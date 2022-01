Kende ik maar een gediplomeerd handoplegger; op mijn kosten zou ik hem naar Mathieu laten afreizen

Hoe zou het dagschema van Mathieu van der Poel eruit zien nu hij tot bedaren is gebracht door die irritante rugblessure? Twee uurtjes doelloos peddelen op een racefiets, twee uurtjes afzien op de behandeltafel van een kinesist, een half uurtje stofzuigen, vijf uur spelcomputertraining, drie uur googelen naar het genezingsperspectief bij onwillige tussenwervelschijven, tot diep in de nacht wielerkoersen analyseren, veel te kort slapen omdat hij niet moe is, een uurtje zenmeditatie omdat het ook goed is aan niets te denken? Zeker is dat voor een genetisch gedefinieerde wielerman zo’n gedwongen rustperiode behoort tot het domein van het onvoorstelbare.

Andere vraag: zou Mathieu thuis nog te handhaven zijn? Vraag het aan willekeurige partner van een topsportman of –vrouw die de energie niet kwijt kan en ze zeggen: het is maar voor even leuk.

Hoe lang moet Mathieu nog achter de comfortabele tralies blijven? Zijn onderrug was al langer een zwakke plek, een weeffoutje van de natuur. Lang bleef onduidelijk wat het foutje precies behelsde. Zijn ploegbaas Christoph Roodhooft rept nu van een zwelling van een tussenwervelschijf. Het was te zien op een scan. Alleen rust kan soelaas brengen.

Rusten dus, maar voor hoelang? Roodhooft: ‘Als je nu drie maanden rust en zeker weet dat het dan over is, dan gaat het. Maar we weten niks. Dat houdt Mathieu ook heel erg bezig.’ Ik vind dit bepaald alarmerend klinken. Het gaat hier wel even over een tussenwervelschijf van Mathieu van der Poel. Erg gedetailleerd is de informatie van de ploeg niet. Terecht gingen diverse tijdschriften en kranten waaronder ook deze op zoek naar medisch specialisten die de zwelling van de tussenwervelschijf nader konden duiden.

Zeer waarschijnlijk kampt Mathieu met ‘discusbulging’. Door overbelasting en/of te weinig vocht in de schijf kan die, anders dan bij een hernia, in zijn geheel gaan uitpuilen en druk uitoefenen op het omringende weefsel en zelfs de zenuwen, met pijn en krachtverlies tot gevolg. Osteopaat Yves Jochums maakt het in het sportmagazine van het Vlaamse Knack plastisch inzichtelijk: het is te vergelijken met een geplette hamburger die niet meer mooi tussen het broodje past.

Is Yves Jochums de meest pessimistische of de meest realistische als het over genezing en toekomstige belastbaarheid gaat? ‘Sowieso zal het een blijvend probleem of aandachtspunt worden, gedurende zijn hele carrière.’

Dat is een horrorscenario. Kende ik maar een gediplomeerd handoplegger; op mijn kosten zou ik hem naar Mathieu laten afreizen. Je moet er toch niet aan denken dat hij voortaan als een zuinige boekhouder de koersen zal afwerken. Dan is ook de wielerliefhebber de klos. Hoe vaak heb ik, aan huiskamerzijde van het televisiescherm, hem niet toegeroepen: rijdt toch eens wat meer met je hoofd, man! In de stiekeme hoop dat hij de mateloosheid nooit zal verliezen.