Kiki Bertens begint tennisinterland tegen Chinese Xinyu Wang

Barbora Krejcikova tijdens haar wedstrijd tegen Katerina Sinakova tijdens de Miami Open Beeld AFP

Bertens, de nummer elf van de wereld, kampt wel nog altijd met de naweeën van een ingrijpende operatie aan haar linker achillespees in oktober vorig jaar. ‘Maar pijnvrij spelen, doet volgens mij geen enkele sporter.’

De Nederlandse opent op de speciaal aangelegde gravelbaan in de Maaspoort in Den Bosch tegen Xinyu Wang. Dat is opvallend, want de Chinese nummer 146 van de wereld speelt liever op hardcourt dan op gravel. Bertens en Xinyu Wang hebben elkaar nooit eerder getroffen. Na haar partij neemt de nummer twee van Nederland, Arantxa Rus, het op tegen Xiyu Wang. De Chinese staat 134ste op de wereldranglijst en speelt eveneens het liefst op hardcourt. Zaterdag wisselen de vier spelers van tegenstander.

Teamcaptain Paul Haarhuis, die de vrouwen na zeven jaar voor het laatst coacht vrijdag en zaterdag, verbaasde zich erover dat zijn Chinese collega Xinyu en Xiyu Wang (geen familie) naar voren schoof. ‘Ik ga ervan uit dat zij hun sterkste speelsters van dit moment opstellen, maar ze zijn niet de nummers 1 en 2 van China.’

Haarhuis doelt op de eveneens naar Den Bosch afgereisde Shuai Zhang en Saisai Zheng, respectievelijk de nummer 41 en 49 van het vrouwenenkelspel. Zij haalden in het verleden juist goede resultaten op gravel. Ze komen wel samen in actie in het afsluitende dubbelspel tegen Demi Schuurs en Lesley Pattinama-Kerkhove, die beiden in goeden doen zijn dit jaar. Als de stand na de vier singles van Bertens en Rus 2-2 is, is die dubbel beslissend. Zhang en Zheng staan op plek 38 en 28 op de wereldranglijst in het dubbelspel, maar de vrouw die daarop de negende positie inneemt, Yifan Xu, zit wel in het Chinese team, maar is niet opgesteld.

‘Linksom of rechtsom’, zei Haarhuis donderdag bij de teampresentatie, ‘het worden zware potten.’ Omdat het de laatste keer is dat hij aan het roer staat, zijn zijn speelsters volgens Bertens gebrand op een overwinning ter afsluiting. ‘Daar gaan we voor’, zei Bertens, ‘de sfeer is goed, we hebben een leuke ontspannen week gehad en daardoor ga ik me alleen maar beter voelen.’

De winnaar van Nederland-China speelt daarna kwalificatie voor een plek in het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in 2022 in Boedapest. Tot dit jaar heette dit landentoernooi de Fed Cup. De naamsverandering is een ode aan tennisster Billie Jean King, succesvol voorvechtster van een gelijkwaardige behandeling van mannen- en vrouwentennissers.