Ketonen, het mag gewoon en het is lichaamseigen. Jammer alleen dat de mens er zo weinig van heeft.

Ere wie ere toekomt: het was De Telegraaf die de kwestie onlangs aankaartte en daarmee een internationaal publiek bereikte. Een beetje ongemakkelijk was het wel voor de Nederlandse wielerliefhebber. Juist nu Team Jumbo-Vista de show aan stelen is, worden er hinderlijke ethische vragen gesteld.

Ketonen mogen, dat is vastgelegd in de reglementen van het wereldantidopingagentschap WADA. Aan de andere kant, in sommige wetenschappelijke publicaties worden ketonen gepresenteerd als legaal dopingalternatief dat qua werking elke andere vorm van doping in de schaduw zet.

Een niet-dopingmiddel dat beter is dan doping? Het is een formule waar de verstokte wielerliefhebber aan moet wennen. Een beetje doping hier of daar was altijd een bron geweest van vermaak. Een beetje van het verboden spul, wie kon zich er niets bij voorstellen.

In deze Tour zijn er ploegen die niet, en ploegen die wel aan de ketonen zitten. Bij Jumbo-Visma zitten ze wel aan de ketonen. Binnen de ploeg was er lang onderzoek naar gedaan: een ketonendrank kan ‘iets toevoegen’.

Bij Team Sunweb zitten ze niet aan de ketonen. Als Dumoulin in deze Tour aanwezig was geweest was hij verstoken gebleven van ketonen. Bij Sunweb willen ze eerst uitgezocht hebben of ketoneninname op termijn consequenties heeft voor de gezondheid van de renners. Over 25 jaar zullen we dat weten.

In de Nederlandse pers werd het opgepakt noch uitgesponnen, maar in Vlaanderen werd er twee maanden geleden breed bericht over een onderzoek naar de werking van ketonen. Inspanningsfysioloog Peter Hespel, die verbonden is aan de universiteit van Leuven, schrok van zijn eigen onderzoek: de prestatieverbeteringen waren ‘ongezien’.

De proefpersonen waren zo goed als ongetrainde mensen. De ene helft mocht met ketonen de hometrainer op in een gesimuleerde Tour de France, de andere helft zonder. Bleek: de ketonengebruikers herstelden niet alleen beter van de inspanningen, ze behielden ook nog een gezonde eetlust, en fietsten gewoon harder door dan de niet-gebruikers. Peter Hespel sprak over een winst van 15 procent.

Sneu voor de ketonenlozen. Maar ze leden voor een hoog doel.

Gevraagd naar de ketoneninname van de ploeg zei manager Richard Plugge van Jumbo-Vista doodgewoon: ja, wij doen aan ketonen. Het is voedsel, maar dan op een aparte manier bereid.

Het was een verademing. Eindelijk eens geen leugen. Ketonen, het is een gerecht voor op de dinerkaart.

De Belg Oliver Naesen zei onlangs dat hij ook wel eens naar de ketonen verlangt, maar zijn ploeg wilde het niet hebben. Naesen is een geweldenaar die zijn Franse ploegmaat en kandidaat voor het tourpodium Bardet moet steunen - vergeefs tot dusver.

Ketonen, het mag. Ketonen zijn lichaamseigen. Jammer alleen dat de mens er zo weinig van heeft dat hij zelf een soort van wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging moet bedenken.