Kevin van Veen hunkert naar een breiwerk dat een doelpunt oplevert

Groningen-spits Kevin van Veen is dicht bij een doelpunt, maar kan de bal niet genoeg richting geven met het hoofd. Keeper Joshua Smits van Willem II kijkt gespannen toe. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Nu dan, Van Veen’, schreeuwt een man van de tribune, als spits Kevin van Veen van FC Groningen op een dieptepass loopt en de bal langs doelman Joshua Smits wil stiften. Het plannetje mislukt, zoals veel bij FC Groningen mislukt op deze zondag, in de topper tussen twee clubs die zijn verdwaald in de eerste divisie: FC Groningen en Willem II. Uitslag 0-0. Het zij gezegd: spits Van Veen krijgt ook niet veel bruikbare ballen.

Het is wennen voor hem, zegt de aanvaller met de volle baard die in Schotland tot een fenomeen uitgroeide, een doelpuntenmachine. Van Veen na afloop: ‘Ik ben negen jaar in het buitenland geweest. Het spel in Schotland is veel directer. Ze breien daar niet zo. Maar ik moet me aanpassen, dat weet ik. Daarmee ben ik elke dag bezig.’

Van Veen is een klassieke spits, die voor drie jaar tekende bij FC Groningen, om de club te helpen bij de terugkeer naar de eredivisie. Hij vertegenwoordigt de hoop op doelpunten, in een toekomst vol blijdschap en verlangen naar de eredivisie, waar FC Groningen thuishoort. Hij scoorde vorig seizoen 29 keer bij Motherwell. Met het hoofd, met rechts, met links. Hij is voor zijn niveau vrij compleet, met een arsenaal aan technische vaardigheden ook.

De Brabander keerde terug naar Nederland, omdat hij als 32-jarige voor drie jaar kon tekenen, tegen een betere vergoeding bovendien. Al is zijn situatie bijzonder. Zijn zwangere vriendin is en blijft in Glasgow. ‘Nee, ze komt hier niet naartoe. Ze is Schots en heeft haar eigen business. Als ik even vrij ben, neem ik het vliegtuig.’

Hunkeren naar een doelpunt

Hij hunkert intussen naar een doelpunt. Met name na de vorige wedstrijd, de nederlaag bij Jong FC Utrecht, was het hectisch. ‘Ik heb via mijn telefoon veel negatieve berichten ontvangen van supporters, maar daarvoor loop ik niet weg. Een spits moet doelpunten maken en dat heb ik nog niet gedaan. We moeten met zijn allen aan de slag om het spel beter te laten zijn.’

Zo is het stadion een bastion van hoop. Op een gegeven moment valt bij FC Groningen Noam Emeran in, gehuurd van Manchester United, met een bemiddelde rol naar het schijnt van Donny van de Beek. Kort na zijn invalbeurt imponeert hij met een schitterende aanname die in elk geval een langgerekt oohhhhh door het stadion laat trekken. Het is de mooiste kreet van de middag.

De jacht op een doelpunt is vooral de jacht van Van Veen. In de tweede helft is hij steeds dichter bij een goal. Kopbal; net niet vol geraakt. Schot over. Van Veen is opgeleid bij PSV. Hij was een tijdje stukadoor, omdat hij voor de echte top tekortkwam, waarna hij toch aan een mooie loopbaan werkte, met buitenlandse avonturen bij onder meer Scunthorpe United en Motherwell. Hij beloofde FC Groningen dertig doelpunten. ‘Een journalist vroeg, naar aanleiding van mijn 29 doelpunten vorig seizoen, of ik het beter ging doen. Ja, natuurlijk, zei ik. En ik heb ook het gevoel dat het beter zal gaan. Ik heb in elk geval beslist geen spijt van deze stap. Het is een fantastisch stadion met fantastische fans.’

Terugkeer naar eredivisie

De druk op hem is de druk op FC Groningen. Het moet in één jaar lukken, de terugkeer naar de eredivisie. Qua budget, qua potentie. Zeggen de media. Zeggen ze bij FC Groningen zelf, na dat totaal mislukte seizoen met het ontslag van trainer Frank Wormuth, het naar voren schuiven van assistent Dennis van der Ree, de chaos met supporters. Maar promoveren is moeilijk in een sterke competitie. Tot nog toe is gewonnen van Jong Ajax en verloren van Jong FC Utrecht, voor een vak vol meegereisde supporters op een maandag. Ze waren woedend, de fans.

Zondag zijn ze vooraf weer opgetogen. Ze lopen een corteo (optocht), met honderden zijn ze naar het stadion gewandeld in een wit shirt. Het stadion is behoorlijk vol. Ze zingen en springen de hele wedstrijd. Ze zijn nodig om de promotie te laten slagen, vanuit de moeilijke eerste divisie, met al die op papier grote clubs die strijden voor twee directe plekken. Roda JC, De Graafschap, ADO Den Haag, Cambuur, Willem II. En hoe langer het duurt, des te lastiger het zal zijn.

Na 67 minuten wisselt trainer Dick Lukkien zijn spits. Met gebogen hoofd loopt Kevin van Veen naar de kant. Drie duels en nog geen doelpunt. Eens zal hij scoren, dat weet hij ook wel. Maar wanneer is eens?