Kerber pakt op Wimbledon derde grandslamtitel na zege op Serena Williams

Zelden beleefde Wimbledon zo’n opwindend vrouwentoernooi als dit jaar, maar de finale werd een anticlimax. Serena Williams had indruk gemaakt in de halve finales tegen Julia Görges. De 36-jarige Amerikaanse bleek te vroeg te hebben gepiekt. Ze raakte zaterdag geen bal tegen Angelique Kerber. Duitsland heeft voor het eerst sinds Steffi Graf in 1996 weer een Wimbledonkampioen bij de vrouwen, nadat Kerber de tennismachine Williams in twee sets (6-3, 6-3) vakkundig uit elkaar schroefde.

Foto EPA

Geëmotioneerd presenteerde Serena Williams zich na haar afstraffing als het rolmodel voor alle moeders. ‘Ik had een loodzware bevalling, het heeft me veel tijd gekost om terug te komen. Een kind verzorgen is een fulltime job, het valt niet mee om er een baan naast te hebben. Ik heb geprobeerd om mijn eerste grandslamfinale als moeder te winnen, het is me helaas niet gelukt.’

Voor het eerst sinds 2016 keerde Williams terug op het grandslamtoernooi dat ze zeven keer heeft gewonnen. Voor haar dochter Olympia wilde ze een achtste titel behalen, die haar op gelijke hoogte had gebracht met recordhouder Margaret Court (24). Maar op het vierde toernooi sinds haar comeback bleek Williams even grillig als fragiel.

Op haar geliefde gras kon ze met haar opslag vele mankementen camoufleren. Zo liet Williams zaterdag een ace noteren met een snelheid van 200 kilometer per uur, de hardste opslag bij de vrouwen op Wimbledon. Het hielp haar weinig tegen de geraffineerde Kerber, een van de beste schakers in de WTA Tour. De linkshandige Duitse van Poolse afkomst had geleerd van haar nederlaag tegen Williams in de Wimbledonfinale van 2016.

Toen wist Kerber het eendimensionale spel van de voormalige nummer 1 niet te ontregelen. Zaterdag liet ze Williams telkens een bal extra slaan, haar grootste wapen. Kerber is de grote ‘ontregelaar’, met de ‘Angie Split’ als handelsmerk. Dan ‘keept’ ze geknield op de baseline als de tegenstander haar dreigt te overpoweren.

Serena Williams stond nooit bekend om haar touch en balgevoel, zij is toch vooral de Power Woman die met geweld een deur intrapt. In de eenzijdige finale tegen Kerber was ze wel heel onhandig en hulpeloos aan het net. In set 1 stapelde Williams fout op fout, in set 2 klungelde ze opzichtig. In de derde game dacht ze de bal rustig over het net te leggen, alsof ze een pluisje van haar jurk blies. Natuurlijk scoorde Kerber met een forehandwinner.

Op Roland Garros moest Williams zich vanwege een verrekte borstspier terugtrekken voor een pikante confrontatie met Maria Sjarapova, op Wimbledon profiteerde ze van een gunstige loting. Op de wereldranglijst was ze gezakt naar plaats 181, de directie op Wimbledon zette haar als nummer 25 op de plaatsingslijst. Pas in de finale trof Williams een speelster uit de toptien, die optimaal profiteerde van haar hoge foutenlast.

Kerber won in 2016 al de Australian Open, de US Open en olympisch zilver op de Spelen van Rio de Janeiro. Ze eindigde het seizoen als nummer 1 van de wereld. In 2017 bezweek ‘Angie’ onder de hoge verwachtingen, ze besefte te laat dat het onmogelijk was om wekelijks als een nummer 1 te tennissen. Dit jaar zagen we de oude Kerber al terug op Roland Garros, waar ze een sluwe keeper was in een hartstochtelijk gevecht met Kiki Bertens.

Op Wimbledon etaleerde Kerber de topvorm, waarmee ze haar sport regeerde in 2016. Haar tweede service komt nog altijd uit een waterpistool, maar ze kwam ermee weg tegen Williams. Kerber hoefde de bal slechts in het spel te houden om de zwak bewegende Williams in verlegenheid te brengen.

Het einde van de hegemonie van de zusjes Williams komt in zicht. Venus Williams liet zich op haar favoriete ondergrond verrassen door Bertens, een pijnlijk signaal. Serena Williams krijgt een herkansing bij de US Open. Maar ze zal topfit moeten zijn om de groeiende oppositie te weerstaan. Steffi Graf fungeert al enkele jaren als mentor van Kerber. ‘Fraulein Forehand’ zal hebben geconstateerd dat finesse in het vrouwentennis nog kan winnen van brute kracht. Zeker als het een counterpuncher van het kaliber Kerber is.

Mijn reis pas begonnen.