Kersverse vader Zonderland heeft met 14,4 goede uitgangspositie om toestelfinale te halen

Epke Zonderland, net vader geworden, kwam donderdag in actie bij de WK turnen in Doha. Hij paste zijn favoriete rekstokoefening enigszins aan en kwam met de score van 14,400 uit de voorronde. Dat moet voldoende zijn voor het bereiken van de toestelfinale. Maar uitsluitsel daarover heeft hij pas op vrijdagavond.

De grote rekstokkampioen, die na zijn kwalificatiewedstrijd net uit het WK-stadion stapt, krijgt de stelling te horen dat er op dit moment van zijn leven maar één score zal tellen: de Apgar-score. Epke Zonderland, de olympisch kampioen van 2012 en wereldkampioen van 2013 en 2014, moet lachen. Zonder twijfel: ‘Ja, tuurlijk.’

Hier spreekt de kersverse vader van Bert Eize Zonderland. Die weet, zoals elke ouder, wat de Apgar-score inhoudt. Het is de test van één, vijf en tien minuten na de geboorte, waarin de gezondheid van de baby wordt getest: ademhaling, hartslag, spierspanning, huidskleur en reactie. ‘Het was een 9’, meldt Epke Zonderland, met een brede lach op het gezicht. Alles tussen 7 en 10 is dik in orde. ‘Een perfect kind’, voegt hij toe. ‘Voorlopig althans’, lacht hij.

Bert Eize Zonderland

Overal moet Zonderland deze dagen uitleggen hoe het voelt om als jonge vader – Bert Eize werd op zaterdag 13 oktober geboren - vijfduizend kilometer van huis te zijn. Of hij zijn hoofd er wel goed bij heeft. Want het is een bekend gegeven in de roes van het vaderschap: dan wil je de hand aan de wieg hebben in plaats van aan de stok van een buitenissig turntoestel.

‘Ik wil eigenlijk gewoon daar zijn’, zei Zonderland een dag voor het begin van de WK in het verre Doha. Donderdag, bij de start van de landenwedstrijd, had hij daar geen last meer van gehad. ‘Het was vroeg opstaan en focus op de wedstrijd.’ Er was geen contact met het thuisfront. Op andere dagen doet hij aan Facetime met zijn vrouw Linda en met Bert Eize. Foto’s stromen dagelijks van thuis naar Doha. Op openbare media heeft Zonderland er pas één gedeeld.

‘Als de wedstrijd later was begonnen (half 12, Qatarese tijd, red.), dan had ik nog wel contact opgenomen hoor’, zo gaf hij aan redelijk relaxt aan zijn elfde WK turnen te zijn beginnen. De 32-jarige Fries hoefde in de kwalificatieronde van de landenwedstrijd – ook goed voor de plaatsing van de toestelfinales – slechts op twee apparaten aan te treden: eerst brug en meteen daarna rek.

‘Woozy’

Het tempo in de wedstrijd was tweemaal zo hoog, door een nieuwe aanpak. En Zonderland, in de aanloop van de Spelen van Rio (2016) ernstig geplaagd door een probleem met de luchtwegen, had last van de volgens hem weinig zuivere lucht in de met brullende airco’s gekoelde Aspire Dome, de grootste sporthal ter wereld. Hij noemde het effect van de lucht ‘woozy’. Dat staat voor verdoofd en duizelig.

De juist afgestudeerde arts paste zijn favoriete rekstokoefening enigszins aan en kwam met de score van 14,400 uit de voorronde. Met 14,433 plaatste Zonderland zich vorig jaar als nummer één voor de WK-finale in Montreal. De turner hield een slag om de arm over zijn plaatsing voor de finale van volgende week zaterdag: ‘Het is nog spannend, zeker niet gegarandeerd.’