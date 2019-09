Kenmerkend vroege exit Kiki Bertens in New York: ‘Als het steeds niet lukt, word je lichtelijk gek vanbinnen’

Kiki Bertens serveert tijdens haar partij in de derde ronde van de US Open tegen de Duitse Julia Görges. Beeld Getty Images

Ditmaal was de Nederlandse nummer zeven van de wereldranglijst niet opgewassen tegen de Duitse Julia Görges, de nummer dertig in de huidige rangschikking. Ze verloor met 6-2, 6-3.

Bertens staat al het hele jaar in de toptien, met de vierde plaats als hoogste positie, maar heeft die status geen moment kunnen waarmaken in de vier toonaangevende toernooien. In Melbourne en Parijs bleef ze steken in de tweede ronde, in Londen en New York bleek de derde ronde het eindstation. Dat is opmerkelijk, omdat het rankingsysteem bedacht is om topspelers in de beginfase van de toernooien te beschermen door ze te laten uitkomen tegen lager geplaatste tegenstanders.

Sinds haar onverwachte halve finale op Roland Garros, in 2016, is de 27-jarige Wateringse in veertien grandslamtoernooien slechts eenmaal verder gekomen dan de derde ronde. Vorig jaar bereikte ze op Wimbledon de kwartfinale. Hoewel geen Nederlandse vrouw ooit hoger op de ranglijst heeft gestaan dan Bertens, bereikte voormalig nummer vijf Betty Stöve in 1977 de finale van Wimbledon en de halve finale in New York.

Bertens beaamde in New York dat haar grandslamresultaten tegenvallen, maar benadrukte dat ze nog steeds in de toptien staat. Bij de kleinere WTA-toernooien slaagt ze er wel in goed spel te tonen. ‘Het is niet een heel goed jaar, maar ik sta nog steeds in de toptien’, zei ze tegen een NOS-verslaggever. ‘Ik doe gedurende de rest van het jaar heel veel dingen wel goed.’

Totale offday

In het rumoerige Louis Armstrong Stadium bleek Bertens zaterdagmiddag geen schim van de speelster die in de aanloop naar Roland Garros kans leek te maken als eerste Nederlandse vrouw nummer één te worden. Ze sprak van een totale offday. ‘Het was gewoon helemaal kut, als ik het zo mag zeggen.’

Haar zelfkritiek was even ontwapenend als vernietigend. ‘Ik reageerde elke keer laat, zat niet achter veel ballen aan, ik stond vaak niet goed voor de bal, ik raakte de bal slecht, en serveren ging niet heel goed, dus ja dan blijft er eigenlijk weinig over. Als het je steeds maar niet lukt om die bal binnen de lijnen te slaan, word je lichtelijk gek vanbinnen.’

Een verklaring voor haar slechte dag had Bertens niet. Toch hoopt ze dat ze in Azië, tijdens de laatste toernooien van het jaar, haar topvorm hervindt. Vorig jaar won ze een toernooi in Zuid-Korea en bereikte ze bij de WTA-finals de halve finale. De ranglijstpunten die ze met die prestaties veroverde moet ze verdedigen als ze ook in 2020 in de toptien wil blijven staan.