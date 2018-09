Kevin Mayer is nu ‘beste atleet ter wereld’

Binnen acht uur werden twee prestigieuze wereldrecords in de atletiek verbroken. Kevin Mayer is de nieuwe recordhouder op de tienkamp, de ‘beste atleet ter wereld’.

Kevin Mayer wordt door de andere tienkamper op de schouders genomen na het verbreken van het wereldrecord. Foto AFP

De Franse tienkamper Kevin Mayer geldt al sinds zijn wereldtitel junioren, acht jaar geleden, als een grote belofte. Toch kwam zijn topprestatie in het Zuid-Franse Talence, nabij Bordeaux, zondag onverwacht. Hij verbeterde het wereldrecord tot 9.126 punten, 81 punten meer dan de beste prestatie van tweevoudig olympisch kampioen Ashton Eaton.

De 26-jarige Mayer is de eerste tienkamper die meer dan 9.100 punten heeft behaald en pas de derde atleet die de voor tienkampers magische barrière van 9.000 punten is gepasseerd. Naast Eaton (9.045) is dat alleen de Tsjechische voormalig olympisch kampioen Roman Sebrle gelukt (9.026).

Het wereldrecord op de tienkamp wordt beduidend minder vaak verbeterd dan dat op de marathon: deze eeuw pas driemaal (versus acht op de marathon). Sebrle had het wereldrecord veertien jaar in handen voordat Eaton zijn topprestatie in 2015 verbeterde. De beste tienkamper mag zich volgens een oude atletiektraditie tooien met de eretitel ‘beste atleet ter wereld’.

Die eretitel leek nog lang voorbehouden aan Eaton, die twee jaar geleden onverwacht afzwaaide nadat hij in Rio de Janeiro voor de tweede maal olympisch goud had gewonnen. Hij was pas 28 jaar oud en had nauwelijks blessures gekend. Toch vond hij het tijd voor een loopbaan buiten de atletiek.

Kevin Mayer viert het verbreken van het wereldrecord. Foto AFP

Kroonprins

Mayer had zich in de olympisch titelstrijd aangediend als de kroonprins van Eaton, maar leek met een beste prestatie van 8.834 punten nog enkele jaren nodig te hebben om het uitzonderlijke niveau van de Amerikaan te bereiken. Hij is minder snel dan Eaton, die zijn record vestigde dankzij topprestaties op de sprintnummers. De voormalig recordhouder blonk uit op de 100 en 400 meter, de 110 meter horden en het verspringen. De blonde Fransman scoorde in Talence vooral goed bij het polsstokhoogspringen (5.45 meter), hoogspringen (2.05 meter) en de werpnummers: speerwerpen (71.90 meter), discuswerpen (50.54 meter) en kogelstoten (exact 16 meter).

Met het wereldrecord nam Mayer revanche voor een mislukte EK atletiek, afgelopen zomer in Berlijn. Als wereldkampioen tienkamp en wereldkampioen zevenkamp (indoor) was hij de uitgesproken favoriet voor de titel. Maar bij het verspringen stapte hij driemaal op de afzetbalk. Zijn sprongen werden ongeldig verklaard en zijn toernooi was al na het tweede onderdeel voorbij.

Mayer maakte niettemin indruk, doordat hij na de grootste blamage uit zijn loopbaan voor vele televisiecamera’s rustig en weloverwogen uitleg gaf over zijn fout. Hij had zelfs in zijn laatste sprongpoging, met de dreiging van diskwalificatie, niet voorzichtig willen springen, zei hij. Hij streeft altijd naar een maximale prestatie.