Kijk nou eens, daar heb je Thiemo de Bakker. Terug op de tennisbaan

Thiemo de Bakker in actie tijdens zijn kwartfinalepartij tegen Robin Haase op de NK. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het is alsof de klok op de NK tennis bijna twintig jaar wordt teruggezet wanneer de 34-jarige Thiemo de Bakker en één jaar oudere Robin Haase de baan betreden voor hun partij in de kwartfinale. ‘Ik had niet verwacht dat ik nog een keer tegen Robin zou spelen’, zegt De Bakker na zijn nederlaag in drie sets (4-6, 6-3, 3-6). ‘Maar ik ben gewoon blij dat ik weer op de baan sta.’

Drie jaar na zijn laatste partij in het profcircuit voelt het treffen met zijn generatiegenoot als een nieuw begin voor De Bakker. Voor de voormalig Wimbledonkampioen bij de junioren vormt de tennishal op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen donderdag de plek voor een comeback die sommigen al niet meer hadden voorzien. ‘Het kan heel snel voorbij zijn of nog een paar jaar duren, dat weet ik nu nog niet.’

De Bakker, die te boek stond als hét talent van Nederland, vindt het veel belangrijker dat hij weer plezier heeft in de sport waarin hij lange tijd worstelde met zichzelf. Voor de voormalig nummer veertig van de wereld lag een glansrijke carrière in het verschiet, maar die veranderde door tegenslagen op en naast de baan in een lijdensweg. Hij vluchtte in de drank en vergokte een vermogen.

Geknakt

In 2019 knapte er iets bij De Bakker en besloot hij zijn racket voorlopig aan de kant te leggen. Naast een knieoperatie was het ook tijd om aan zichzelf te werken. ‘Ik wist dat ik mijn wonden moest laten helen om verder te komen’, zegt hij over de vechtscheiding van zijn ouders die jaren in beslag nam. Zonder dat hij zich er bewust van was, gebruikte De Bakker het tennis lange tijd om te ontsnappen aan de realiteit.

‘De grens was bereikt. Ik kreeg paniekaanvallen en wist dat het zo niet langer kon’, zegt De Bakker. In die zin kwam zijn blessure goed uit. ‘Het eerste half jaar dat ik rust kon nemen was prettig. Ik had de tijd om met een psycholoog te praten en dingen op een rij te zetten. Maar toen ik daarna nog een knieoperatie moest ondergaan en ook nog een hernia kreeg, vond ik het toch wel lang duren.’

Ver weg van de schijnwerpers werkte De Bakker aan zijn revalidatie, in de overtuiging dat hij wilde terugkeren op de baan. ‘Daarnaast deed ik weinig nuttigs’, bekent hij. ‘Ik heb me redelijk vaak verveeld, kroop in mijn schulp en was eenzamer. Maar zo ben ik ook een beetje.’

Hij had het zichzelf makkelijk kunnen maken door een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar dan had hij naar eigen zeggen nooit geweten of het de juiste keuze was geweest. ‘Nu kan ik zelf ervaren hoe mijn lichaam het houdt, of ik het weer leuk ga vinden en of bijvoorbeeld het reizen mij niet gaat tegenstaan.’

Rake klappen

Dus speelde De Bakker begin deze week na drie maanden trainen zijn eerste wedstrijden. Na twee gewonnen partijen in de kwalificaties, werd hij toegelaten tot het hoofdtoernooi van het NK, bij uitstek de plek waar de grootste talenten van het land de kans krijgen om zich te meten met de nationale top. Dinsdag won De Bakker in de achtste finales in twee sets van de 14-jarige Thijs Boogaard. ‘Ik had zijn vader kunnen zijn.’

Tegen Haase laat De Bakker zien dat hij het tennissen nog niet verleerd is. Met zijn harde service en rake klappen maakt hij er een echte wedstrijd van. Maar conditioneel komt hij in de derde set tekort. ‘Ik ben nog niet fit, maar het gaat de goede kant op. Het belangrijkste is dat mijn lichaam vier singles in een paar dagen tijd goed heeft doorstaan.’

De komende tijd wil hij competitie gaan spelen en aan toernooien deelnemen, ook om een inkomen te genereren. Al zal hij als speler zonder ranking bij de futuretoernooien, in de kleder van het tennis, moeten beginnen. ‘Ik zal niet de ene week in Amerika en de andere week in Zuid-Azië tennissen. We gaan het wel zien.’

De Bakker staat weer dagelijks op de baan en voegt zich op het nationaal trainingscentrum twee tot drie keer per week bij de beste tennissers van Nederland. ‘Dan merk ik wel dat ik nog een balletje kan slaan. Maar het is anders om dat game in game uit te doen en voortdurend op hoge intensiteit te spelen.’

Door afstand te nemen van het tennis kan hij ook weer de schoonheid van de sport inzien. Bovendien zijn de wonden geheeld. ‘Ik heb weer plezier in tennis en vind het leuk om weer op de baan te staan. Dat is misschien wel de grootste winst.’