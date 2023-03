Kenneth Taylor voetbalt naar de toekomst toe

Tijdens het volksgericht in een voorstad van Parijs viel de guillotine voor Kenneth Taylor. Figuurlijk dan. Het hoofd van Taylor ging na afloop verscholen in de blauwe muts van een regenjas. Dolend trok hij door Stade de France, op weg naar de uitgang. Nee, geen commentaar. Gewisseld na 32 minuten, bij 3-0 tussen Frankrijk en Nederland.

Figuurlijk was hij al onthoofd. Door analisten en verslaggevers, door mensen thuis op de bank, met chips en pils, met de benen op tafel en de telefoon in de aanslag voor een pittig commentaar, voor een eigentijds potje afzeiken. Bondscoach Ronald Koeman had overigens wel acht man kunnen wisselen.

Kenneth Taylor is een normaliter vrolijke man, nou ja, een jongeman van 20 jaar. Een voetballer met flair. Linksbenig vooral. Kin omhoog. Een trotse Ajacied, zo’n Ajacied die menig liefhebber buiten Amsterdam aanvallen van jeuk bezorgt, omdat hij een zweem van arrogantie met zich meedraagt, van zelfverzekerdheid die schijnbaar bij Ajax hoort en tegen de persoon in kwestie werkt in tijden van tegenspoed.

Toen Louis van Gaal hem meenam naar het WK in Qatar, kregen hij en Taylor volop kritiek. Van Gaal vanwege zijn keuze, Taylor na zijn invalbeurten. Sindsdien is hij niet zo in vorm, hoe voorspelbaar dat ook is voor een jonge prof die een snelle entree heeft gemaakt in de hogere regionen van de sport. Wat bezielt Koeman dan om hem op te stellen, oordeelt de goegemeente?

Het bewonderenswaardige aan Taylor is dat hij blijft voetballen. Hij biedt zich aan, hij blijft passen. Hij geeft ook een goede voorzet, daar in Saint-Denis. Als Gini Wijnaldum scoort is het 2-1, dan heeft hij zijn fout bij 1-0 goed gemaakt, maar Wijnaldum maait over de bal. Hij kan er ook niet zoveel aan doen dat hij speelt. Frenkie de Jong is geblesseerd, doorgaans verantwoordelijk voor de opbouw vanaf links. Joey Veerman, een potentiële vervanger, is ziek. Ryan Gravenberch is bij Bayern vaste reserve. Koeman had zelfs Mats Wieffer als mogelijke debutant op het oog, maar die was niet helemaal fris.

Tijjani Reijnders van AZ? Had gekund. Branco van den Boomen, door journalisten naar voren geschoven omdat hij zo lekker voetbalt bij Toulouse, middenmoter in Frankrijk? Nee en nog eens nee. Kenneth Taylor en Marten de Roon zijn de controleurs op het middenveld waarop een half uur elke vorm van controle ontbreekt.

Bijna een heel weekeinde is Taylor veelbesproken op Twitter, achter het hekje Taylor. Gelukkig is er ook iets met Taylor Swift, zodat niet alle last van de publieke opinie op zijn schouders drukt. Het hoort erbij, deze fase in zijn loopbaan, hoe moeilijk ook, door de geseling van de kritiek. Dat mutsje over zijn hoofd om weg te kruipen voor de buitenwereld is begrijpelijk.

Beter is om dat mutsje snel af te zetten en in de spiegel te kijken. Taylor moet fitter worden, sterker, sneller teruglopen als hij de bal verspeelt. Intenser voetballen. Niet op een drafje, voluit. Elke keer weer. Naïeve balletjes breed afzweren. In feite speelt hij wedstrijden waaraan hij nog niet toe is. Hij voetbalt naar de toekomst toe.