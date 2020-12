‘Kijk uit. Maar hou wel het gas erop.’ De carrière van Max Verstappen

Max Verstappen en zijn vader Jos Verstappen. Beeld Getty Images

Zeven jaar geleden trok Max Verstappen anoniem met zijn vader Jos van kartcircuit naar kartcircuit. Nu is hij de succesvolste Nederlander ooit in de Formule 1, met tien racezeges achter zijn naam. Prop het in een documentaire van zo’n anderhalf uur en de hoofdrolspelers beseffen zelf ook: Verstappens carrière is er een zonder precedent.

Vanaf donderdag is via Ziggo de driedelige documentaire Whatever it Takes te zien over Verstappens raceloopbaan. Er is drie jaar aan gewerkt. De makers kregen exclusieve toegang tot Verstappen in zijn woonplaats Monaco, rond GP’s en ook tot de hoofdpersonen in zijn leven op en rond circuits. Van zijn moeder Sophie en zusje Victoria tot zijn personal trainer.

Oftewel de aspecten en personen die de afgelopen jaren grondig zijn afgeschermd in het leven van de coureur, die gesteld is op zijn privacy. De documentaire biedt zodoende een inkijk in Verstappens opmars in de racerij.

Het idee ontstond pas nadat Verstappens manager Raymond Vermeulen er door anderen op was gewezen een en ander eens vast te leggen. ‘Zij zeiden: jullie zijn met iets unieks bezig. Als je dat nu niet filmt, kun je het later niet meer doen. Toen dachten we: laten we het eens proberen’, zei Vermeulen maandag, bij de première van de documentaire in het Amsterdamse Tuschinski.

Voor Verstappen, die via een videoverbinding aansloot, was het terugzien van de mijlpalen in zijn raceleven niet eens het bijzonderste. Die zitten nog vers in het geheugen. ‘Ik vond het vooral leuk om te zien hoe anderen erover praten. Dat gaf me wel een paar keer kippenvel.’

Zo kon hij zien hoe zijn vader vanuit zijn huis in het Belgische Maaseik de GP van Mexico in 2018 volgde. Verstappen won die race. Gedurende de wedstrijd zit Verstappen senior ongedurig op de bank voor de tv. Op tafel leunt zijn telefoon met daarop de rondetijden tegen een glas. Bij de podiumceremonie staan de tranen in zijn ogen.

De weg naar de racetop was niet rimpelloos

Verder wordt er uitvoerig stilgestaan bij Verstappens bliksemovergang naar Red Bull in 2016. Tien dagen later won hij zijn eerste race. Verstappen verklapte dat hij toen al wel een deal had voor een stoeltje bij het topteam in 2017.

Het zijn de successen in zijn Formule 1-loopbaan die al veelvuldig zijn beschreven. Zelfs voor een talent als Verstappen was de weg naar de racetop niet rimpelloos, blijkt uit de documentaire.

Manager Vermeulen en vader Jos erkennen bijvoorbeeld dat het financieel allesbehalve rooskleurig was toen Verstappen in 2014 als 16-jarige overstapte naar de peperdure autosport. Vader Jos had toen zo’n beetje al zijn tijd en vermogen in de loopbaan van zijn zoon gestoken.

Vervolgens reed Verstappen meteen bij zijn eerste serieuze test in een auto in Florida schade. Manager Vermeulen: ‘Dat was een bonnetje van 35 duizend euro. We hebben weleens zorgen gehad over hoe we het financieel aan elkaar moesten gaan plakken.’

Ook worden Verstappens intense kartjaren met zijn vader Jos aangestipt. Daarin stond alles in het teken van beter worden. Zo liet Verstappen senior zijn zoon in 2012 achter bij een benzinepomp, nadat hij met een druistige actie een raceweekend had verprutst. Zijn moeder moest hem ophalen. Vader en zoon spraken daarna een week niet met elkaar.

Verstappen zei de afgelopen jaren vaker dat niets in de Formule 1 hem van zijn stuk kan brengen dankzij dergelijke ervaringen. Niemand was zo hard voor hem als zijn vader. Jos Verstappen hoorde via de documentaire voor het eerst over de kijk van naasten op die harde leerschool. ‘Dat was soms best confronterend en dan denk je wel even van: was het echt zo erg?’, zei hij maandag.

‘Daar sta je op dat moment alleen niet bij stil.’ Hij zou het ook niet anders hebben gedaan. Verstappen: ‘Ik zag het toen zo en dacht er wel heel goed over na hoe ik dingen moest aanpakken. Ik heb in mijn carrière zaken verkeerd gedaan. Daar wilde ik hem voor behoeden.’ Volgens Verstappen wist zijn zoon al voordat hij in een F1-auto stapte meer van de autosport dan hijzelf na 106 F1-races.

De documentaire gaf Verstappen ook een helikopteroverzicht op een aantal hectische jaren voor hemzelf, waarin hij zijn zoon op meerdere manieren moest loslaten. Als pupil, die hij moest overdragen aan Red Bull. En ook als kind. Aan het einde van zijn eerste F1-jaar verruilde Verstappen het huis van zijn vader in Maaseik voor zijn eigen appartement in Monaco.

‘Daar heb ik soms best moeite mee gehad, dus sommige dingen zijn heel emotioneel’, zegt Jos Verstappen, die de documentaire naar eigen zeggen al tien keer heeft gezien.

In al die jaren is er alleen nooit iets geweest dat de band tussen vader en zoon kon verstoren. ‘We kunnen alles tegen elkaar zeggen.’ Ze bellen voor races nog met elkaar. Zoals voor de door Verstappen gewonnen race in Mexico in 2018. ‘Doe je voorzichtig, schat’, zegt vader Jos aan het einde van het gesprek. ‘Dat zeg ik eigenlijk al vanaf het eerste moment dat hij racet’, zegt hij desgevraagd over die opmerking. ‘Kijk uit. Maar hou wel het gas erop.’