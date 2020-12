Kerstvoetbal doet Arsenal goed: knappe zege op Chelsea

Arsenal-keeper Bernd Leno houdt een strafschop tegen waardoor het 3-1 blijft. Beeld EPA

Boxing Day is traditioneel de mooiste voetbaldag van het jaar in Engeland, maar dit jaar is alles anders omdat vanwege de angst voor het coronavirus in haast geen enkel stadion publiek mocht komen. Zo ook niet in de Emirates waar Arsenal bezoek kreeg van Chelsea. De laatste keer dat de ploeg van Mikel Arteta voor de competitie thuis wist te winnen was op 4 oktober tegen hekkensluiter Sheffield United, een moeizame 2-1. Het stond bij aanvang van de derby op de vijftiende plek.

Tegen Chelsea speelt Arsenal doorgaans goed, zo ook op deze regen- en stormachtige kerstavond. De gastheren hadden wel de hulp van scheidsrechter Michael Oliver nodig die na een half uur spelen een lichte overtreding van Reece James met een strafschop bestrafte. De Fransman Alexandre Lacazette greep het buitenkansje. Kort voor rust verdubbelde enfant terrible Granit Xhaka de score met een fraaie vrije trap. Xhaka was terug van een schorsing, opgelopen na een domme rode kaart.

Een van de positieve ontwikkelingen bij Arsenal is het spel van enkele talenten, van wie de 19-jarige Bukayo Saka de grootste is. De West-Londenaar, van Nigeriaanse komaf, versloeg de Chelsea-keeper in de tweede helft met een fraaie boogbal, al leek het op een mislukte voorzet. Tegen het einde redde Tammy Abraham de eer met een tegendoelpunt uit een voorzet van Callum-Hudson Odoi. In blessuretijd miste Jorginho nog een strafschop voor de gasten, die hun titelaspiraties wel kunnen vergeten.

Chelsea-spits Tammy Abraham treurt om de nederlaag. Beeld BSR Agency

Leicester City beëindigt ongeslagen reeks United

Eerder op de dag speelden Leicester City en Manchester United een enerverende wedstrijd die in een 2-2 eindigde. Het was het eerste puntverlies van Manchester in zeven uitwedstrijden. Twee keer kwamen de Mancunians op voorsprong, maar twee keer wisten The Foxes langszij te komen. De tweede gelijkmaker kwam op naam van Jamie Vardy, die maar blijft scoren. Het was alweer de elfde competitietreffer van de 33-jarige spits. Leicester blijft zodoende tweede achter Liverpool.

Op de ranglijst werd Chelsea gepasseerd door Aston Villa dat in eigen huis weinig moeite had met Crystal Palace, een ploeg die amper bijgekomen is van de 0-7 afstraffing tegen Liverpool. Onder leiding van de grandioze spelmaker Jack Grealish won de Villa met 3-0, onder meer door een doelpunt van oud-Ajacied Anwar El Ghazi. In West-Londen speelde Fulham met 0-0 gelijk tegen hoogvlieger Southampton dat benadeeld werd door een gevalletje ‘okselbuitenspel’ dat alleen door de VAR gezien werd.