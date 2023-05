Kijk naar FC Groningen, geen wonder dat steeds meer stewards afhaken

De club die is gegijzeld door hooligans en terroristen, FC Groningen, kreeg vorige week bezoek van Milko Djurovski, de Macedoniër die in Stad en Ommeland als voetballer het stempel ‘publiekslieveling’ veroverde. Voor de wedstrijd tegen Ajax maakte hij in de Euroborg een ereronde met zijn kleinkind.

De wedstrijd werd na tien minuten definitief gestaakt, wegens zwaar vuurwerk en rookbommen. Hooligans hadden dat zo gepland. Ze gooiden ook met allerhande voorwerpen en een van hen toonde op het veld een spandoek met de tekst ‘Kankerbestuur, rot op’. FC Groningen is gedegradeerd, daar zal het mee te maken hebben.

Djurovski kreeg begin jaren negentig de bijnaam ‘Rookmagiër’, van mij. Als voetballer kende Djurovski magische momenten. Als hij niet op het veld stond, rookte hij. Hij deed dat onophoudelijk, Marlboro 100’s als ik me goed herinner.

FC Groningen speelde nog in het Oosterpark. Het was een eind rijden, maar ik kwam er graag. De club was diepgeworteld in de stad en de regio, het stadion was wat nu ‘authentiek’ zou worden genoemd en als het even meezat, maakte clubicoon Piet Fransen een praatje met je, een melkboer en duivenhouder die ook voor Oranje en Feyenoord had gespeeld. Hij woonde om de hoek.

Nadat in het profvoetbal voor de zevende keer een wedstrijd was gestaakt, zei Djurovski dat hij niet verbaasd was. Ik ben van de Balkan, zei hij, ik ben het gewend. Hij dacht dat het kwam omdat de mensen boos zijn, vanwege de slechte resultaten van FC Groningen.

Dat is een misverstand. Meestal is er geen enkel verband tussen slechte resultaten en rellen. De bestorming van een familievak in Alkmaar door een stuk of veertig capuchonnetjes in het zwart, donderdag na de wedstrijd tegen West Ham United, stond volkomen los van de nederlaag van AZ. Overdag was het winkelend publiek in Alkmaar al opgeschrikt door vechtende voetbalsupporters. Naar verluidt waren daar ook supporters van FC Groningen bij betrokken.

In Groningen ballen alle problemen zich samen. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Sparta, zal zonder publiek worden gespeeld. Het is een ongekende maatregel die het gevolg is van een macaber feit: hooligans hebben de macht in de Euroborg overgenomen.

Dat concludeerde althans het Dagblad van het Noorden. De krant sprak met meerdere bronnen, beveiligingsmensen, horecapersoneel en vrijwilligers, en publiceerde een hallucinant stuk over een angstcultuur. Stewards worden op grote schaal bedreigd. Een citaat: ‘Jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan.’

Jonge hooligans hebben zich in Groningen vermengd met de oude garde van de Z-side. Een van de leiders, Jan B., werd in 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, onder meer wegens deelname aan een hooliganclub. De Groningen Casual Firm had geweldsmisdrijven rond wedstrijden van FC Groningen als doel.

Voetbalclubs moeten zelf de orde in het stadion bewaren. Met de noodtoestand in de Euroborg in gedachten is het niet verwonderlijk dat steeds meer stewards afhaken. De NOS meldde dat eind april na een omvangrijk onderzoek naar het toenemende voetbalgeweld. De situatie werd alarmerend genoemd.

Wie denkt dat het gooien met bierbekers (en aanstekers) het grootste probleem is dat het voetbal treft, moet snel eens een andere kant op kijken. En wie blijft volhouden dat het maar een enkeling is die de boel verziekt, steekt zijn kop eveneens in het zand. Honderden capuchonnetjes zijn uit op de verwoesting van het voetbal.

Twee oudere supporters van West Ham United namen het donderdag in het stadion van AZ tegen de hooligans op. Een voor een timmerde het duo de belagers van de trap naar het familievak af, bedaard en efficiënt. Het was op Twitter te zien. Heerlijk filmpje.