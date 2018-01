Kijk naar Federer zo lang het nog kan, zo'n grootheid zal misschien nooit meer opstaan

Vermoeid

36 is bij Federer het nieuwe 26, zeker op het relatief snelle hardcourt van de Australian Open Roger Federer © AFP

Plotseling oogde Federer kwetsbaar, hij leek vermoeid onder het vanwege de hitte gesloten dak van de Rod Laver Arena. Opnieuw kantelde het momentum, toen Cilic twee breakpoints in de openingsgame van de vijfde set verspeelde. Met zwakke returns liet hij Federer ontsnappen, waarna de rode loper voor grandslamtitel 20 snel werd uitgerold.



Evenals Nadal in 2017 deed Cilic op matchpoint nog een beroep op Hawkeye, maar ook het elektronische oog had de winnaar al bepaald. De renaissance in de carrière van Federer is ongekend. Onder de regie van zijn nieuwe coach Ivan Ljubicic durfde Federer zichzelf opnieuw uit te vinden als de speler die de bal sneller neemt dan ooit en met zijn grotere racketblad vooral korte punten speelt.



36 is bij Federer het nieuwe 26, zeker op het relatief snelle hardcourt van de Australian Open. Toch blijft het een waanzinnige prestatie, de oudste finalist sinds Ken Rosewall in 1977 regeert de tennissport opnieuw als in zijn gloriejaren. Zijn passie is een voorbeeld voor iedereen. Ook voor de tv-kijker was het bijna onmogelijk om geen traan weg te pinken, toen Federer met zijn tranen de grenzeloze liefde voor zijn sport illustreerde.