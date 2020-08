Kijk niet naar de uitslag, FC Utrecht is op weg naar iets moois

De Australische Daniel Arzani (21) kan uitgroeien tot een smaakmaker bij FC Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gelegenheidsspits Zakaria Labyad van Ajax is donderdag zeldzaam doeltreffend met drie goals in één helft, waaronder twee geweldige vrije trappen. Soms loopt voor rust alles bij Ajax (ruststand 5-0), van Lang naar Promes, van Gravenberch met zijn oneindige paslengte naar Tagliafico. Bijna vloeibaar is het spel.

Die roodwitte elektriciteit staat dan in contrast met het contactloze spel van FC Utrecht, en ook met de klinische omstandigheden op de tribunes. In tijden van coronaproof voetbal puffen toeschouwers, ver genoeg uit elkaar, waarbij de 4500 duizend beschikbare kaarten niet eens allemaal zijn verkocht. Aanwezigen wachten na afloop op hun tijdslot, voordat ze de Johan Cruijff Arena mogen verlaten.

Wie Utrecht ziet klungelen in de eerste helft, een beetje lamlendig in de hitte, alsof de 1,5-metersamenleving ook op het veld geldt, moet beseffen dat de ambities veel hoger liggen. Mogelijke basisspelers als Maher, Van Overeem, Warmerdam en Van der Streek ontbreken nog. Trainer John van den Brom: ‘De uitslag interesseert me niet, maar ik snap de geluiden nu wel: hoe halen jullie het in je hoofd om de topdrie aan te vallen. Ik had alleen verwacht en gehoopt dat we iets verder zouden zijn.'

Technisch directeur Jordy Zuidam praat voor de wedstrijd gedreven over de strategie sinds 2013, die van Utrecht een stabiele subtopper moest maken in plaats van een elftal van hoge toppen en diepe dalen. Dat lukte. FC Utrecht staat vast in de topzes en behaalde twee keer de bekerfinale. Het is tijd voor een volgende stap: uitdager zijn van de besten.

Zuidam: ‘Vandaar dat ik de metafoor over Max Verstappen en Red Bull weleens gebruik. Mercedes en Ferrari hebben in principe snellere auto’s, ze hebben hogere budgetten. Toch wordt Max af en toe eerste, bijvoorbeeld omdat hij een rondje extra zonder regenbanden durft te rijden als het regent.’ Zie de wedstrijd van donderdag ook maar in dat kader: als de zeldzame uitglijder die Verstappen ook nog weleens heeft. Het herstel volgt na rust, als Utrecht iets dichterbij komt, naar 5-1, terwijl Gustafson voor rust een strafschop mist.

Het spelersbudget van FC Utrecht is lager dan bij vergelijkbare clubs, maar de selectie van Van den Brom is vrijwel ongewijzigd gebleven. De transfermarkt is tot 6 oktober open, doch aantrekkelijke spelers als Kerk, Ramselaar en Klaiber zijn nog steeds bij de club. Utrecht hoeft in tegenstelling tot voorheen niemand meer te verkopen en heeft zelfs een spectaculaire aanvaller gehuurd, de in Iran geboren, naar Australië geëmigreerde jongeling Daniel Arzani (21), die tijdens het WK van 2018 debuteerde als international.

Zuidam: ‘We hadden hem toen al op onze lijst staan, maar na dat WK konden we het vergeten. Hij ging naar Manchester City, is uitgeleend aan Celtic en raakte zwaar geblesseerd aan de knie.’ De toenmalige bondscoach van Australië Bert van Marwijk: ‘Ik heb hem laten debuteren op het WK. Hij is zeer creatief, snel en zelfbewust. Hij kan scoren, een assist geven en het verschil maken. Een zeer intelligente jongen ook.’ Arzani valt na een uur in en laat zien dat hij een vedette in de dop is. Dribbels, snelheid, passjes met flair, maar ook gebaartjes naar medespelers van: hier die bal.

Ook talenten uit de jeugd krijgen speeltijd. FC Utrecht trekt, mede door Jong FC Utrecht in de eerste divisie, steeds meer profijt van zijn opleiding, ziet de toeschouwersaantallen bij het eerste elftal toenemen, net als het aantal sponsors. Met T-Mobile is een hoofdsponsor aangetrokken met internationale allure. FC Utrecht is onderweg naar meer moois, al blijft het jammer dat de bekerfinale tegen Feyenoord niet is gespeeld vanwege corona. ‘Dat blijft een litteken’, aldus Zuidam. Utrecht stelde zich na de dreiging van rechtszaken uiteindelijk tevreden met een bedrag van zes ton uit het solidariteitsfonds.

Het zit ook eigenaar Frans van Seumeren dwars: ‘We zijn het er nog steeds niet mee eens. We hadden op 1 augustus of zo de bekerfinale tegen Feyenoord kunnen spelen. Het is gewoon pure onwil van de KNVB geweest. Maar we willen op sportieve wijze onze gram halen door dicht bij de topdrie te komen. Nee, ik heb het geweldig naar mijn zin op dit moment. En ik vind het ook grappig zoals Jordy Zuidam zich uitdrukt: we willen de Max Verstappen van het Nederlandse voetbal zijn. Zo is het precies.’

Maar donderdag leek FC Utrecht af en toe meer op vader Jos, met een race eindigend in de grindbak.