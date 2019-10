Kiki Bertens: ‘Als ik mijn ergernis opkrop, wordt mijn spel daar niet beter van’

Kiki Bertens in actie tijdens haar gewonnen wedstrijd tegen Donna Vekic in Zhuhai. Beeld ZUMAPress/Hollandse Hoogte

Zhengzhou, Osaka, Wuhan, Peking, Linz, Moskou en terug naar China om via de WTA Elite Trophy in Zhuhai als eerste reserve te eindigen bij de WTA Finals in Shenzen; na een wereldreis van twee maanden heeft Kiki Bertens bij haar zevende tennistoernooi op rij elk gevoel voor tijd verloren. ‘Het is een beetje chaos.’ Dinsdag won ze in Zhuhai haar eerste partij tegen Donna Vekic in twee sets: 7-6, 6-2.

Nadat Bertens in Moskou door een nederlaag in de kwartfinales tegen Kristina Mladenovic haar laatste kans had verspeeld op rechtstreekse kwalificatie voor de WTA Finals vloog ze meteen naar Zhuhai. Het lijkt een overbodig toernooi, voor de nummers 9 t/m 19 van de jaarlijst. En door diverse afzeggingen is de WTA Elite Trophy in nog meer gedevalueerd. Voor nagenoeg lege tribunes begon Bertens aan haar 27ste toernooi dit jaar, niemand speelde zoveel als zij.

‘Het is raar dat de vrouwen wel zo’n toernooi hebben en de mannen niet’, zegt Bertens telefonisch vanuit Zhuhai. ‘Het voelt dubbel, want ik bereidde me voor op de WTA Finals en moet nu een ander toernooi spelen. Maar vier jaar geleden vond ik het geweldig om mee te doen, het is maar net hoe je erin staat. Het zou ook dom zijn om niet te mee te doen in Zhuhai.’

Kansen niet benut

De ongeslagen winnares verdient immers 700 punten voor de wereldranglijst. Bertens: ‘Zoveel punten krijg je bijna nergens op een regulier toernooi. Ik kan in de spiegel kijken in de wetenschap dat ik er alles aan heb gedaan om de WTA Finals te halen. Helaas heb ik mijn kansen niet benut.

‘Het scheelde in de halve finales in Bejing één punt tegen Ashleigh Barty of ik had me wel geplaatst voor de WTA Finals. Ik baal nog steeds, als ik dat punt had gemaakt was ik definitief nummer 8 van de wereld geweest. Ik had een ace moeten slaan op matchpoint, maar zo werkt het niet.’

Ze heeft het overwerk ‘een beetje onderschat’, zegt Bertens. ‘Het was zwaar. Ik vloog vanuit China naar Nederland, was welgeteld toen uur thuis en stapte in de auto naar Linz. In Moskou kreeg ik last van een voetblessure, pure overbelasting. Toch bleef ik knokken voor elk punt. Ook met pijn kan ik partijen omdraaien, tot de tank leeg was tegen Mladenovic. Het is zuur dat Bencic me nog passeerde voor een plaats bij de WTA Finals, maar het was op.’

Bertens handhaafde zich in de toptien, won in St. Petersburg en behaalde de titel bij het sterk bezette graveltoernooi in Madrid. Maar tweede en derde rondes bij de vier grandslamtoernooien waren onder de maat. ‘Dat moet volgend jaar beter’, aldus Bertens.

Even thuis geweest

Toch werd het seizoen overschaduwd door de al dan niet tijdelijke breuk met coach Raemon Sluiter, die na de US Open een stap opzij zette omdat hij ‘niet langer het beste uit Kiki kon halen’. Ze spraken af dat een hereniging wellicht na enkele weken mogelijk was, maar Bertens deed geen beroep meer op Sluiter. ‘Ik ben heel even thuis geweest, er was geen tijd voor overleg.’

Bertens zag ook geen reden om Sluiter naar China of de laatste toernooien in Europa te laten komen. ‘Ik heb mijn rust hervonden’, zegt ze. Met dank aan de immer kalme, relativerende coach Elise Tamaëla, die zich voortdurend in haar pupil tracht te verplaatsen.

Bertens: ‘We hadden vorig jaar al samengewerkt en dit seizoen was Elise onderdeel van het team. We hebben fijne weken gehad, naast en op de baan. Mijn niveau ging alle kanten op. Maar Elise blijft rustig, laat mij mijn verhaal doen en luistert aandachtig. Ze laat me ook vrij in mijn keuzen.’

Toch was ook de tournee door Azië een soms pijnlijke worsteling, waarbij Bertens verstrikt raakte in frustraties. Haar onderhoud met Tamaëla tijdens het toernooi in Peking werkte zelfs op de lachspieren. Gaf Bertens nu werkelijk de krijsende ‘kutkinderen’ op de tribunes de schuld van haar wisselvallige spel? ‘Ik werd er door iedereen op aangesproken.’

Naar de speeltuin

En lachend: ‘Het is toch ook abnormaal? Wie neemt nu kinderen van 4, 5 jaar oud mee naar een tenniswedstrijd als ze het niet leuk vinden om te kijken? Ga dan lekker naar de speeltuin. Ik moet op zo’n moment die ergernis kwijt. Ik kan het wel opkroppen, maar daar wordt mijn spel niet beter van. En dus spreek ik het uit.

‘Het blijft moeilijk voor me om die stemmingswisselingen te accepteren, maar na drie slechte weken in Azië heb ik mezelf hervonden. Ik heb mijn ups en downs, maar ik kom er telkens weer uit. Het hoort bij me, het is lastig te veranderen. Ik blijf eraan werken om stabieler te worden, maar dit is ook wie ik ben.’

Tamaela is tevens als fysiotherapeut toegevoegd aan Team Bertens, ze draait ook in Zhuhai overuren. In een veld van twaalf deelnemers speelt Bertens in poule Azalea nog tegen Dayana Yastremska. ‘Elise mag ook deze week weer beide rollen vervullen. Natuurlijk voel ik de vermoeidheid, ze heeft het druk.’

Nu Serena Williams heeft bedankt voor haar reserverol bij de afsluitende WTA Finals, het officieuze WK voor de beste acht speelsters van het jaar, reist Bertens als eerste reserve vanuit Zhuhai door naar Shenzen. ‘Hopen op een wondertje dat ik toch kan meedoen en daarna ga ik met vakantie.’

Tijdens die periode besluit Bertens of ze definitief afscheid neemt van Sluiter of dat de samenwerking volgend seizoen wordt hervat. ‘Zodra ik het naar buiten wil brengen, hoor je het vanzelf.’