, die Nederland wel wist te winnen. Ruim een week later volgde nog één winstpartij tegen de Andorrese mondiale nummer 901, Victoria Jimenez Kasintseva, in de Madrid Open. Op Roland Garros, waar Bertens zich in 2016 aan de wereld presenteerde met een halve finaleplaats, verloor ze dit jaar in de eerste ronde van de Sloveense nummer 73, Polona Hercog.

‘Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik dag in dag uit geef en de voldoening die ik ervan krijg, er niet meer is’, concludeert Bertens, nu de nummer 20 van de wereld. ‘Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt.’

De naam die met die van Bertens verbonden is, is die van haar voormalige coach Raemon Sluiter, die ooit reikte tot nummer 46 van de wereld en bijna twee miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar sloeg - Bertens staat nu op 11,5 miljoen. Van september 2015 tot november 2019 duurde de samenwerking en in die periode reikte Bertens als tennisster tot grote hoogte met op 13 mei 2019 het toppunt toen Bertens als de op drie na beste tennisster van de wereld werd geklasseerd. Daarmee loste ze Betty Stöve, die in 1977 vijfde stond, af als hoogst geklasseerde Nederlandse tennisster. Bertens kan bogen op tien toernooioverwinningen en vijf finaleplaatsen in het enkelspel en tien zeges plus zes finaleplaatsen bij de dubbels.

Succes niet komen aanwaaien

De successen die Bertens boekte met Sluiter, die meldt niet in de gelegenheid te zijn te reageren op het aangekondigde afscheid van zijn voormalige pupil, kwamen het duo niet aanwaaien. Sluiter voerde de druk op om Bertens uit de negatieve spiraal te loodsen waar ze meer dan eens en in het volle zicht van de camera’s tijdens partijen in verzeild raakte. ‘Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken’, waren de woorden waarmee Bertens de breuk met Sluiter begeleidde.

De twee werden het niet eens over de aanpak om Bertens aan haar eerste grandslamtitel te helpen. Wat haar tennisvaardigheden betrof was dat geen irreële droom, maar de sport heeft een grote mentale component en daarmee worstelde Bertens. Sluiter wilde haar ‘uit haar comfortzone’ halen en Bertens laten afrekenen met een negatief zelfbeeld. Maar voor haar waren de confrontaties met hem te belastend en ze nam haar toevlucht tot de Nederlandse oud-prof Elise Tamaëla.

Daar vond Bertens ‘haar rust’ gevolgd door een ‘erg goed’ begin van 2020 met het ‘voor het eerst halen van de vierde ronde op de Australian Open’ en ‘mijn knappe’ prolongatie van de titel in Sint-Petersburg. ‘Toen’, zo las Bertens woensdag voor, ‘kwam corona en werd alles anders.’